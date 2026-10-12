Τέιλορ: «Δεν χρειάζεται καν να πω ότι πρέπει να είμαστε στο καλύτερο επίπεδο κόντρα στον Ολυμπιακό

Διαβάστε τις δηλώσεις του Κάμερον Τέιλορ εν όψει της αναμέτρησης της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στη Βαλένθια κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να δώσει την πρώτη του «μάχη» γι' αυτή τη... διαβολοβδομάδα της EuroLeague στη Βαλένθια, όπου θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Τσάβι Αλμπέρ (13/10, 22:00) στη Roig Arena.

Ο Κάμερον Τέιλορ στις δηλώσεις του για την απαιτητική αναμέτρηση στάθηκε στο επίπεδο του Ολυμπιακού στο οποίο πρέπει να ανταποκριθεί η Βαλένθια.

Αναλυτικά

«Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, έναν πολύ απαιτητικό μήνα Οκτώβριο και ξεκινάει με τον Ολυμπιακό, τον εν ενεργεία πρωταθλητή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να πω ότι πρέπει να είμαστε στο καλύτερό μας επίπεδο. Χωρίς αμφιβολία έχουν ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό ρόστερ. Επομένως, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην άμυνα».