Αναντολού Εφές - Ζάλγκιρις 92-82: Την «καθάρισε» ο Λόιντ
Η Αναντολού Εφές υποδέχθηκε τη Ζάλγκιρις για την 27η αγωνιστική της EuroLeague στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ματς που από ντέρμπι κατέληξε σε νίκη με 92-82 με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Τζόρνταν Λόιντ.
Αναντολού Εφές - Ζάλγκιρις: Το ματς
Η Εφές προηγήθηκε με 20-12, βρίσκοντας λύσεις έξω από τα 6,75μ. με τους Οσμάνι, Λόιντ και Ντόζιερ, ωστόσο η Ζάλγκιρις δεν άφησε το ματς να ξεφύγει. Με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να παίρνει πρωτοβουλίες, οι Λιθουανοί μείωσαν στον πόντο (25-24), δείχνοντας από νωρίς πως θα είναι άκρως ανταγωνιστικοί.
Ο Ντόζιερ συνέχισε να κρατά την Εφές μπροστά στο σκορ (30-26), όμως ο Γκος απαντούσε, διατηρώντας τη Ζάλγκιρις σε απόσταση αναπνοής (32-31). Στο σημείο εκείνο, οι φιλοξενούμενοι πήραν ώθηση από τον Τουμπέλις, ο οποίος έδωσε ενέργεια κοντά στο καλάθι, με τον Μπραζντέικις να ακολουθεί, για να περάσει η Ζάλγκιρις μπροστά με 39-41. Παρ’ όλα αυτά, η Εφές βρήκε τον τρόπο να κλείσει το ημίχρονο μπροστά, με τον Λόιντ να δίνει λύσεις και το σκορ να διαμορφώνεται στο 47-45.
Μετά την ανάπαυλα, η Εφές μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο. Ένα σερί 8-0, με πρωταγωνιστές τους Οσμάνι και Λόιντ, έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (55-45), δείχνοντας ότι οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο. Η απάντηση της Ζάλγκιρις, όμως, ήταν άμεση και εμφατική. Με ένα επιμέρους 2-18 και τους Λο και Ράιτ να παίρνουν τη σκυτάλη στην επίθεση, οι Λιθουανοί ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση και πέρασαν μπροστά με 57-63. Η Εφές αντέδρασε πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, με τρίποντα των Βάιλερ-Μπαμπ και Ντόζιερ, μειώνοντας σε απόσταση καλαθιού (65-67) ενόψει του τελευταίου δεκαλέπτου.
Εκεί, οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα επιμέρους 11-4 και πήραν ξανά τα ηνία (76-71), όμως το ματς εξελίχθηκε σε κανονικό... θρίλερ. Η Ζάλγκιρις απάντησε με 0-6 και πέρασε και πάλι μπροστά (76-77), με την ένταση να κορυφώνεται. Ο Χαζέρ έδωσε ανάσα με τρίποντο και, μαζί με τον Λι, κράτησαν την Εφές μπροστά με 83-82 στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Ο Φρανσίσκο αστόχησε σε τρίποντο για τη Ζάλγκιρις, το ίδιο και ο Χαζέρ στην επόμενη φάση. Ο Τουμπέλις πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, όμως υπέπεσε σε λάθος, χάνοντας την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Ο Λόιντ τιμώρησε το λάθος, ευστοχώντας σε μεγάλο τρίποντο για το 86-82, 41 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε και μετά μαζί με τους Λι και Τζόουνς «καθάρισε» το ματς.
Τα δεκάλεπτα: 25-24, 47-45, 65-67, 92-82
Ο MVP... Ο Τζόρνταν Λόιντ με 19 πόντους, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.\
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Αζουόλας Τουμπέλις με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 24 ασίστ για 11 λάθη της Εφές και η ευστοχία της στα τρίποντα (50%).
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... 64-87 υπέρ της Εφές στο Κάουνας.
|Anadolu Efes Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Pablo Laso
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|Rodrigue Beaubois
|06:11
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|-1
|-1
|2
|Sadik Kabaca Hazer
|13:00
|7
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|7
|7
|3
|Jordan Loyd *
|24:57
|19
|5/9
|55.6%
|1/3
|33.3%
|4/6
|66.7%
|5/6
|83.3%
|1
|4
|5
|2
|2
|0
|1
|0
|27
|27
|5
|Stanley Lee
|20:42
|10
|3/8
|37.5%
|3/6
|50%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|2
|1
|3
|8
|0
|0
|1
|0
|20
|20
|8
|Nick Weiler-Babb *
|32:51
|13
|4/10
|40%
|1/3
|33.3%
|3/7
|42.9%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|6
|1
|3
|2
|0
|16
|16
|15
|PJ Dozier *
|22:19
|14
|5/9
|55.6%
|1/4
|25%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|2
|3
|0
|1
|9
|9
|17
|Vincent Poirier *
|18:11
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|21
|Cole Swider
|04:40
|6
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|2
|2
|23
|Dogus Mutaf
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|Ercan Osmani *
|28:50
|12
|5/12
|41.7%
|3/8
|37.5%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|3
|2
|1
|1
|1
|9
|9
|33
|Erkan Yilmaz
|05:58
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|88
|Kameron Jones
|22:21
|4
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1
|5
|6
|0
|2
|0
|2
|0
|12
|12
|TOTAL
|200
|92
|31/65
|47.7%
|15/33
|45.5%
|16/32
|50%
|14/16
|87.5%
|7
|21
|28
|24
|18
|11
|8
|3
|105
|Zalgiris Kaunas
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|EFF
|#
|Players
|1
|N. Williams-Goss
|23:11
|19
|8/12
|66.7%
|5/9
|55.6%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|3
|4
|2
|2
|0
|17
|3
|S. Francisco *
|23:13
|9
|2/7
|28.6%
|0/1
|0%
|2/6
|33.3%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|5
|4
|7
|0
|0
|3
|7
|M. Wright *
|27:46
|11
|5/11
|45.5%
|5/10
|50%
|0/1
|0%
|1/3
|33.3%
|1
|4
|5
|2
|1
|0
|0
|2
|13
|8
|I. Brazdeikis
|06:46
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|9
|D. Giedraitis *
|21:21
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|10
|A. Tubelis *
|28:03
|22
|9/13
|69.2%
|6/10
|60%
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|3
|2
|2
|0
|1
|26
|12
|M. Lo
|14:47
|10
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|5/5
|100%
|0
|4
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|15
|14
|D. Sleva
|17:15
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|15
|L. Birutis
|06:12
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|2
|1
|1
|0
|4
|51
|A. Butkevicius
|19:00
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|91
|D. Sirvydis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|92
|E. Ulanovas *
|12:26
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|82
|30/58
|51.7%
|20/39
|51.3%
|10/19
|52.6%
|12/16
|75%
|8
|25
|33
|21
|18
|16
|6
|3
|94
