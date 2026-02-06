Αναντολού Εφές - Ζάλγκιρις 92-82: Την «καθάρισε» ο Λόιντ

Ευτυχία Οικονομίδου
Τζόρνταν Λόιντ
Με μπροστάρη τον Τζόρνταν Λόιντ και το καθοριστικό του τρίποντο 41" πριν το φινάλε, η Αναντολού Εφές επικράτησε της Ζάλγκιρις με 92-82.

Η Αναντολού Εφές υποδέχθηκε τη Ζάλγκιρις για την 27η αγωνιστική της EuroLeague στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ματς που από ντέρμπι κατέληξε σε νίκη με 92-82 με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Τζόρνταν Λόιντ.

Αναντολού Εφές - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Εφές προηγήθηκε με 20-12, βρίσκοντας λύσεις έξω από τα 6,75μ. με τους Οσμάνι, Λόιντ και Ντόζιερ, ωστόσο η Ζάλγκιρις δεν άφησε το ματς να ξεφύγει. Με τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος να παίρνει πρωτοβουλίες, οι Λιθουανοί μείωσαν στον πόντο (25-24), δείχνοντας από νωρίς πως θα είναι άκρως ανταγωνιστικοί.

Ο Ντόζιερ συνέχισε να κρατά την Εφές μπροστά στο σκορ (30-26), όμως ο Γκος απαντούσε, διατηρώντας τη Ζάλγκιρις σε απόσταση αναπνοής (32-31). Στο σημείο εκείνο, οι φιλοξενούμενοι πήραν ώθηση από τον Τουμπέλις, ο οποίος έδωσε ενέργεια κοντά στο καλάθι, με τον Μπραζντέικις να ακολουθεί, για να περάσει η Ζάλγκιρις μπροστά με 39-41. Παρ’ όλα αυτά, η Εφές βρήκε τον τρόπο να κλείσει το ημίχρονο μπροστά, με τον Λόιντ να δίνει λύσεις και το σκορ να διαμορφώνεται στο 47-45.

Μετά την ανάπαυλα, η Εφές μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο. Ένα σερί 8-0, με πρωταγωνιστές τους Οσμάνι και Λόιντ, έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (55-45), δείχνοντας ότι οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο. Η απάντηση της Ζάλγκιρις, όμως, ήταν άμεση και εμφατική. Με ένα επιμέρους 2-18 και τους Λο και Ράιτ να παίρνουν τη σκυτάλη στην επίθεση, οι Λιθουανοί ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση και πέρασαν μπροστά με 57-63. Η Εφές αντέδρασε πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, με τρίποντα των Βάιλερ-Μπαμπ και Ντόζιερ, μειώνοντας σε απόσταση καλαθιού (65-67) ενόψει του τελευταίου δεκαλέπτου.

 

Εκεί, οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα επιμέρους 11-4 και πήραν ξανά τα ηνία (76-71), όμως το ματς εξελίχθηκε σε κανονικό... θρίλερ. Η Ζάλγκιρις απάντησε με 0-6 και πέρασε και πάλι μπροστά (76-77), με την ένταση να κορυφώνεται. Ο Χαζέρ έδωσε ανάσα με τρίποντο και, μαζί με τον Λι, κράτησαν την Εφές μπροστά με 83-82 στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Ο Φρανσίσκο αστόχησε σε τρίποντο για τη Ζάλγκιρις, το ίδιο και ο Χαζέρ στην επόμενη φάση. Ο Τουμπέλις πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, όμως υπέπεσε σε λάθος, χάνοντας την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Ο Λόιντ τιμώρησε το λάθος, ευστοχώντας σε μεγάλο τρίποντο για το 86-82, 41 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε και μετά μαζί με τους Λι και Τζόουνς «καθάρισε» το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 47-45, 65-67, 92-82

Ο MVP... Ο Τζόρνταν Λόιντ με 19 πόντους, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.\

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Αζουόλας Τουμπέλις με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 24 ασίστ για 11 λάθη της Εφές και η ευστοχία της στα τρίποντα (50%).

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... 64-87 υπέρ της Εφές στο Κάουνας.

Anadolu Efes IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Pablo LasoMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1Rodrigue Beaubois06:1100/10%0/10%0/00%0/00%00000110-1-1
2Sadik Kabaca Hazer13:0073/560%2/2100%1/333.3%0/00%2020100077
3Jordan Loyd *24:57195/955.6%1/333.3%4/666.7%5/683.3%145220102727
5Stanley Lee20:42103/837.5%3/650%0/20%4/4100%213800102020
8Nick Weiler-Babb *32:51134/1040%1/333.3%3/742.9%2/2100%123613201616
15PJ Dozier *22:19145/955.6%1/425%4/580%0/00%0112230199
17Vincent Poirier *18:1142/450%2/450%0/00%0/00%0332220033
21Cole Swider04:4062/366.7%0/00%2/366.7%0/00%0000300022
23Dogus Mutaf00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
24Ercan Osmani *28:50125/1241.7%3/837.5%2/450%0/00%0443211199
33Erkan Yilmaz05:5831/250%0/00%0/20%3/3100%0111310011
88Kameron Jones22:2142/2100%2/2100%0/00%0/10%156020201212
TOTAL2009231/6547.7%15/3345.5%16/3250%14/1687.5%7212824181183105

Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
1N. Williams-Goss23:11198/1266.7%5/955.6%3/3100%0/00%0223422017
3S. Francisco *23:1392/728.6%0/10%2/633.3%3/475%022547003
7M. Wright *27:46115/1145.5%5/1050%0/10%1/333.3%1452100213
8I. Brazdeikis06:4620/00%0/00%0/00%2/2100%011110004
9D. Giedraitis *21:2131/250%0/00%1/250%0/00%000111102
10A. Tubelis *28:03229/1369.2%6/1060%3/3100%1/250%1453220126
12M. Lo14:47102/450%1/250%1/250%5/5100%0440011015
14D. Sleva17:1500/30%0/20%0/10%0/00%123320001
15L. Birutis06:1221/250%1/250%0/00%0/00%235021104
51A. Butkevicius19:0021/333.3%1/250%0/10%0/00%011200104
91D. Sirvydis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
92E. Ulanovas *12:2621/1100%1/1100%0/00%0/00%011112001
TOTAL200:008230/5851.7%20/3951.3%10/1952.6%12/1675%825332118166394
     

