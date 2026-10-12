Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: «Πηγαδάκι» Λεσόρ, Γιαμπουσέλε με Τζόσεφ, Ντάνστον
Δύσκολές εξόδους έχουν οι «αιώνιοι» ενόψει της 5ης αγωνιστικής στην Euroleague.
Ο μεν Ολυμπιακός έχει να αγωνιστεί στη Βαλένθια ενόψει του αγώνα με την ομώνυμη ομάδα ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, σ' ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Οι αποστολές των δύο ομάδων συναντήθηκαν στην αίθουσα αναχωρήσεων όπου οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Ματίας Λεσόρ είχαν την ευκαιρία να τα πουν και να συνομιλήσουν σε εύθυμο τόνο με τους Μπράιντ Ντάνστον και Κόρι Τζόσεφ.
👀 Συνάντηση Λεσόρ, Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε με Ντάνστον και Τζόζεφ του Ολυμπιακού σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα https://t.co/PKfveMwbcR— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2026
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