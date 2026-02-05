Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης 93-85: Μετά τον Ολυμπιακό, «καθάρισε» και τη Βασίλισσα
Η Ντουμπάι έκανε το 2/2 στη διαβολοβδομάδα, με την ομάδα από τα ΗΑΕ, μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, έκανε το ίδιο και κόντρα στη Ρεάλ, επικρατώντας με 93-85.
Η Ρεάλ είχε φτάσει ακόμη και στο +13 στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η Ντουμπάι έκανε την ανατροπή και γύρισε το ματς, φτάνοντας στη νίκη.
Με αυτό το αποτέσμα, η Ντουμπάι ανέβηκε στο 13-14, με την Ρεάλ να υποχωρεί στο 16-11.
Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς
Η Ρεάλ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μπόρεσε να πάρει τα ηνία, με το σκορ στο τέλος της πρώτης περιόδου να είναι 11-19, ενώ στο 11' η διαφορά έφτασε και τους 10 (11-21). Η Ντουμπάι έδειξε αντίδραση και με τους Πετρούσεφ και Αβράμοβιτς να βρίσκουν σκορ, πέρασαν και μπροστά με 32-29 στο 16'. Τα τρίποντα της Ρεάλ την έφεραν ξανά σε ρόλο οδηγού, με το ημίχρονο εν τέλει να κλείνει στο 37-44.
Με το ξεκίνημα του ημιχρόνου η Βασίλισσα έφτασε και στο +13 (41-54, 13'), όμως η Ντουμπάι είχε απάντηση. Με τον Πετρούσεφ να κάνει σπουδαία πράγματα, η ομάδα του Γκόλεματς ροκάνιζε όλο και πιο πολύ την διαφορά, με το σκορ στο 29' να γίνεται 66-66 με τρίποντο του Άντερσον. Μάλιστα, ένα καλάθι και φάουλ του Μούσα έφερε τους γηπεδούχους μπροστά στο 30' με 69-68.
Η Ντουμπάι έφτασε το σερί της στο 8-0 για το 74-68 στο 31', με την Ρεάλ να παλεύει, αλλά να μην μπορεί να επιστρέψει. Ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο τα πάντα τελείωσαν, με την Ντουμπάι να έχει τον έλεγχο και την Ρεάλ να μην μπορεί να απειλήσει, Τελικό σκορ και νίκη για την Ντουμπάι.
- Ο MVP… Ο Ντζάναν Μούσα, ο οποίος έκανε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην πρώην ομάδα του με 20 πόντους. Από 16 πρόσθεσαν οι Πετρούσεφ και Ράιτ.
- ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Καμπάτσο με 24 πόντους και ο Ταβάρες με 17 ήταν εκείνοι που πάλεψαν για τη Ρεάλ.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… με 17 ασίστ για μόλις 6 λάθη, η Ντουμπάι ήταν αδύνατον να χάσει!
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Η Ρεάλ επικράτησε με το επιβλητικό 107-93.
Τα δεκάλεπτα:11-19, 37-44, 69-68, 93-85
|Dubai Basketball
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|AST/STL/TO
|Blocks
|Fouls
|PIR
|Head coach: Jurica Golemac
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|F
|CD
|+/-
|Player
|#
|Min
|PTS
|N. Dangubic
|2
|08:45
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|D. Bacon
|3
|29:45
|15
|6/14
|42.9%
|0/3
|0.0%
|3/4
|75.0%
|1
|2
|3
|1
|0
|2
|0
|2
|3
|5
|A. Avramovic
|4
|23:44
|10
|2/3
|66.7%
|2/8
|25.0%
|0/1
|0.0%
|2
|2
|4
|7
|2
|0
|0
|4
|3
|14
|A. Abass
|5
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|K. Prepelic
|7
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|J. Anderson
|10
|17:03
|5
|0/1
|0.0%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|0
|2
|0
|0
|1
|1
|7
|D. Musa
|13
|26:28
|20
|4/6
|66.7%
|1/2
|50.0%
|9/9
|100%
|1
|2
|3
|2
|1
|1
|0
|2
|5
|25
|M. Kabengele
|17
|18:30
|0
|0/3
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|1
|2
|1
|-3
|M. Wright IV
|25
|30:36
|16
|4/7
|57.1%
|1/2
|50.0%
|5/6
|83.3%
|0
|3
|3
|4
|1
|1
|0
|4
|4
|18
|F. Petrusev
|30
|23:39
|16
|6/9
|66.7%
|0/1
|0.0%
|4/5
|80.0%
|2
|4
|6
|0
|0
|1
|0
|3
|5
|17
|K. Kamenjas
|34
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|B. Caboclo
|51
|21:30
|11
|1/3
|33.3%
|3/3
|100%
|0/0
|0.0%
|1
|4
|5
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|16
|Total
|200:00
|93
|23/46
|50.0%
|8/24
|33.3%
|23/27
|85.2%
|11
|24
|35
|17
|6
|6
|3
|23
|23
|103
|Real Madrid
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|AST/STL/TO
|Blocks
|Fouls
|PIR
|+/-
|Head coach: Sergio Scariolo
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|F/A
|C
|D
|Player
|#
|Min
|PTS
|T. Lyles
|0
|14:31
|8
|3/3
|100.0%
|0/3
|0.0%
|2/4
|50.0%
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0/0
|1
|3
|9
|D. Kramer
|1
|12:48
|1
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|0/1
|3
|1
|-1
|A. Abalde
|6
|22:56
|7
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0/0
|1
|0
|5
|F. Campazzo
|7
|27:53
|24
|4/7
|57.1%
|4/9
|44.4%
|4/4
|100%
|0
|4
|4
|2
|0
|3
|0/0
|3
|6
|22
|C. Okeke
|8
|26:17
|5
|1/2
|50.0%
|1/7
|14.3%
|0/0
|0.0%
|3
|4
|7
|0
|2
|0
|1/0
|1
|0
|7
|G. Procida
|9
|04:27
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0/1
|1
|0
|-3
|M. Hezonja
|11
|29:36
|11
|1/3
|33.3%
|3/9
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|5
|1
|4
|0/0
|3
|3
|8
|U. Garuba
|16
|11:03
|4
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0/1
|1
|2
|3
|W. Tavares
|22
|26:26
|17
|7/8
|87.5%
|0/0
|0.0%
|3/6
|50.0%
|4
|5
|9
|1
|2
|1
|1/0
|4
|4
|25
|S. Llull
|23
|05:40
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0/0
|0
|0
|1
|A. Feliz
|24
|16:41
|4
|1/2
|50.0%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100%
|3
|3
|6
|3
|0
|0
|0/0
|2
|2
|10
|A. Len
|25
|01:42
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|0/0
|3
|1
|0
|Total
|200:00
|85
|23/37
|62.2%
|9/35
|25.7%
|12/19
|63.2%
|18
|27
|45
|16
|5
|13
|2/3
|23
|22
|89
