Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην Πόλη
Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογία της EuroLeague μετά το πέρας των πρώτων αγώνων της 20ης αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής
Τρίτη 6/1
Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80
20:30 Μονακό - Παρτίζαν
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball
21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας
Τετάρτη 7/1
19:30 Αναντολού Εφές - Παρί
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια
Κατάταξη
- Βαλένθια 13-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
- * Φενέρμπαχτσε 13-6
- Μονακό 12-7
- Παναθηναϊκός 12-7
- Μπαρτσελόνα 12-7
- * Ολυμπιακός 11-8
- Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
- Ερυθρός Αστέρας 11-8
- Ρεάλ Μαδρίτης 11-8
- Βίρτους Μπολόνια 9-10
- Αρμάνι Μιλάνο 9-10
- Dubai Basketball 9-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11
- Παρί 6-13
- Μπασκόνια 6-13
- Αναντολού Εφές 6-13
- Μπάγερν Μονάχου 6-13
- Βιλερμπάν 6-13
- Παρτίζαν 6-13
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
