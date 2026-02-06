Ολυμπιακός - Βίρτους 109-77: Τρομακτικοί οι Ερυθρόλευκοι!

Ολυμπιακός - Βίρτους 109-77: Τρομακτικοί οι Ερυθρόλευκοι!

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός ήταν... διαστημικός απέναντι στην Βίρτους και πήρε άνετη νίκη κόντρα στους Ιταλούς με 109-77.

Σε ένα ατελείωτο πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό και… κομπάρσο την Βίρτους εξελίχθηκε το παιχνίδι στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί με το επιβλητικό +32 (109-77).

Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, όπου η Βίρτους μπήκε δυναμικά, στην συνέχεια ο Ολυμπιακός κυριάρχισε, τόσο με την άμυνά του, όσο και με την εκπληκτική του λειτουργία στην επίθεση.

Αυτό το αποτέλεσμα ανέβασε τον Ολυμπιακό στο 17-9, με την Βίρτους να υποχωρεί στο 12-15.

Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: Το ματς

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά και με τον Τζέιλοου να κάνει ζημιά (9π.) στο 4’ το σκορ έγινε 8-12. Η αγωνιστική άνοδος του Βεζένκοβ βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει εκείνος τα ηνία μετά από λίγο (16-14, 6’), όμως ο Έντουαρντς έφτασε τους 8 πόντους και έκανε το σκορ 16-19. Δύο μαζεμένα τρίποντα του Ντόρσεϊ έδωσαν λύση στον Ολυμπιακό, ενώ ο 10ος πόντους του Βεζένκοβ διαμόρφωσε το 24-23 του δεκαλέπτου.

 

Η Βίρτους έμεινε για λίγο ακόμη κοντά στο σκορ (31-27, 12’), όμως η συνέχεια είχε μοναδικό πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ βρήκε το χέρι του, η άμυνα έσφιξε ακόμη περισσότερο και με ένα επιμέρους 18-1 το σκορ έγινε 49-28 στο 16’. Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στην συνέχεια, καθώς, παρότι η Βίρτους βρήκε σκορ, η διαφορά δεν μειώθηκε, με το ημίχρονο να κλείνει εν τέλει στο 61-34.

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε ποτέ το πόδι από το γκάζι, με την διαφορά να συνεχίζει να αυξάνεται, ξεπερνώντας το +30 (70-40, 23’). Εν τέλει το δεκάλεπτο έκλεισε με το εντυπωσιακό 89-50 και το υπόλοιπο της αναμέτρησης έμοιαζε (και ήταν) τυπική διαδικασία. Τελικό σκορ 109-77 και νίκη για τον Ολυμπιακό!

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Δεν άφησε τη Βίρτους να πάρει ανάσα, τόσο με την πίεσή του στην άμυνα, όσο και με τη λειτουργία του στην επίθεση.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ. Ο σταρ του Ολυμπιακού σταμάτησε στους 20 πόντους, έχοντας ακόμη 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 18 πόντους.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος σταμάτησε μεν στους 11 πόντους, αλλά με 4/10 εντός παιδιάς και 1/4 βολές.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Σαν το παλιό καλό κρασί ο Ντάνιελ Χάκετ με 14 πόντους.
  • ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός είχε περάσει τα Χριστούγεννα από την Μπολόνια με 94-97

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 89-50, 109-77

Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Walkup *21:4651/1100%1/1100%0/00%0/00%04482110015
3T. Ward *26:0472/366.7%2/366.7%0/00%0/00%145632019
14S. Vezenkov *24:23207/887.5%7/887.5%0/00%3/475%2683121131
21O. Netzipoglou05:2800/20%0/20%0/00%0/00%20202000-2
22T. Dorsey *20:00180/10%0/10%5/955.6%3/3100%0001201016
25A. Peters15:3783/475%3/475%0/00%2/2100%033001017
33N. Milutinov *17:4172/450%2/450%0/00%3/560%4371210014
34C. Joseph14:0881/1100%1/1100%2/366.7%0/00%011100009
45D. Hall08:2052/2100%2/2100%0/00%1/250%033020009
77S. Mckissic18:02103/742.9%3/742.9%0/10%4/757.1%2132201017
88T. Jones13:59104/4100%4/4100%0/00%2/2100%0332111010
94E. Fournier14:32111/1100%1/1100%3/475%0/00%0002321011
TOTAL200:0010926/3868.4%26/3868.4%13/2846.4%18/2572%11294026181073145

Virtus Bologna2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1L. Vildoza *19:3642/366.7%0/10%0/00%202211105
3C. Edwards *22:24112/366.7%2/728.6%1/425%011132005
7S. Niang *23:1800/20%0/10%0/00%224352121
8M. Accorsi00:2900/00%0/00%0/00%000000000
9A. Smailagic *16:3273/475%0/40%1/250%000340113
21D. Alston Jr.23:32161/250%4/757.1%2/2100%1234330015
22A. Canka00:0000/00%0/00%0/00%000000000
23D. Hackett22:52141/333.3%3/560%3/650%022252009
24F. Ferrari04:0621/1100%0/00%0/00%011210004
31A. Diarra14:2742/450%0/00%0/00%123010004
34K. Jallow *34:31135/1050%1/333.3%0/20%123352017
45N. Akele18:1363/3100%0/00%0/00%112011005
TOTAL200:007720/3557.1%10/2835.7%7/1643.8%918272026133265
@Photo credits: eurokinissi
     

