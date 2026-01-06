Η Μονακό έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων επιβλήθηκε (101-884) της Παρτίζαν για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Με κυριαρχικό μπάσκετ από τα πρώτα λεπτά η Μονακό έριξε στο καναβάτσο (101-84) την Παρτίζαν, για την 20η αγωνιστική της Euroleague στο προγκιπάτο, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων!

Ο Άλφα Ντιάλο με 14 πόντους και οι Στραζέλ, Μίροτιτς με 13 πόντους, οι Τζέιμς-Τάις με 11 πόντους και ο Μπλόσομγκεϊμ με 10 ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά για τους νικητές.

Από τους ηττημένους διασώθηκαν ο Στέρλινγκ Μπράουν με 19 πόντους και ο Κάμερον Πέιν με 13 πόντους. Η Μονακό πλέον έχει ρεκόρ 13-7, ενώ η Παρτίζαν παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 6-14.

Μονακό-Παρτίζαν: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Παρτίζαν και έλεγξαν πλήρως τον ρυθμό του αγώνα (16-10 στο 5.30’’ και 28-21 στο 10’). Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και ο Νίκολα Μίροτιτς έβαλαν για τα καλά σε θέση... οδηγού (44-27 στο 15’) την Μονακό, καθώς οι φιλοξενούμενοι μοιάζουν με σκιά του εαυτού τους και ως μια ομάδα που αν ήταν στο χέρι της θα ολοκλήρωνε άμεσα τη σεζόν! Ο Στέρλινγκ Μπράουν και ο Κάμερον Πέιν πάλευαν για τους Σέρβους, αλλά δεν μπορούσαν να ανατρέψουν την κατάσταση (54-39 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι μονεγάσκοι «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +20 (70-50 στο 26.30’’) με τους παίκτες του Ζοάν Πενιαρόγια να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν.

Η κυριαρχία σε ριμπάουντ και δημιουργία για τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχε ως αποτέλεσμα να συντηρείται μια διαφορά ασφαλείας (74-63 στο 30’) η οποία έφτασε στην τελευταία περίοδο στο + 17 (89-72 στο 35’) μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε τυπική διαδικασία, καθώς η Μονακό δεν αισθάνθηκε απειλή σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, ούτε και ιδιαίτερη πίεση από τον αντίπαλο της.

Ο MVP: Ο Νίκολα Μίροτιτς τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους (1/2 ελεύθερες βολές, 3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλέψιμο και 1 τάπα σε 16:09 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Στέρλινγκ Μπράουν είχε 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25:25 λεπτά συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 60% στα τρίποντα (15/25) της Μονακό αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα «όπλα» στην άνετη νίκη επί της Παρτίζαν.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Παρτίζαν επικράτησε 78-76 της Μονακό στη 10η αγωνιστική της Euroleague στο Βελιγράδι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-21, 54-39, 74-63, 101-84.

AS Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 E. Okobo * 24:04 7 2/6 33.3% 1/5 20.0% 1/1 100% 2/4 50% 1 1 2 5 4 0 0 0 7 4 J. Blossomgame * 24:22 10 4/7 57.1% 2/4 50.0% 2/3 66.7% 0/0 0% 1 2 3 0 1 1 1 0 10 10 D. Theis * 16:41 11 5/8 62.5% 4/6 66.7% 1/2 50.0% 0/0 0% 1 4 5 0 2 0 0 2 15 11 A. Diallo * 26:13 14 4/8 50.0% 2/3 66.7% 2/5 40.0% 4/4 100% 2 3 5 2 1 2 1 0 17 13 K. Hayes 17:47 7 3/4 75.0% 3/4 75.0% 0/0 0% 1/1 100% 2 1 3 1 2 2 0 1 8 22 T. Tarpey 09:52 3 1/2 50.0% 0/1 0.0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 1 0 4 23 J. Begarin 01:25 5 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 26 N. Nedovic 13:39 7 3/3 100% 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 3 4 1 2 3 0 0 8 32 M. Strazel 20:16 13 5/6 83.3% 2/3 66.7% 3/3 100% 0/0 0% 1 0 1 4 3 1 0 0 16 33 N. Mirotic 16:09 13 5/8 62.5% 3/3 100% 2/5 40% 1/2 50% 0 1 1 1 0 1 4 1 18 55 M. James * 29:32 11 4/9 44.4% 3/6 50.0% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 0 3 3 8 1 3 0 0 13 Team 0 3 3 0 0 2 0 0 1 TOTAL 200:00 101 37/62 59.7% 22/37 59.5% 15/25 60.0% 12/16 75.0% 9 23 32 22 17 15 7 4 123