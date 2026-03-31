Δείτε το repost που έκανε ο Γουόκαπ στο instagram, το οποίο τον παρουσιάζει σαν οπλαρχηγό του 1821.

Με αφορμή την είδηση ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της ελληνοποίησης του Γουόκαπ αλλά και τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός «απάντησε» με ποστάρισμα.

Πόσταρε φωτογραφία με τους Σάσα Βεζένκοβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ ως φαντάρους και έγραψε: «Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου».

Στη συνέχεια ο Γουόκαπ ανέβασε story με φανέλα της Εθνικής Ελλάδος να πανηγυρίζει κόντρα στην Αυστραλία. Μάλιστα τη συνδύασε με το τραγούδι «Let them know» (Ας γνωρίζουν). Και μετά από αυτό, έκανε repost (από fan page του Ολυμπιακού) η οποία τον παρουσιάζει σαν οπλαρχηγό της Επανάστασης του 1821.

Μαζί με το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα «Να' Τανε το 21».