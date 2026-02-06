Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχτηκε τη Μακάμπι στο Βελιγράδι σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε... θρίλερ για τις ανάγκες της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague με τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν ένα σπουδαίο «διπλό» με 82-83.
Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το ματς
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι, όμως με τον Σόρκιν και τον Κλάρκ η Μακάμπι βρήκε τρόπο να πάρει το προβάδισμα (10-12 στο 6'). Οι Νουόρα (4/4 τρίποντα) και Μπάτλερ ανέλαβαν δράση για τον Ερυθρό Αστέρα, δίνοντας προβάδισμα στους Σέρβους (21-16). Η Μακάμπι, όμως, με 7 αναπάντητους πόντους έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ (21-23). Ο Νουόρα είχε ήδη σημειώσει 14 πόντους για τον Ερυθρό Αστέρα, όλοι στην πρώτη περίοδο.
Το παιχνίδι παρέμεινε ανταγωνιστικό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Οτζελέγιε να κρατά τους Σέρβους σε θέση οδηγού. Η Μακάμπι απάντησε με σερί 6-0, με το σκορ να αλλάζει συνεχώς χέρια (35-39). Στη συνέχεια, ο Σόρκιν οδήγησε τους Ισραηλινούς σε διψήφια διαφορά (37-47) για πρώτη φορά στο ματς.
Μετά την ανάπαυλα, ο Μονέκε με 5 σερί δικούς του πόντους μείωσε τη διαφορά (45-49). Το επιμέρους 12-2 στην τρίτη περίοδο βοήθησε τον Ερυθρό Αστέρα να περάσει μπροστά (52-51). Μπλατ και Νουόρα αντάλλαξαν τρίποντα (55-56), ενώ με 5-0 σερί η Μακάμπι ξαναπήρε προβάδισμα +4 (55-59). Ο Κάλινιτς και ο Μπάτλερ ανέτρεψαν ξανά το σκορ (60-59), με το παιχνίδι να συνεχίζει να αλλάζει χέρια, και τους γηπεδούχους να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα ενός καλαθιού (67-65).
Σε θρίλερ εξελίθχηκε το τέταρτο δεκάλεπτο με τις δύο ομάδες να... παλεύουν φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής. Eκεί που ο Ερυθρός Αστέρας είχε περάσει μπροστά με τους Μονέκε και Μπάτλερ (74-70), οι Χόαρντ και Σόρκιν ισοφάρισαν από την γραμμή των βολών (74-74) και ο Κλαρκ έδωσε το προβάδισμα στην Μακάμπι (74-76). Η Μακάμπι έτρεξε ουσιαστικά ένα επιμέρους 13-2 για να φτάσει στο +5 (76-83). Mε 5-0 σερί ο Ερυθρός πήγε να ανατρέψει τα πράγματα, όμως η Μακάμπι πανηγύρισε το σπουδαίο διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 21-23, 40-49, 67-65, 82-83
Ο MVP... Ο Τζίμι Κλαρκ με 22 πόντους, 1, ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζόρνταν Νουόρα με 22 πόντους (6/11 τρίποντα), με 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13-18 πόντοι δεύτερης εκαιρίας.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... 92-99 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα.
|Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|C. Miller-Mcintyre *
|33:54
|2
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|8
|3
|2
|1
|1
|-2
|15
|2
|S. Miljenovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|J. Butler
|19:12
|16
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|2/8
|25%
|4/5
|80%
|0
|3
|3
|5
|1
|1
|2
|0
|17
|17
|7
|D. Davidovac
|05:23
|3
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|5
|12
|N. Kalinic *
|24:42
|7
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|5
|5
|15
|E. Izundu
|17:26
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|1
|5
|0
|2
|1
|0
|0
|7
|7
|20
|D. Motiejunas
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|J. Bolomboy *
|14:13
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|5
|1
|6
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|3
|33
|J. Nwora *
|31:26
|22
|2/7
|28.6%
|2/7
|28.6%
|6/11
|54.5%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|6
|3
|5
|0
|0
|18
|18
|37
|S. Ojeleye
|23:35
|11
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/1
|0%
|3/3
|100%
|1
|4
|5
|0
|3
|2
|0
|0
|13
|13
|95
|C. Moneke *
|24:46
|14
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|1
|5
|6
|3
|5
|4
|3
|1
|21
|21
|99
|Y. Dos Santos
|05:23
|3
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|6
|6
|Team/Coaches
|16
|24
|40
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|82
|20/40
|50%
|20/40
|50%
|11/31
|35.5%
|9/11
|81.8%
|16
|24
|40
|24
|19
|18
|9
|3
|93
|Maccabi Rapoel Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|I. Lundberg *
|31:18
|7
|1/6
|16.7%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|3
|1
|2
|2
|1
|8
|8
|1
|J. Hoard *
|33:45
|15
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|7/7
|100%
|4
|3
|7
|0
|1
|2
|1
|0
|24
|24
|2
|J. Clark III *
|23:15
|22
|6/9
|66.7%
|6/9
|66.7%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|2
|1
|5
|3
|1
|19
|19
|3
|M. Santos
|09:27
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|2
|4
|1
|0
|0
|3
|3
|4
|G. Lavi
|06:35
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|R. Sorkin *
|29:22
|15
|4/11
|36.4%
|4/11
|36.4%
|1/4
|25%
|4/6
|66.7%
|3
|5
|8
|1
|2
|2
|3
|0
|13
|13
|10
|O. Brissett
|28:08
|14
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|6
|2
|8
|1
|1
|1
|0
|0
|18
|18
|11
|W. Rayman *
|11:38
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|4
|1
|1
|0
|-4
|-4
|12
|J. Dibartolomeo
|11:10
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|-2
|-2
|21
|J. Dowtin Jr
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|Z. Hankins
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|45
|T. Blatt
|15:22
|6
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|3
|1
|3
|0
|0
|4
|4
|Team/Coaches
|15
|23
|38
|14
|17
|18
|10
|3
|88
|TOTAL
|200
|83
|20/42
|47.6%
|20/42
|47.6%
|8/23
|34.8%
|19/23
|82.6%
|15
|23
|38
|14
|17
|18
|10
|3
|88
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.