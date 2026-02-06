Μετά την επίδειξη δύναμης του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague. Δείτε την κατάταξη.

Σε ένα ατελείωτο πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό και… κομπάρσο την Βίρτους εξελίχθηκε το παιχνίδι στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί με το επιβλητικό +32 (109-77).

Με αυτόν τον τρόπο και με την ολοκλήρωση της 27ης αγωνιστικής, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague με ρεκόρ 17-9.

Αποτελέσματα-27η αγωνιστική

Πέμπτη 5/2

Παρασκευή 6/2

Κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 19-7 * Ολυμπιακός 17-9 Βαλένθια 17-10 Μπαρτσελόνα 17-10 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10 Ρεάλ Μαδρίτης 16-11 Ερυθρός Αστέρας 16-11 Παναθηναϊκός 16-11 Ζάλγκιρις 15-12 Μονακό 15-12 Αρμάνι Μιλάνο 14-13 Dubai Basketball 13-14 Βίρτους Μπολόνια 12-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-15 Μπάγερν Μονάχου 12-15 Μπασκόνια 9-18 Παρτίζαν 9-18 * Παρί 8-18 Αναντολού Εφές 8-19 Βιλερμπάν 7-20

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (28η)

Πέμπτη 12/2

19:30 Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα-Παρί

21:30 Βαλένθια-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13/2