Η Μπάγερν επικράτησε της Μονακό στο Μόναχο με 91-82 και την υποχρέωσε στην 5η διαδοχική ήττα της παρά τους 30 πόντους του Μάικ Τζέιμς.

Η Μονακό δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και γνώρισε την 5η διαδοχική ήττα της παρουσιάζοντας κακή αγωνιστική εικόνα. Η Μπάγερν ήταν κυρίαρχη στο Μόναχο πετυχαίνοντας την 4η συνεχόμενη νίκη της και εμφανίζοντας πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, ειδικά στην άμυνα. Η επιθετική πολυφωνία παράλληλα της αποτελεσματικότητας στα σουτ από μακρινή απόσταση ήταν εξίσου κύρια χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της ομάδας του Σβέτισλαβ Πέσιτς η οποία είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από τα μέσα του δεύτερου μέρους και μετά, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Μάικ Τζέιμς ο οποίος σημείωσε 30 πόντους.

Ο αγώνας

Βγάζοντας περισσότερη ενέργεια στο παρκέ, η Μπάγερν Μονάχου είχε τον έλεγχο του αγώνα στα πρώτα λεπτά (19-12, 7’). Αυτό ανάγκασε τον Μάικ Τζέιμς (9π.) να πάρει την κατάσταση στα χέρια του για να μη χάσει η ομάδα του την επαφή με το σκορ (24-23, 10').

Οι γηπεδούχοι σούταραν καλύτερα από μακρινή απόσταση, μάζευαν και τα ριμπάουντ ήταν όμως απελπιστικοί στα σουτ εντός παιδιάς (43.8%) εν αντιθέσει με το 91.8% της Μονακό (29-31, 13’). Το 3ο φάουλ του εξαιρετικού ΝταΣίλβα αποτέλεσε το πρώτο πρόβλημα προς διαχείριση για τον Σβέτισλαβ Πέσιτς ο οποίος είδε την ομάδα του να διατηρεί τη συνέπειά της στο μακρινό σουτ (38-32, 16’) καθώς είχε 8/17 προσπάθειες τριών πόντων στο τέλος του πρώτου μέρους (48-39). Για τον Βασίλη Σπανούλη, η έλλειψη διάρκειας στην άμυνα ήταν το κύριο ζήτημά του.

Η διαφορά έφτασε σε διψήφιο νούμερο στις αρχές του δεύτερου μέρους (60-50, 24') καθώς οι γηπεδούχοι συνέχισαν να εκτελούν κατά ριπάς από μακρινή απόσταση. Εκεί η Μονακό αποφάσισε να παίξει άμυνα αλλά δεν είχε λύσεις στην επίθεση. Είτε στα σουτ από μακρινή απόσταση, είτε στις περιπτώσεις όπου πέρασε την μπάλα στο low post. Κι έτσι η Μπάγερν διατήρησε μια μικρή διαφορά (68-63) στο τέλος της περιόδου.

Η Μονακό ξεκίνησε στην τελευταία περίοδο με τρία λάθη και θα μπορούσε να είχε πάθει μεγαλύτερη ζημιά αν η Μπάγερν είχε κι άλλες λύσεις πλην του Ντιμιτρίγιεβιτς (74-67, 33'). Χωρίς επικοινωνία και με διαδοχικές λανθασμένες αποφάσεις η γαλλική ομάδα βρέθηκε στο -12 (79-67) στα μισά του τελευταίου δεκαλέπτου.

Με τέσσερις πόντους και έξι λάθη στα έξι πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παρέμεινε στο παιχνίδι λόγω της αστοχίας της Μπάγερν και του Μάικ από μακρινή απόσταση. Η διαφορά έφτασε στο +14 (81-67) 3:30 αγωνιστικά λεπτά πριν το τέλος κι εκεί ο Μάικ Τζέιμς δεν... έβλεπε κανέναν. Ο Αμερικανός έβαλε τρία συνεχόμενα τρίποντα επαναφέροντας τη Μονακό σε θέση διεκδίκησης της νίκης (84-76, 37:30). Εκεί η Μπάγερν Μονάχου είχε δύο σωστές επιθέσεις και τελείωσε το παιχνίδι (88-78, 39').

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 48-39, 68-63, 91-82

MVP O… Ομπστ έκανε τα πάντα για την Μπάγερν η οποία όμως δεν είχε ξεκάθαρο ηγέτη αλλά βασίστηκε στην επιθετική πολυφωνία της και στους πόντους που της έδωσαν επίσης οι Γκέμπριελ, Μάικ, Ντιμιτρίγεβιτς

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Μάικ Τζέιμς. Μάταια προσπάθησε να σώσει την ομάδα του σταματώντας στους 30 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ... η επίδοση της Μπάγερν Μονάχου από μακρινή απόσταση (15/33, 45.5%).