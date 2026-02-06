Βαθμολογία EuroLeague: Στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός μετά την επίδειξη δύναμης κόντρα στη Βίρτους
Μετά την επίδειξη δύναμης του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague. Δείτε την κατάταξη.
Σε ένα ατελείωτο πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό και… κομπάρσο την Βίρτους εξελίχθηκε το παιχνίδι στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί με το επιβλητικό +32 (109-77).
Με αυτόν τον τρόπο και με την ολοκλήρωση της 27ης αγωνιστικής, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague με ρεκόρ 17-9.
Αποτελέσματα-27η αγωνιστική
Πέμπτη 5/2
- Dubai Basketball-Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 99-104
- Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 78-62
- Μπάγερν Μονάχου-Μονακό 91-82
- Παρί-Φενέρμπαχτσε 90-92
Παρασκευή 6/2
- Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-82
- Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο 76-77
- Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83
- Ολυμπιακός-Βίρτους 109-77
- Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα 92-97
Κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 19-7
- * Ολυμπιακός 17-9
- Βαλένθια 17-10
- Μπαρτσελόνα 17-10
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
- Ερυθρός Αστέρας 16-11
- Παναθηναϊκός 16-11
- Ζάλγκιρις 15-12
- Μονακό 15-12
- Αρμάνι Μιλάνο 14-13
- Dubai Basketball 13-14
- Βίρτους Μπολόνια 12-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-15
- Μπάγερν Μονάχου 12-15
- Μπασκόνια 9-18
- Παρτίζαν 9-18
- * Παρί 8-18
- Αναντολού Εφές 8-19
- Βιλερμπάν 7-20
Εκκρεμούν
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (28η)
Πέμπτη 12/2
- 19:30 Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια
- 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου
- 21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Παρί
- 21:30 Βαλένθια-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13/2
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 20:30 Μονακό-Μπασκόνια
- 21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball
- 21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.