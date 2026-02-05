Ο Παναθηναϊκός πέταξε στο καλάθι των αχρήστων τη νίκη επί της Ρεάλ, καθώς στο Βελιγράδι παραδόθηκε άνευ όρων στην Παρτίζαν γνωρίζοντας βαριά ήττα με 78-62.

Η προσπάθεια απέναντι στη Ρεάλ και η δραματική νίκη στο τέλος με το καλάθι του Τζέριαν Γκραντ δεν βοήθησε τους «πράσινους» να συνεχίσουν από εκεί που είχαν σταματήσει. Στην αναμέτρηση του Βελιγραδίου πραγματοποίησαν κάκιστη εμφάνιση και γνώρισαν την ήττα από την (σχεδόν αδιάφορη στην Euroleague) Παρτίζαν με 78-62. Ακόμα και το -16 τιμητικό είναι για τον Παναθηναϊκό βάσει της συνολικής εικόνας του.

Μάλιστα ο δείκτης του σκορ είχαν φτάσει και στο -26 (68-42) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, με τον Παναθηναϊκό να έμοιαζε να είναι... καλεσμένος στο πάρτι που είχε στήσει η σερβικη ομάδα μέσα στην κατάμεστη Beogradska Arena. Ήταν ολοφάνερο ότι οι «πράσινοι» δεν είχαν την παραμικρή ικμάδα ενέργειας και παραδόθηκαν ουσιαστικά άνευ όρων στην ψυχωμένη Παρτίζαν.

Ουσιαστικά κανείς δεν ξεχώρισε από τον Παναθηναϊκό παρά το γεγονός ότι ο Σορτς προσπάθησε με 21 πόντους και 8/11 δίποντα. Η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν τραγική, ίσως μια απο τις χειρότερες τη φετινή σεζόν. Άλλωστε η συνολική συγκομιδή των 00 πόντων με 23/57 εντός παιδιάς μιλάει από μονη της, όπως επίσης και τα 20 συνολικά λάθη.

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και βρέθηκε στο +5 (7-12) ακριβώς στο πεντάλεπτο, με τον Άταμαν να έχει παρέμβει στο ματς με τον Σλούκα αντί του Σορτς και τον Ρογκαβόπουλο αντί του Όσμαν ωστόσο δεν μπόρεσε να ελέγξει το ματς. Η Παρτίζαν βρήκε πόντους στο τρανζίσιον και έτρεξε σερί 7-0 για να αλλάξει το μομέντουμ στο ματς και να βάλει στην εξίσωση και τον κόσμο για το προσπέρασμα με 14-12. Αυτό ήταν και το μοτίβο του αγώνα έως και το τέλος του δεκαλέπτου το οποίο έφερε την Παρτίζαν μπροστά στο σκορ με 20-19 με νέο 4-0 από το πράσινοι 16-19 ένα λεπτό πριν από το τέλος.

Το σκηνικό και η μορφή του αγώνα δεν άλλαξαν ούτε μετά την έναρξη της 2ης περιόδου. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ αλλά τα πάντα άλλαξαν άρδην μετά το 28-30 υπέρ των «πρασίνων» ύστερα από μια βολή του Ντίνου Μήτογλου. Η Παρτίζαν έπαιζε σαν να μην… υπήρχε αύριο στην άμυνα, δεν άφηνε τίποτε εύκολο στον Παναθηναϊκό που είχε υποστεί μπλακ άουτ και «έτρεξε» επιμέρους σκορ 17-3 (!!) και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με διαφορά 12 πόντων (45-33).

Στο τελευταίο τετράλεπτο οι «πράσινοι» είχαν εγκλωβιστεί από την αθλητικότητα της Παρτίζαν, έκαναν λάθη, έβλεπαν το αντίπαλο καλάθι σαν… κουμπότρυπα, υπέπεσαν σε παραβάσεις 24 δευτερολέπτων και έδωσαν την ευκαιρία στην σερβική ομάδα να βρει το μομέντουμ, να βάλει τον κόσμο στην εξίσωση και να πάρει το πάνω χέρι στο παιχνίδι.

Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο μισό με υψηλά ποσοστά (13/23 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 7/7 βολές), 11-4 ριμπάουντ και 10 ασίστ για μόλις 3 λάθη έχοντας πάρει πράγματα από τους Πέιν (9π., 4ριμπ., 3ασ.) και Μπόνγκα (8π.) την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα (12/20 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/5 βολές, 11-1 ριμπάουντ, 7 ασίστ για 10 λάθη!) βυθισμένος στην μετριότητα.

Εφιαλτικό ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τον Παναθηναϊκό. Εκτός του ότι συνέχιζε η υπολειτουργία στην επίθεση, αμυντικά ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ήταν ξεκάθαρο το έλλειμα ενέργειας, σαν να είχαν μείνει οι παίκτες από βενζίνη μετά την προσπάθεια της περασμένης Τρίτης με αντίπαλο τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Αποτέλεσμα; Η διαφορά να πάρει αστρονομικές διαστάσεις και να φτάσει στο +24 για λογαριασμό της Παρτίζαν (66-42 στο 28’), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε μιας στην κατάμεστη «Beogradska Arena».

Τα αίματα άναψαν και με την αποβολή του Νίκου Ρογκαβόπουλου για χτύπημα πάνω στον Λάκιτς ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα μπροστά του. Έκτοτε δεν υπήρξε κανένας γυρισμός για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν η οποία είχε παραδοθεί άνευ όρων στους γηπεδούχους. Ουσιαστικά το παιχνίδι εξελίχθηκε έκτοτε σε τυπική διαδικασία. Η μεν Παρτίζαν έκανε ό,τι ήθελε, ο δε Παναθηναϊκός χωρίς κανένα ίχνος ενέργειας, δύναμης και ψυχολογίας, είχε σπάσει τα καλάθια της Beogradska Arena με 23/57 εντός παιδιάς στο σύνολο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός στο παρκέ. Οι πράσινοι πραγματοποίησαν τραγική εμφάνιση και έδωσαν τη δυνατότητα στην Παρτίζαν να το πιστέψει από νωρίς και να φτάσει σε μια πολύ άνετη επικράτηση. Κυρίως χάρη στην άμυνα της αναγκάζοντας τους «πράσινους» σε κάκιστες επιλογές και επιθέσεις.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62.