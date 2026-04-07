Η βαθμολογία της Euroleague μετά τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Εξαιρετική βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague. Στην κορυφή παρέμεινε ο Ολυμπιακός που εντυπωσίασε κόντρα στους Μαδριλένους. Πειραιώτες επικράτησαν με 102-88 της Ρεάλ στο ΣΕΦ και παρέμειναν στην κορυφή με 24-12. Κορυφαίος ο Ντόρσεϊ που τελείωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους και 7 τρίποντα.
Από την πλευρά ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στη Βαρκελώνη, επικράτησε με 93-79 και έτσι συνεχίζει στη μάχη της 6άδας, ενώ πλέον κοιτάζει και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs. Φοβερό ματς ο Όσμαν με 21 πόντους.
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 24-12
- Φενέρμπαχτσε 23-13
- Βαλένθια 23-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
- Παναθηναϊκός 21-15
- Ζάλγκιρις 21-15
- Μπαρτσελόνα 20-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μονακό 19-16
- Dubai Basketball 19 -17
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
- Αρμάνι Μιλάνο 17-19
- Παρτίζαν 15-20
- Μπάγερν Μονάχου 16-20
- Βίρτους Μπολόνια 13-23
- Παρί 14-22
- Μπασκόνια 11-24
- Αναντολού Εφές 10-25
- Βιλερμπάν 8-27
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Tα αποτελέσματα
Μ. Τρίτη 7/4
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80
- Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball 65-77
- Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81
- Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
- Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93
- Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο 102-96
- Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου 80-85
- Μπασκόνια-Μακάμπι
Μ. Τετάρτη 8/4
- Μονακό-Βιλερμπάν
- Αναντολού Εφές-Παρτίζαν
Επόμενη αγωνιστική (9-10/4)
9/4
Xάποελ - Ολυμπιακός 19:30
Φενέρ - Ρεάλ 20:45
Αρμάνι - Μπάγερν 21:30
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 21:45
Παρί - Μακάμπι 22:00
10/4
Μονακό - Μπαρτσελόνα
Ντουμπάι - Εφές 21:00
Βίρτους - Μπασκόνια 21:30
Παρτίζαν - Ζάλγκιρις 21:30
Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας
