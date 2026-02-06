Ο Ολυμπιακός ήταν... διαστημικός απέναντι στην Βίρτους και πήρε άνετη νίκη κόντρα στους Ιταλούς με 109-77.

Σε ένα ατελείωτο πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό και… κομπάρσο την Βίρτους εξελίχθηκε το παιχνίδι στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί με το επιβλητικό +32 (109-77).

Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, όπου η Βίρτους μπήκε δυναμικά, στην συνέχεια ο Ολυμπιακός κυριάρχισε, τόσο με την άμυνά του, όσο και με την εκπληκτική του λειτουργία στην επίθεση.

Αυτό το αποτέλεσμα ανέβασε τον Ολυμπιακό στο 17-9, με την Βίρτους να υποχωρεί στο 12-15.

Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: Το ματς

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά και με τον Τζέιλοου να κάνει ζημιά (9π.) στο 4’ το σκορ έγινε 8-12. Η αγωνιστική άνοδος του Βεζένκοβ βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει εκείνος τα ηνία μετά από λίγο (16-14, 6’), όμως ο Έντουαρντς έφτασε τους 8 πόντους και έκανε το σκορ 16-19. Δύο μαζεμένα τρίποντα του Ντόρσεϊ έδωσαν λύση στον Ολυμπιακό, ενώ ο 10ος πόντους του Βεζένκοβ διαμόρφωσε το 24-23 του δεκαλέπτου.

Η Βίρτους έμεινε για λίγο ακόμη κοντά στο σκορ (31-27, 12’), όμως η συνέχεια είχε μοναδικό πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ βρήκε το χέρι του, η άμυνα έσφιξε ακόμη περισσότερο και με ένα επιμέρους 18-1 το σκορ έγινε 49-28 στο 16’. Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στην συνέχεια, καθώς, παρότι η Βίρτους βρήκε σκορ, η διαφορά δεν μειώθηκε, με το ημίχρονο να κλείνει εν τέλει στο 61-34.

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε ποτέ το πόδι από το γκάζι, με την διαφορά να συνεχίζει να αυξάνεται, ξεπερνώντας το +30 (70-40, 23’). Εν τέλει το δεκάλεπτο έκλεισε με το εντυπωσιακό 89-50 και το υπόλοιπο της αναμέτρησης έμοιαζε (και ήταν) τυπική διαδικασία. Τελικό σκορ 109-77 και νίκη για τον Ολυμπιακό!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ … Δεν άφησε τη Βίρτους να πάρει ανάσα, τόσο με την πίεσή του στην άμυνα, όσο και με τη λειτουργία του στην επίθεση.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο ... Σάσα Βεζένκοβ. Ο σταρ του Ολυμπιακού σταμάτησε στους 20 πόντους, έχοντας ακόμη 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο … Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 18 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο ... Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος σταμάτησε μεν στους 11 πόντους, αλλά με 4/10 εντός παιδιάς και 1/4 βολές.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ... Σαν το παλιό καλό κρασί ο Ντάνιελ Χάκετ με 14 πόντους.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός είχε περάσει τα Χριστούγεννα από την Μπολόνια με 94-97

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 89-50, 109-77

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Walkup * 21:46 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 8 2 1 1 0 0 15 3 T. Ward * 26:04 7 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 6 3 2 0 1 9 14 S. Vezenkov * 24:23 20 7/8 87.5% 7/8 87.5% 0/0 0% 3/4 75% 2 6 8 3 1 2 1 1 31 21 O. Netzipoglou 05:28 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 2 0 0 0 -2 22 T. Dorsey * 20:00 18 0/1 0% 0/1 0% 5/9 55.6% 3/3 100% 0 0 0 1 2 0 1 0 16 25 A. Peters 15:37 8 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 2/2 100% 0 3 3 0 0 1 0 1 7 33 N. Milutinov * 17:41 7 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 3/5 60% 4 3 7 1 2 1 0 0 14 34 C. Joseph 14:08 8 1/1 100% 1/1 100% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 9 45 D. Hall 08:20 5 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 0 2 0 0 0 9 77 S. Mckissic 18:02 10 3/7 42.9% 3/7 42.9% 0/1 0% 4/7 57.1% 2 1 3 2 2 0 1 0 17 88 T. Jones 13:59 10 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 3 3 2 1 1 1 0 10 94 E. Fournier 14:32 11 1/1 100% 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 2 3 2 1 0 11 TOTAL 200:00 109 26/38 68.4% 26/38 68.4% 13/28 46.4% 18/25 72% 11 29 40 26 18 10 7 3 145