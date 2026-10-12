Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: «Πηγαδάκι» Λεσόρ, Γιαμπουσέλε με Τζόσεφ, Ντάνστον

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Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: «Πηγαδάκι» Λεσόρ, Γιαμπουσέλε με Τζόσεφ, Ντάνστον
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Συνάντηση στον χώρο αναχωρήσεων του «Ελευθέριος Βενιζέλος» είχαν οι αποστολές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ενόψει των εκτός έδρας αναμετρήσεων για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Δύσκολές εξόδους έχουν οι «αιώνιοι» ενόψει της 5ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Ο μεν Ολυμπιακός έχει να αγωνιστεί στη Βαλένθια ενόψει του αγώνα με την ομώνυμη ομάδα ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, σ' ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι αποστολές των δύο ομάδων συναντήθηκαν στην αίθουσα αναχωρήσεων όπου οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Ματίας Λεσόρ είχαν την ευκαιρία να τα πουν και να συνομιλήσουν σε εύθυμο τόνο με τους Μπράιντ Ντάνστον και Κόρι Τζόσεφ.

     

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