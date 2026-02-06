Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό» στο Βελιγράδι επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-83 σε ένα ματς... θρίλερ.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχτηκε τη Μακάμπι στο Βελιγράδι σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε... θρίλερ για τις ανάγκες της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν ένα σπουδαίο «διπλό» με 82-83.

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι, όμως με τον Σόρκιν και τον Κλάρκ η Μακάμπι βρήκε τρόπο να πάρει το προβάδισμα (10-12 στο 6'). Οι Νουόρα (4/4 τρίποντα) και Μπάτλερ ανέλαβαν δράση για τον Ερυθρό Αστέρα, δίνοντας προβάδισμα στους Σέρβους (21-16). Η Μακάμπι, όμως, με 7 αναπάντητους πόντους έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ (21-23). Ο Νουόρα είχε ήδη σημειώσει 14 πόντους για τον Ερυθρό Αστέρα, όλοι στην πρώτη περίοδο.

Το παιχνίδι παρέμεινε ανταγωνιστικό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Οτζελέγιε να κρατά τους Σέρβους σε θέση οδηγού. Η Μακάμπι απάντησε με σερί 6-0, με το σκορ να αλλάζει συνεχώς χέρια (35-39). Στη συνέχεια, ο Σόρκιν οδήγησε τους Ισραηλινούς σε διψήφια διαφορά (37-47) για πρώτη φορά στο ματς.

Μετά την ανάπαυλα, ο Μονέκε με 5 σερί δικούς του πόντους μείωσε τη διαφορά (45-49). Το επιμέρους 12-2 στην τρίτη περίοδο βοήθησε τον Ερυθρό Αστέρα να περάσει μπροστά (52-51). Μπλατ και Νουόρα αντάλλαξαν τρίποντα (55-56), ενώ με 5-0 σερί η Μακάμπι ξαναπήρε προβάδισμα +4 (55-59). Ο Κάλινιτς και ο Μπάτλερ ανέτρεψαν ξανά το σκορ (60-59), με το παιχνίδι να συνεχίζει να αλλάζει χέρια, και τους γηπεδούχους να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα ενός καλαθιού (67-65).

Σε θρίλερ εξελίθχηκε το τέταρτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να... παλεύουν φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής. Eκεί που ο Ερυθρός Αστέρας είχε περάσει μπροστά με τους Μονέκε και Μπάτλερ (74-70), οι Χόαρντ και Σόρκιν ισοφάρισαν από την γραμμή των βολών (74-74) και ο Κλαρκ έδωσε το προβάδισμα στην Μακάμπι (74-76). Η Μακάμπι έτρεξε ουσιαστικά ένα επιμέρους 13-2 για να φτάσει στο +5 (76-83). Mε 5-0 σερί ο Ερυθρός πήγε να ανατρέψει τα πράγματα, όμως η Μακάμπι πανηγύρισε το σπουδαίο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 40-49, 67-65, 82-83

Ο MVP... Ο Τζίμι Κλαρκ με 22 πόντους, 1, ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζόρνταν Νουόρα με 22 πόντους (6/11 τρίποντα), με 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13-18 πόντοι δεύτερης εκαιρίας.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... 92-99 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα.

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 C. Miller-Mcintyre * 33:54 2 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 8 3 2 1 1 -2 15 2 S. Miljenovic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 J. Butler 19:12 16 3/6 50% 3/6 50% 2/8 25% 4/5 80% 0 3 3 5 1 1 2 0 17 17 7 D. Davidovac 05:23 3 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 5 12 N. Kalinic * 24:42 7 2/4 50% 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 2 4 0 1 0 5 5 15 E. Izundu 17:26 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 4 1 5 0 2 1 0 0 7 7 20 D. Motiejunas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 J. Bolomboy * 14:13 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 1 6 0 1 1 0 1 3 3 33 J. Nwora * 31:26 22 2/7 28.6% 2/7 28.6% 6/11 54.5% 0/0 0% 0 3 3 6 3 5 0 0 18 18 37 S. Ojeleye 23:35 11 4/5 80% 4/5 80% 0/1 0% 3/3 100% 1 4 5 0 3 2 0 0 13 13 95 C. Moneke * 24:46 14 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 2/3 66.7% 1 5 6 3 5 4 3 1 21 21 99 Y. Dos Santos 05:23 3 0/3 0% 0/3 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 6 6 Team/Coaches 16 24 40 0 0 TOTAL 200:00 82 20/40 50% 20/40 50% 11/31 35.5% 9/11 81.8% 16 24 40 24 19 18 9 3 93