Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποσαφηνίζει που ακριβώς στηρίζει την επιχειρηματολογία του, ώστε να ανακληθεί η ελληνοποίηση του Τόμας Γουόκαπ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της ελληνοποίησης του Τόμας Γουόκαπ, γεγονός που οδήγησε σε πολλές διαφορετικές ερμηνείες, όσον αφορά τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Οι «πράσινοι» ουδέποτε ισχυρίστηκαν ότι στην περίπτωση του Γουόκαπ έπρεπε να εφαρμοστούν οι γενικές διατάξεις περί πολιτογράφησης.

Αντιθέτως, ο ισχυρισμός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εστιάζει αποκλειστικά στο ότι δεν συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, το οποίο ρυθμίζει ειδικώς την κατ’ εξαίρεση (τιμητική) πολιτογράφηση.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη διάταξη απαιτεί την ύπαρξη εξαιρετικών υπηρεσιών προς τη χώρα ή την δυνατότητα προσφοράς τέτοιων υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση:

• ούτε αποδείχθηκε ότι ο κ. Γουόκαπ μπορούσε να προσφέρει τέτοιες εξαιρετικές υπηρεσίες προς την εθνική ομάδα,

• ούτε, πολύ περισσότερο, ότι τις προσέφερε πράγματι.

Αυτό επιβεβαιώνεται εκ των υστέρων και από το γεγονός ότι από το καλοκαίρι του 2024 και εφεξής δεν έχει συμμετάσχει σε καμία αγωνιστική δραστηριότητα της εθνικής ομάδας, γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη πραγματικής συνδρομής των προϋποθέσεων της διάταξης.

Περαιτέρω, η τιμητική πολιτογράφηση, όπως κάθε διοικητική πράξη και ιδίως τα προεδρικά διατάγματα υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας και δύναται να ανακληθεί, εφόσον διαπιστωθεί ότι εκδόθηκε χωρίς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων. Ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας δεν προβλέπει οποιαδήποτε εξαίρεση ως προς το ζήτημα αυτό.

Άλλωστε και ο ίδιος ο Τόμας Γουόκαπ, κατά τον χρόνο της πολιτογράφησής του, είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση μη προσφοράς των προβλεπόμενων εξαιρετικών υπηρεσιών, θα ήταν δίκαιο να του αφαιρεθούν τα δικαιώματα του ελληνικού διαβατηρίου του.

Γι’ αυτό, η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν αφορά την εφαρμογή των γενικών διατάξεων πολιτογράφησης, αλλά αποκλειστικά την έλλειψη των ουσιαστικών προϋποθέσεων της τιμητικής πολιτογράφησης και τη συνακόλουθη δυνατότητα ανάκλησης του σχετικού διατάγματος.

