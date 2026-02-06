Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83: Τεράστιο «διπλό» στο Βελιγράδι για το 2/2

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό» στο Βελιγράδι επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-83 σε ένα ματς... θρίλερ.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχτηκε τη Μακάμπι στο Βελιγράδι σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε... θρίλερ για τις ανάγκες της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν ένα σπουδαίο «διπλό» με 82-83.

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι, όμως με τον Σόρκιν και τον Κλάρκ η Μακάμπι βρήκε τρόπο να πάρει το προβάδισμα (10-12 στο 6'). Οι Νουόρα (4/4 τρίποντα) και Μπάτλερ ανέλαβαν δράση για τον Ερυθρό Αστέρα, δίνοντας προβάδισμα στους Σέρβους (21-16). Η Μακάμπι, όμως, με 7 αναπάντητους πόντους έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ (21-23). Ο Νουόρα είχε ήδη σημειώσει 14 πόντους για τον Ερυθρό Αστέρα, όλοι στην πρώτη περίοδο.

Το παιχνίδι παρέμεινε ανταγωνιστικό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Οτζελέγιε να κρατά τους Σέρβους σε θέση οδηγού. Η Μακάμπι απάντησε με σερί 6-0, με το σκορ να αλλάζει συνεχώς χέρια (35-39). Στη συνέχεια, ο Σόρκιν οδήγησε τους Ισραηλινούς σε διψήφια διαφορά (37-47) για πρώτη φορά στο ματς.

Μετά την ανάπαυλα, ο Μονέκε με 5 σερί δικούς του πόντους μείωσε τη διαφορά (45-49). Το επιμέρους 12-2 στην τρίτη περίοδο βοήθησε τον Ερυθρό Αστέρα να περάσει μπροστά (52-51). Μπλατ και Νουόρα αντάλλαξαν τρίποντα (55-56), ενώ με 5-0 σερί η Μακάμπι ξαναπήρε προβάδισμα +4 (55-59). Ο Κάλινιτς και ο Μπάτλερ ανέτρεψαν ξανά το σκορ (60-59), με το παιχνίδι να συνεχίζει να αλλάζει χέρια, και τους γηπεδούχους να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα ενός καλαθιού (67-65).

 

Σε θρίλερ εξελίθχηκε το τέταρτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να... παλεύουν φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής. Eκεί που ο Ερυθρός Αστέρας είχε περάσει μπροστά με τους Μονέκε και Μπάτλερ (74-70), οι Χόαρντ και Σόρκιν ισοφάρισαν από την γραμμή των βολών (74-74) και ο Κλαρκ έδωσε το προβάδισμα στην Μακάμπι (74-76). Η Μακάμπι έτρεξε ουσιαστικά ένα επιμέρους 13-2 για να φτάσει στο +5 (76-83). Mε 5-0 σερί ο Ερυθρός πήγε να ανατρέψει τα πράγματα, όμως η Μακάμπι πανηγύρισε το σπουδαίο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 40-49, 67-65, 82-83

Ο MVP... Ο Τζίμι Κλαρκ με 22 πόντους, 1, ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζόρνταν Νουόρα με 22 πόντους (6/11 τρίποντα), με 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13-18 πόντοι δεύτερης εκαιρίας.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... 92-99 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα.

Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0C. Miller-Mcintyre *33:5421/520%1/520%0/00%0/00%20283211-215
2S. Miljenovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
6J. Butler19:12163/650%3/650%2/825%4/580%033511201717
7D. Davidovac05:2330/00%0/00%1/1100%0/00%0110000055
12N. Kalinic *24:4272/450%2/450%1/250%0/00%1122401055
15E. Izundu17:2642/366.7%2/366.7%0/00%0/00%4150210077
20D. Motiejunas00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
21J. Bolomboy *14:1300/20%0/20%0/00%0/00%5160110133
33J. Nwora *31:26222/728.6%2/728.6%6/1154.5%0/00%033635001818
37S. Ojeleye23:35114/580%4/580%0/10%3/3100%145032001313
95C. Moneke *24:46146/875%6/875%0/00%2/366.7%156354312121
99Y. Dos Santos05:2330/30%0/30%1/333.3%0/00%0000110066
Team/Coaches16244000
TOTAL200:008220/4050%20/4050%11/3135.5%9/1181.8%1624402419189393

Maccabi Rapoel Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0I. Lundberg *31:1871/616.7%1/616.7%0/00%2/2100%0443122188
1J. Hoard *33:45154/580%4/580%0/00%7/7100%437012102424
2J. Clark III *23:15226/966.7%6/966.7%3/560%1/250%011215311919
3M. Santos09:2741/250%1/250%0/00%2/2100%0332410033
4G. Lavi06:3500/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9R. Sorkin *29:22154/1136.4%4/1136.4%1/425%4/666.7%358122301313
10O. Brissett28:08143/650%3/650%2/450%2/2100%628111001818
11W. Rayman *11:3800/10%0/10%0/00%0/00%00014110-4-4
12J. Dibartolomeo11:1000/20%0/00%0/20%0/00%02210100-2-2
21J. Dowtin Jr00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
35Z. Hankins00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
45T. Blatt15:2261/250%1/250%1/333.3%1/250%2243130044
Team/Coaches15233814171810388
TOTAL2008320/4247.6%20/4247.6%8/2334.8%19/2382.6%15233814171810388
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     