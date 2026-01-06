Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογία της EuroLeague μετά το πέρας των πρώτων αγώνων της 20ης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Τρίτη 6/1

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80

20:30 Μονακό - Παρτίζαν

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball

21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας

Τετάρτη 7/1

19:30 Αναντολού Εφές - Παρί

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια

Κατάταξη

Βαλένθια 13-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6 * Φενέρμπαχτσε 13-6 Μονακό 12-7 Παναθηναϊκός 12-7 Μπαρτσελόνα 12-7 * Ολυμπιακός 11-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8 Ερυθρός Αστέρας 11-8 Ρεάλ Μαδρίτης 11-8 Βίρτους Μπολόνια 9-10 Αρμάνι Μιλάνο 9-10 Dubai Basketball 9-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Μπάγερν Μονάχου 6-13 Βιλερμπάν 6-13 Παρτίζαν 6-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε