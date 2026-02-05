Η Ντουμπάι, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θρίαμβο επί του Ολυμπιακού, υπέταξε και την Ρεάλ Μαδρίτης, επικσ

Η Ντουμπάι έκανε το 2/2 στη διαβολοβδομάδα, με την ομάδα από τα ΗΑΕ, μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, έκανε το ίδιο και κόντρα στη Ρεάλ, επικρατώντας με 93-85.

Η Ρεάλ είχε φτάσει ακόμη και στο +13 στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η Ντουμπάι έκανε την ανατροπή και γύρισε το ματς, φτάνοντας στη νίκη.

Με αυτό το αποτέσμα, η Ντουμπάι ανέβηκε στο 13-14, με την Ρεάλ να υποχωρεί στο 16-11.

Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Η Ρεάλ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μπόρεσε να πάρει τα ηνία, με το σκορ στο τέλος της πρώτης περιόδου να είναι 11-19, ενώ στο 11' η διαφορά έφτασε και τους 10 (11-21). Η Ντουμπάι έδειξε αντίδραση και με τους Πετρούσεφ και Αβράμοβιτς να βρίσκουν σκορ, πέρασαν και μπροστά με 32-29 στο 16'. Τα τρίποντα της Ρεάλ την έφεραν ξανά σε ρόλο οδηγού, με το ημίχρονο εν τέλει να κλείνει στο 37-44.

Με το ξεκίνημα του ημιχρόνου η Βασίλισσα έφτασε και στο +13 (41-54, 13'), όμως η Ντουμπάι είχε απάντηση. Με τον Πετρούσεφ να κάνει σπουδαία πράγματα, η ομάδα του Γκόλεματς ροκάνιζε όλο και πιο πολύ την διαφορά, με το σκορ στο 29' να γίνεται 66-66 με τρίποντο του Άντερσον. Μάλιστα, ένα καλάθι και φάουλ του Μούσα έφερε τους γηπεδούχους μπροστά στο 30' με 69-68.

Η Ντουμπάι έφτασε το σερί της στο 8-0 για το 74-68 στο 31', με την Ρεάλ να παλεύει, αλλά να μην μπορεί να επιστρέψει. Ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο τα πάντα τελείωσαν, με την Ντουμπάι να έχει τον έλεγχο και την Ρεάλ να μην μπορεί να απειλήσει, Τελικό σκορ και νίκη για την Ντουμπάι.

Ο MVP … Ο Ντζάναν Μούσα, ο οποίος έκανε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην πρώην ομάδα του με 20 πόντους. Από 16 πρόσθεσαν οι Πετρούσεφ και Ράιτ.

Ο Ντζάναν Μούσα, ο οποίος έκανε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην πρώην ομάδα του με 20 πόντους. Από 16 πρόσθεσαν οι Πετρούσεφ και Ράιτ.

Καμπάτσο με 24 πόντους και ο Ταβάρες με 17 ήταν εκείνοι που πάλεψαν για τη Ρεάλ.

Με 17 ασίστ για μόλις 6 λάθη, η Ντουμπάι ήταν αδύνατον να χάσει!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Η Ρεάλ επικράτησε με το επιβλητικό 107-93.

Τα δεκάλεπτα:11-19, 37-44, 69-68, 93-85

Dubai Basketball 2FG 3FG FT Rebounds AST/STL/TO Blocks Fouls PIR Head coach: Jurica Golemac M/A % M/A % M/A % O D T AST STL TO F CD +/- Player # Min PTS N. Dangubic 2 08:45 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 D. Bacon 3 29:45 15 6/14 42.9% 0/3 0.0% 3/4 75.0% 1 2 3 1 0 2 0 2 3 5 A. Avramovic 4 23:44 10 2/3 66.7% 2/8 25.0% 0/1 0.0% 2 2 4 7 2 0 0 4 3 14 A. Abass 5 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K. Prepelic 7 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Anderson 10 17:03 5 0/1 0.0% 1/3 33.3% 2/2 100% 1 2 3 0 2 0 0 1 1 7 D. Musa 13 26:28 20 4/6 66.7% 1/2 50.0% 9/9 100% 1 2 3 2 1 1 0 2 5 25 M. Kabengele 17 18:30 0 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 1 1 2 1 -3 M. Wright IV 25 30:36 16 4/7 57.1% 1/2 50.0% 5/6 83.3% 0 3 3 4 1 1 0 4 4 18 F. Petrusev 30 23:39 16 6/9 66.7% 0/1 0.0% 4/5 80.0% 2 4 6 0 0 1 0 3 5 17 K. Kamenjas 34 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Caboclo 51 21:30 11 1/3 33.3% 3/3 100% 0/0 0.0% 1 4 5 2 0 0 2 2 0 16 Total 200:00 93 23/46 50.0% 8/24 33.3% 23/27 85.2% 11 24 35 17 6 6 3 23 23 103