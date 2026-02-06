Με μπροστάρη τον Τζόρνταν Λόιντ και το καθοριστικό του τρίποντο 41" πριν το φινάλε, η Αναντολού Εφές επικράτησε της Ζάλγκιρις με 92-82.

Η Αναντολού Εφές υποδέχθηκε τη Ζάλγκιρις για την 27η αγωνιστική της EuroLeague στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ματς που από ντέρμπι κατέληξε σε νίκη με 92-82 με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Τζόρνταν Λόιντ.

Αναντολού Εφές - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Εφές προηγήθηκε με 20-12, βρίσκοντας λύσεις έξω από τα 6,75μ. με τους Οσμάνι, Λόιντ και Ντόζιερ, ωστόσο η Ζάλγκιρις δεν άφησε το ματς να ξεφύγει. Με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να παίρνει πρωτοβουλίες, οι Λιθουανοί μείωσαν στον πόντο (25-24), δείχνοντας από νωρίς πως θα είναι άκρως ανταγωνιστικοί.

Ο Ντόζιερ συνέχισε να κρατά την Εφές μπροστά στο σκορ (30-26), όμως ο Γκος απαντούσε, διατηρώντας τη Ζάλγκιρις σε απόσταση αναπνοής (32-31). Στο σημείο εκείνο, οι φιλοξενούμενοι πήραν ώθηση από τον Τουμπέλις, ο οποίος έδωσε ενέργεια κοντά στο καλάθι, με τον Μπραζντέικις να ακολουθεί, για να περάσει η Ζάλγκιρις μπροστά με 39-41. Παρ’ όλα αυτά, η Εφές βρήκε τον τρόπο να κλείσει το ημίχρονο μπροστά, με τον Λόιντ να δίνει λύσεις και το σκορ να διαμορφώνεται στο 47-45.

Μετά την ανάπαυλα, η Εφές μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο. Ένα σερί 8-0, με πρωταγωνιστές τους Οσμάνι και Λόιντ, έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (55-45), δείχνοντας ότι οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο. Η απάντηση της Ζάλγκιρις, όμως, ήταν άμεση και εμφατική. Με ένα επιμέρους 2-18 και τους Λο και Ράιτ να παίρνουν τη σκυτάλη στην επίθεση, οι Λιθουανοί ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση και πέρασαν μπροστά με 57-63. Η Εφές αντέδρασε πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, με τρίποντα των Βάιλερ-Μπαμπ και Ντόζιερ, μειώνοντας σε απόσταση καλαθιού (65-67) ενόψει του τελευταίου δεκαλέπτου.

Εκεί, οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα επιμέρους 11-4 και πήραν ξανά τα ηνία (76-71), όμως το ματς εξελίχθηκε σε κανονικό... θρίλερ. Η Ζάλγκιρις απάντησε με 0-6 και πέρασε και πάλι μπροστά (76-77), με την ένταση να κορυφώνεται. Ο Χαζέρ έδωσε ανάσα με τρίποντο και, μαζί με τον Λι, κράτησαν την Εφές μπροστά με 83-82 στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Ο Φρανσίσκο αστόχησε σε τρίποντο για τη Ζάλγκιρις, το ίδιο και ο Χαζέρ στην επόμενη φάση. Ο Τουμπέλις πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, όμως υπέπεσε σε λάθος, χάνοντας την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Ο Λόιντ τιμώρησε το λάθος, ευστοχώντας σε μεγάλο τρίποντο για το 86-82, 41 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε και μετά μαζί με τους Λι και Τζόουνς «καθάρισε» το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 47-45, 65-67, 92-82

Ο MVP... Ο Τζόρνταν Λόιντ με 19 πόντους, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.\

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Αζουόλας Τουμπέλις με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 24 ασίστ για 11 λάθη της Εφές και η ευστοχία της στα τρίποντα (50%).

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... 64-87 υπέρ της Εφές στο Κάουνας.

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Pablo Laso MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 Rodrigue Beaubois 06:11 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 -1 2 Sadik Kabaca Hazer 13:00 7 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 0 2 0 1 0 0 0 7 7 3 Jordan Loyd * 24:57 19 5/9 55.6% 1/3 33.3% 4/6 66.7% 5/6 83.3% 1 4 5 2 2 0 1 0 27 27 5 Stanley Lee 20:42 10 3/8 37.5% 3/6 50% 0/2 0% 4/4 100% 2 1 3 8 0 0 1 0 20 20 8 Nick Weiler-Babb * 32:51 13 4/10 40% 1/3 33.3% 3/7 42.9% 2/2 100% 1 2 3 6 1 3 2 0 16 16 15 PJ Dozier * 22:19 14 5/9 55.6% 1/4 25% 4/5 80% 0/0 0% 0 1 1 2 2 3 0 1 9 9 17 Vincent Poirier * 18:11 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 2 2 2 0 0 3 3 21 Cole Swider 04:40 6 2/3 66.7% 0/0 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 23 Dogus Mutaf 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Ercan Osmani * 28:50 12 5/12 41.7% 3/8 37.5% 2/4 50% 0/0 0% 0 4 4 3 2 1 1 1 9 9 33 Erkan Yilmaz 05:58 3 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 3/3 100% 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 88 Kameron Jones 22:21 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 5 6 0 2 0 2 0 12 12 TOTAL 200 92 31/65 47.7% 15/33 45.5% 16/32 50% 14/16 87.5% 7 21 28 24 18 11 8 3 105