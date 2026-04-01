Παναθηναϊκός: Ευχαρίστησε τη Μπανταλόνα με τον... δήμιο του Ολυμπιακού, Κορνίλιους Τόμπσον
Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Μπανταλόνα στη SUNEL Arena (1/4, 19:30) για τον πρώτο προημιτελικό του BCL, με τους Ισπανούς να προπονούνται στο Telekom Center Athens την Τρίτη 31 Μάρτη.
Η ομάδα του Ρούμπιο και του Τζαμπάρι Πάρκερ ευχαρίστησε τους πράσινους για τη φιλοξενία και το τριφύλλι από την πλευρά του βρήκε τρόπο να πικάρει τον Ολυμπιακό
Έβαλε μια φωτογραφία από το νικητήριο καλάθι του Κορνίλιους Τόμπσον κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague του 1994, με το οποίο η Μπανταλόνα επικράτησε με 59-57.
«Ήταν χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε! Εμείς σας ευχαριστούμε, Πρωταθλητές!», έγραψε η πράσινη ΚΑΕ.
It was a pleasure! Always good to host you! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 31, 2026
We thank you too, CHAMPS! 💚
Ήταν χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε! ☘️
Εμείς σας ευχαριστούμε, Πρωταθλητές! 💚 https://t.co/SlG5xr9wLU pic.twitter.com/SR8R7LsZqD
