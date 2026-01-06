Με την Μπάγερν Μονάχου κοντράρεται ο Ολυμπιακός στην 21η αγωνιστική της EuroLeague. Τζάμπολ στις 9/1, 21:15 στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε στην Κωνσταντινούπολη το πακέτο των τριών αγώνων μακριά από το ΣΕΦ, όσον αφορά την EuroLeague και επιστρέφει στις εντός έδρας υποχρεώσεις του.

Για την 21η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο Φάληρο, σε ένα παιχνίδι που είναι πιθανό οι φίλοι του να δουν πρώτη φορά τον Ταϊρίκ Τζόουνς στη 12άδα.

Το ματς του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή, στις 9 Ιανουαρίου. Με το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί στις 21:15.

Θυμίζουμε πως στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 96-71 στο Μόναχο.