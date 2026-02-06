Η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρσε την ανατροπή απέναντι στην Παρί, επικρατώντας με 90-92 και φτάνοντας τις 10 νίκες στους τελευταίους 11 αγώνες στη EuroLeague!

Η Φενέρμπαχτσε βρέθηκε πίσω στο σκορ με 16 πόντους στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου (65-49, 28'), ωστόσο ολοκλήρωσε την ανατροπή απέναντι στην Παρί, επικρατώντας με 90-92. Έτσι, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βελτίωσε το ρεκόρ της σε 19-7 πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens (13/2, 21:15). Ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη για τη Φενέρ -δέκατη στους τελευταίους 11 αγώνες της regular season!

Παρί-Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας

Η Παρί διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε λύσεις με το μακρινό σουτ και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 45-40. Ο Ναντίρ Ιφί ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων σε αυτό το διάστημα, με την Παρί να σουτάρει 8/16 τρίποντα!

Από την άλλη πλευρά, η Φενέρμπαχτσε στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Μπόλντγουιν και Μέλι, επιμένοντας δίχως επιτυχία πίσω από τα 6.75 μ. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με 68-56 στο 29', ωστόσο η Φενέρμπαχτσε πέτυχε έξι αναπάντητους πόντους ως το φινάλε της τρίτης περιόδου, μειώνοντας σε 68-62.

Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ στα τελευταία λεπτά, με τον Νάντο Ντε Κολό να μειώνει σε 77-76 στο 34'. Στη συνέχεια, ο Χόρτον-Τάκερ ευστόχησε σε τρίποντο και έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (77-79, 35'). Ο Φαγιέ έκανε το 83-83, όμως ο Ντε Κολό «έγραψε» το 83-86 με τρίποντο στο 1:17 πριν το φινάλε.

Η Φενέρ άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων, με τον Χόρτον-Τάκερ να διαμορφώνει το 87-91 από τη γραμμή των βολών στα 8" και τον Ιφί να ευστοχεί σε τρίποντο για το 90-91 στα 5". Η Φενέρμπαχτσε έκανε την επαναφορά, ο Μόργκαν έκλεψε την μπάλα, ωστόσο την έχασε από τον Χόρτον-Τάκερ ο οποίος, με 1/2 βολές, διαμόρφωσε το τελικό 90-92!

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 45-40, 68-62, 90-92.

Ο MVP: Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς σημείωσε 19 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο σε 23:56.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ναντίρ Ιφί ξεχώρισε για την Παρί με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 30/39 βολές της Φενέρμπαχτσε.