Η Μπαρτσελόνα άλωσε τη Buesa Arena της Βιτόρια επικρατώντας (97-91) της Μπασκόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague με τον Τζόελ Πάρα να αποτελεί τον παράγοντα του παιχνιδιού που καθόρισε την εξέλιξη του με τους 16 πόντους που πέτυχε και τα 6 ριμπάουντ που πήρε.

Οι Καταλανοί μετά το πρώτο 20λεπτο κυριάρχησαν με τους Σενγκέλια (16 πόντους), Λαπροβίτολα (15 πόντους), Μπριθουέλα (14 πόντους) και Κλάιμπερν (14 πόντους) να βάζουν την δική τους πινελιά, αλλά ο Πάρα ήταν εκείνος που προσυπέγραψε τη νίκη.

Από τους Βάσκους ξεχώρισε ο Μαμαντί Ντιακιτέ με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ και από κει και πέρα η επίδραση των υπολοίπων παικτών ήταν μηδαμινή.

Η Μπαρτσελόνα πλέον έχει ρεκόρ 17-10, ενώ η Μπασκόνια μετράει 9 νίκες και 18 ήττες στη Euroleague.

Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι παίκτες του Πάολο Γκαλμπιάτι έπιασαν στον... ύπνο τους Καταλανούς και βρέθηκαν στο +13 (25-12 στο 9’) με τους Μάρκους Χάουαρντ και Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό να κάνουν τη δουλειά. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε με τον Τόρνικε Σενγκέλια να πλησιάσει και τον Κέβιν Πάντερ και έφτασε στο -3 (39-36 στο 15’), ωστόσο η Μπασκόνια αντέδρασε άμεσα.

Με την άνοδο του Μαμαντί Ντιακιτέ ξέφυγε ξανά (47-38 στο 17’). Οι φιλοξενούμενοι ανεβάζοντας την πίεση και παίρνοντας σκορ και από τον Ντάριο Μπριθουέλα μπόρεσαν να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο στο -3 (51-48 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα βελτίωσε πολύ την άμυνα της και με λύσεις που πήρε από τους Σενγκέλια, Πάρα και Κλάιμπερν μπόρεσε νξα προσπεράσει (64-65 στο 27’) και να κλείσει το τρίτο 10λεπτο στο +8 (68-76 στο 30’). Ο Πάρα έκανε τη διαφορά ενώ ο Κλάιμπερν που είχε μόλις 2 πόντους στο πρώτο ημίχρονο σημείωσε άλλους 10 στο τρίτο 10λεπτο.

Η Μπασκόνια στο τέταρτο 10λεπτο ήταν κυριαρχική ελέγχοντας πλήρως το ρυθμό και φτάνοντας στο +10 (78-88 στο 36’) έβγαλε μια πολύ καλή άμυνα και στην επίθεση ο Νίκολας Λαπροβίτολα με τρίποντο (78-91 στο 36.30’’) ολοκλήρωσε τη δουλειά για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ «κλειδώνοντας» τη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-17, 51-48, 68-76, 91-97.

Ο MVP: Ο Τζόελ Πάρα ήταν καταπληκτικός σημειώνοντας 16 πόντους, ενώ μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ σε 25:05 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μαμαντί Ντιακιτέ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 27:25 λεπτά συμμετοχής φτάνοντας στους 21 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 50% στα τρίποντα (12/24) της Μπαρτσελόνα ήταν καταλυτικό για τη μεγάλη νίκη στη Βιτόρια.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 134-124 στη Βαρκελώνη για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Baskonia Vitoria-Gasteiz FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 M. Howard * 20:37 11 4/10 40.0% 3/4 75.0% 1/6 16.7% 2/3 66.7% 0 4 4 2 0 2 0 0 -10 9 1 M. Diakite 27:25 16 5/9 55.6% 3/5 60.0% 2/4 50.0% 4/4 100.0% 2 3 5 3 1 0 0 0 -9 21 2 K. Simmons 24:26 10 3/8 37.5% 3/5 60.0% 0/3 0.0% 4/4 100.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 +2 10 3 M. Nowell 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 E. Omoruyi 17:27 8 2/7 28.6% 2/5 40.0% 0/2 0.0% 4/4 100.0% 2 2 4 4 1 0 0 1 -8 10 7 R. Kurucs * 24:35 6 3/7 42.9% 3/5 60.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 3 4 4 0 0 2 0 +11 8 9 T. Luwawu-Cabarrot 22:13 12 2/8 25.0% 1/6 16.7% 1/2 50.0% 7/7 100.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 -1 13 10 M. Spagnolo 12:36 8 3/4 75.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -7 9 11 T. Forrest * 22:16 6 1/5 20.0% 1/4 25.0% 0/1 0.0% 4/6 66.7% 0 3 3 3 0 2 0 0 -1 5 17 G. Radzevicius * 17:52 10 2/2 100.0% 1/1 100.0% 1/1 100.0% 5/5 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 -1 12 18 K. Diop * 03:43 2 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 25 C. Frisch 06:50 2 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -6 1 TOTAL 200:00 91 27/62 43.5% 22/41 53.7% 5/21 23.8% 32/35 91.4% 8 24 32 21 25 6 3 2 -30 102

FC Barcelona FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head Coach: Xavi Pascual MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 K. Punter * 26:58 7 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 3 2 0 1 0 -3 10 2 J. Marcos 03:08 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 0 3 M. Cale 04:47 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -5 -1 5 M. Norris * 06:05 4 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 2 0 0 0 -11 3 6 J. Vesely 27:56 8 4/8 50% 4/7 57.1% 0/1 0% 0/0 0% 2 4 6 4 7 0 0 0 +10 11 8 D. Brizuela 17:10 14 4/9 44.4% 2/5 40% 2/4 50% 4/4 100% 0 1 1 3 3 0 1 0 +9 17 13 T. Satoransky 06:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 -1 1 14 W. Hernangomez * 05:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 2 1 0 0 -7 -1 20 N. Laprovittola * 25:21 15 4/7 57.1% 0/0 0% 4/7 57.1% 3/4 75% 0 1 1 4 9 3 0 0 +10 14 21 W. Clyburn * 23:30 14 4/8 50% 2/5 40% 2/3 66.7% 4/4 100% 0 3 3 4 6 1 0 0 +5 17 23 T. Shengelia 27:30 16 6/9 66.7% 5/8 62.5% 1/1 100% 3/5 60% 1 3 4 3 10 3 1 1 +7 16 44 J. Parra 25:05 16 5/7 71.4% 4/5 80% 1/2 50% 5/5 100% 3 3 6 2 3 0 0 0 +17 25 Team 0 4 4 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 97 32/60 53.3% 20/36 55.6% 12/24 50% 21/24 87.5% 7 25 32 24 48 10 3 1 +30 116



