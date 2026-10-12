ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Όπως είχαμε δεσμευτεί, οι ζημιές στη Sunel Arena αποκαταστάθηκαν άμεσα»
Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν την SUNEL Arena, την οποία και θα έχει ως έδρα μέχρι να ετοιμαστεί το νέο ΣΕΦ στην 4η αγωνιστική της EuroLeague (09/10).
Στις εξέδρες φυσικά βρέθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού οι οποίοι έγραψαν διάφορα συνθήματα στις τουαλέτες του γηπέδου, εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου οδηγώντας τόσο σε ανακοινώσης από την πλευρά της ΚΑΕ ΑΕΚ, όσο και από τον Ολυμπιακό.
Με ενημέρωσή της η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έκανε γνωστό ότι οι ζημιές αποκαταστάθηκαν, όπως είχε δεσμευτεί.
Η ενημέρωση
«Όπως είχε δεσμευτεί η ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι ζημιές που προκλήθηκαν στη Sunel Arena αποκαταστάθηκαν άμεσα».
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