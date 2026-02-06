Την 14η νίκη της στη διοργάνωση βρήκε η Αρμάνι, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 76-77 στη Γαλλία για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Το 2/2 στη «διπλή» αγωνιστική αυτής της εβδομάδας έκανε η Αρμάνι αφού μετά την Μπασκόνια, επικράτησε και της Βιελερμπάν στη Γαλλία με 76-77 σε ένα ματς που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο αφού ο Ιντιαγέ παρότι κάρφωσε δεν πρόλαβε τον χρόνο και χάρισε τη νίκης στους Ιταλούς.

Το σύνολο του Ποέτα με ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσαν να φύγει με το... διπλό από τη Λυών, έχοντας τον Μάρκο Γκούντουριτς σε καταπληκτική ημέρα που τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι.

Βιλερμπάν - Αρμάνι: Ο αγώνας

Ο γρήγορος ρυθμός ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες να σκοράρουν διαδοχικά καλάθια και να μην μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ (22-20, 10). Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου η Αρμάνι μπήκε πιο ορεξάτη στο παρκέ, παρόλα αυτά τα λάθη της (5, 15’), την εμπόδισαν στο να πάρει την απόσταση στο σκορ (35-36, 17’).

Προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ξεφύγουν μετά από τέσσερις συνεχόμενους πόνους του Έλις (35-42, 20΄), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +5 (37-42, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι Ιταλοί συνέχισαν να έχουν το πάνω… χέρι στην αναμέτρηση και μπόρεσαν να προηγηθούν μέχρι και με +10, έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Γκούντουριτς (37-47, 22’). Το σύνολο του Ποέτα κράτησε τον ρυθμό και στο φινάλε του 3ης περιόδου και πήρε… αέρα 14 πόντων (51-65, 29’), έχοντας πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας (18/23 δίποντα, 78.3%), (7/13 τρίποντα, 53.8%). Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και επιχείρησαν να επιστέψουν και έφτασαν μέχρι το -8 (60-68, 33'), όμως η Αρμάνι είχε εκ νέου απάντηση με ένα γρήγορο (4-0) και δεν επέτρεψε στους Γάλλους να πλησιάσουν (60-72, 35'). Οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με επιμέρους σκορ (17-6), μπόρεσαν να ανακάμψουν και να φέρουν το ματς στην απόσταση του τριπόντου (70-73, 39').

Η Βιλερμπάν με κάρφωμα του Ανγκόλα έκανε το (74-75), ωστόσο στην τελευταία επίθεση της Αρμάνι ο Γκούντουριτς με εύστοχο δίποντο της έδωσε προβάδισμα νίκης (74-77) και 11 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Ανγκόλα σκόραρε ξανά, κάνοντας το (76-77) και στη συνέχεια οι γηπεδούχοι έκλεψαν την μπάλα, έχοντας επτά δευτερόλεπτα για σουτ νίκης. Ο Ιντιαγέ κάρφωσε σε νεκρό χρόνο, ωστόσο το καλάθι δεν μέτρησε και η ομάδα του Μιλάνου πανηγύρισε την 14η νίκης της.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 37-42, 53-67, 76-77



MVP ΗΤΑΝ Ο... Μάρκο Γκούντουριτς με 18 πόντους (6/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3-4 βολές), 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΙΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μπράιαν Ανγκόλα με 18 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Η ευστοχία της Αρμάνι με (20/30 δίποντα 66.7%).

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Είχε κερδίσει η Αρμάνι με 80-72.

LDLC ASVEL Villeurbanne FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 P. Eboua * 12:32 3 1/5 20% 1/1 100% 0/4 0% 1/2 50% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1 Z. Seljaas * 21:15 14 5/8 62.5% 3/3 100% 2/5 40% 2/2 100% 0 0 0 1 3 0 0 0 11 3 S. Harrison 11:45 2 1/5 20% 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 1 0 6 B. Angola * 25:42 23 6/18 33.3% 5/12 41.7% 1/6 16.7% 10/11 90.9% 3 2 5 0 3 1 2 1 18 7 T. Heurtel 20:44 12 4/7 57.1% 3/4 75% 1/3 33.3% 3/4 75% 0 1 1 4 1 0 0 0 16 8 M. Ajinca 21:56 4 2/4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 1 0 5 10 B. Massa 04:39 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 11 E. Jackson 05:07 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 24 M. Ndiaye 22:19 7 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 3 2 5 0 2 0 3 1 13 30 G. Watson * 28:42 11 4/12 33.3% 1/6 16.7% 3/6 50% 0/0 0% 0 2 2 2 3 0 1 0 8 32 B. Vautier 12:04 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 1 2 1 0 0 -3 94 A. Traore * 13:15 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 5 7 0 1 0 0 0 4 TOTAL 200:00 76 25/71 35.2% 17/40 42.5% 8/31 25.8% 18/21 85.7% 15 17 32 10 20 3 7 1 75