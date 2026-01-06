Μονακό-Παρτίζαν 101-84: Έκανε περίπατο με επιθετικό πλουραλισμό

Γιάννης Πάλλας
Η Μονακό έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων επιβλήθηκε (101-884) της Παρτίζαν για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Με κυριαρχικό μπάσκετ από τα πρώτα λεπτά η Μονακό έριξε στο καναβάτσο (101-84) την Παρτίζαν, για την 20η αγωνιστική της Euroleague στο προγκιπάτο, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων!

Ο Άλφα Ντιάλο με 14 πόντους και οι Στραζέλ, Μίροτιτς με 13 πόντους, οι Τζέιμς-Τάις με 11 πόντους και ο Μπλόσομγκεϊμ με 10 ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά για τους νικητές.

Από τους ηττημένους διασώθηκαν ο Στέρλινγκ Μπράουν με 19 πόντους και ο Κάμερον Πέιν με 13 πόντους. Η Μονακό πλέον έχει ρεκόρ 13-7, ενώ η Παρτίζαν παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 6-14.

Μονακό-Παρτίζαν: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Παρτίζαν και έλεγξαν πλήρως τον ρυθμό του αγώνα (16-10 στο 5.30’’ και 28-21 στο 10’). Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και ο Νίκολα Μίροτιτς έβαλαν για τα καλά σε θέση... οδηγού (44-27 στο 15’) την Μονακό, καθώς οι φιλοξενούμενοι μοιάζουν με σκιά του εαυτού τους και ως μια ομάδα που αν ήταν στο χέρι της θα ολοκλήρωνε άμεσα τη σεζόν! Ο Στέρλινγκ Μπράουν και ο Κάμερον Πέιν πάλευαν για τους Σέρβους, αλλά δεν μπορούσαν να ανατρέψουν την κατάσταση (54-39 στο 20’).

 

Στο δεύτερο ημίχρονο οι μονεγάσκοι «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +20 (70-50 στο 26.30’’) με τους παίκτες του Ζοάν Πενιαρόγια να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν.
Η κυριαρχία σε ριμπάουντ και δημιουργία για τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχε ως αποτέλεσμα να συντηρείται μια διαφορά ασφαλείας (74-63 στο 30’) η οποία έφτασε στην τελευταία περίοδο στο + 17 (89-72 στο 35’) μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε τυπική διαδικασία, καθώς η Μονακό δεν αισθάνθηκε απειλή σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, ούτε και ιδιαίτερη πίεση από τον αντίπαλο της.

Ο MVP: Ο Νίκολα Μίροτιτς τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους (1/2 ελεύθερες βολές, 3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλέψιμο και 1 τάπα σε 16:09 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Στέρλινγκ Μπράουν είχε 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25:25 λεπτά συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 60% στα τρίποντα (15/25) της Μονακό αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα «όπλα» στην άνετη νίκη επί της Παρτίζαν.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Παρτίζαν επικράτησε 78-76 της Μονακό στη 10η αγωνιστική της Euroleague στο Βελιγράδι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-21, 54-39, 74-63, 101-84.

AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0E. Okobo *24:0472/633.3%1/520.0%1/1100%2/450%112540007
4J. Blossomgame *24:22104/757.1%2/450.0%2/366.7%0/00%1230111010
10D. Theis *16:41115/862.5%4/666.7%1/250.0%0/00%1450200215
11A. Diallo *26:13144/850.0%2/366.7%2/540.0%4/4100%2352121017
13K. Hayes17:4773/475.0%3/475.0%0/00%1/1100%213122018
22T. Tarpey09:5231/250.0%0/10.0%1/1100%0/00%022010104
23J. Begarin01:2551/1100%0/00%1/1100%2/2100%000000006
26N. Nedovic13:3973/3100%2/2100%1/1100%0/00%134123008
32M. Strazel20:16135/683.3%2/366.7%3/3100%0/00%1014310016
33N. Mirotic16:09135/862.5%3/3100%2/540%1/250%0111014118
55M. James *29:32114/944.4%3/650.0%1/333.3%2/366.7%0338130013
Team033002001
TOTAL200:0010137/6259.7%22/3759.5%15/2560.0%12/1675.0%9233222171574123
Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2S. Milton03:3200/10%0/00%0/10%0/00%101100001
3M. Muurinen00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
5D. Osetkowski17:4173/475%2/2100%1/250%0/00%022240019
9V. Marinkovic21:4183/742.9%1/250%2/540%0/00%011101005
10U. Mijailovic03:1700/00%0/00%0/00%0/00%011010000
11A. Pokusevski18:5952/633.3%1/425%1/250%0/00%011130101
12S. Brown *25:25198/1172.7%5/683.3%3/560%0/00%0111321117
15C. Payne *27:34134/1040%2/450%1/616.7%6/785.7%011583228
17I. Bonga *26:2573/475%2/2100%1/250%0/00%0552512013
22J. Parker *20:05114/757.1%3/475%1/333.3%2/2100%1231410112
24B. Fernando *20:3542/540%2/540%0/00%0/00%033042103
33N. Calathes14:46104/580%3/475%1/1100%1/333.3%000142309
Team20200300-1
TOTAL200:008432/6053.3%21/3363.6%11/2740.7%9/1275%6172115201510177
     

