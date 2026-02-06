Σε ένα ατελείωτο πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό και… κομπάρσο την Βίρτους εξελίχθηκε το παιχνίδι στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί με το επιβλητικό +32 (109-77).
Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, όπου η Βίρτους μπήκε δυναμικά, στην συνέχεια ο Ολυμπιακός κυριάρχισε, τόσο με την άμυνά του, όσο και με την εκπληκτική του λειτουργία στην επίθεση.
Αυτό το αποτέλεσμα ανέβασε τον Ολυμπιακό στο 17-9, με την Βίρτους να υποχωρεί στο 12-15.
Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: Το ματς
Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά και με τον Τζέιλοου να κάνει ζημιά (9π.) στο 4’ το σκορ έγινε 8-12. Η αγωνιστική άνοδος του Βεζένκοβ βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει εκείνος τα ηνία μετά από λίγο (16-14, 6’), όμως ο Έντουαρντς έφτασε τους 8 πόντους και έκανε το σκορ 16-19. Δύο μαζεμένα τρίποντα του Ντόρσεϊ έδωσαν λύση στον Ολυμπιακό, ενώ ο 10ος πόντους του Βεζένκοβ διαμόρφωσε το 24-23 του δεκαλέπτου.
Η Βίρτους έμεινε για λίγο ακόμη κοντά στο σκορ (31-27, 12’), όμως η συνέχεια είχε μοναδικό πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ βρήκε το χέρι του, η άμυνα έσφιξε ακόμη περισσότερο και με ένα επιμέρους 18-1 το σκορ έγινε 49-28 στο 16’. Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στην συνέχεια, καθώς, παρότι η Βίρτους βρήκε σκορ, η διαφορά δεν μειώθηκε, με το ημίχρονο να κλείνει εν τέλει στο 61-34.
Ο Ολυμπιακός δεν άφησε ποτέ το πόδι από το γκάζι, με την διαφορά να συνεχίζει να αυξάνεται, ξεπερνώντας το +30 (70-40, 23’). Εν τέλει το δεκάλεπτο έκλεισε με το εντυπωσιακό 89-50 και το υπόλοιπο της αναμέτρησης έμοιαζε (και ήταν) τυπική διαδικασία. Τελικό σκορ 109-77 και νίκη για τον Ολυμπιακό!
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Δεν άφησε τη Βίρτους να πάρει ανάσα, τόσο με την πίεσή του στην άμυνα, όσο και με τη λειτουργία του στην επίθεση.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ. Ο σταρ του Ολυμπιακού σταμάτησε στους 20 πόντους, έχοντας ακόμη 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 18 πόντους.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος σταμάτησε μεν στους 11 πόντους, αλλά με 4/10 εντός παιδιάς και 1/4 βολές.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Σαν το παλιό καλό κρασί ο Ντάνιελ Χάκετ με 14 πόντους.
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός είχε περάσει τα Χριστούγεννα από την Μπολόνια με 94-97
Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 89-50, 109-77
|Olympiacos Piraeus
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Walkup *
|21:46
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|15
|3
|T. Ward *
|26:04
|7
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|9
|14
|S. Vezenkov *
|24:23
|20
|7/8
|87.5%
|7/8
|87.5%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|6
|8
|3
|1
|2
|1
|1
|31
|21
|O. Netzipoglou
|05:28
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-2
|22
|T. Dorsey *
|20:00
|18
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|5/9
|55.6%
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|0
|16
|25
|A. Peters
|15:37
|8
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|0
|1
|7
|33
|N. Milutinov *
|17:41
|7
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|3/5
|60%
|4
|3
|7
|1
|2
|1
|0
|0
|14
|34
|C. Joseph
|14:08
|8
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|45
|D. Hall
|08:20
|5
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|9
|77
|S. Mckissic
|18:02
|10
|3/7
|42.9%
|3/7
|42.9%
|0/1
|0%
|4/7
|57.1%
|2
|1
|3
|2
|2
|0
|1
|0
|17
|88
|T. Jones
|13:59
|10
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|2
|1
|1
|1
|0
|10
|94
|E. Fournier
|14:32
|11
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|11
|TOTAL
|200:00
|109
|26/38
|68.4%
|26/38
|68.4%
|13/28
|46.4%
|18/25
|72%
|11
|29
|40
|26
|18
|10
|7
|3
|145
|Virtus Bologna
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|L. Vildoza *
|19:36
|4
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|5
|3
|C. Edwards *
|22:24
|11
|2/3
|66.7%
|2/7
|28.6%
|1/4
|25%
|0
|1
|1
|1
|3
|2
|0
|0
|5
|7
|S. Niang *
|23:18
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|3
|5
|2
|1
|2
|1
|8
|M. Accorsi
|00:29
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|A. Smailagic *
|16:32
|7
|3/4
|75%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|3
|4
|0
|1
|1
|3
|21
|D. Alston Jr.
|23:32
|16
|1/2
|50%
|4/7
|57.1%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|4
|3
|3
|0
|0
|15
|22
|A. Canka
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|D. Hackett
|22:52
|14
|1/3
|33.3%
|3/5
|60%
|3/6
|50%
|0
|2
|2
|2
|5
|2
|0
|0
|9
|24
|F. Ferrari
|04:06
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|31
|A. Diarra
|14:27
|4
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|34
|K. Jallow *
|34:31
|13
|5/10
|50%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|1
|2
|3
|3
|5
|2
|0
|1
|7
|45
|N. Akele
|18:13
|6
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|TOTAL
|200:00
|77
|20/35
|57.1%
|10/28
|35.7%
|7/16
|43.8%
|9
|18
|27
|20
|26
|13
|3
|2
|65
