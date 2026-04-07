Η βαθμολογία της Euroleague μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού επί των Ρεάλ και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα.

Εξαιρετική βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague. Στην κορυφή παρέμεινε ο Ολυμπιακός που εντυπωσίασε κόντρα στους Μαδριλένους. Πειραιώτες επικράτησαν με 102-88 της Ρεάλ στο ΣΕΦ και παρέμειναν στην κορυφή με 24-12. Κορυφαίος ο Ντόρσεϊ που τελείωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους και 7 τρίποντα.

Από την πλευρά ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στη Βαρκελώνη, επικράτησε με 93-79 και έτσι συνεχίζει στη μάχη της 6άδας, ενώ πλέον κοιτάζει και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs. Φοβερό ματς ο Όσμαν με 21 πόντους.

Κατάταξη

Ολυμπιακός 24-12 Φενέρμπαχτσε 23-13 Βαλένθια 23-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Παναθηναϊκός 21-15 Ζάλγκιρις 21-15 Μπαρτσελόνα 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μονακό 19-16 Dubai Basketball 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16 Αρμάνι Μιλάνο 17-19 Παρτίζαν 15-20 Μπάγερν Μονάχου 16-20 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Παρί 14-22 Μπασκόνια 11-24 Αναντολού Εφές 10-25 Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Tα αποτελέσματα

Μ. Τρίτη 7/4

Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball 65-77

Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93

Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου 80-85

Μπασκόνια-Μακάμπι

Μ. Τετάρτη 8/4

Μονακό-Βιλερμπάν

Αναντολού Εφές-Παρτίζαν

Επόμενη αγωνιστική (9-10/4)

9/4

Xάποελ - Ολυμπιακός 19:30

Φενέρ - Ρεάλ 20:45

Αρμάνι - Μπάγερν 21:30

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 21:45

Παρί - Μακάμπι 22:00

10/4

Μονακό - Μπαρτσελόνα

Ντουμπάι - Εφές 21:00

Βίρτους - Μπασκόνια 21:30

Παρτίζαν - Ζάλγκιρις 21:30

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας