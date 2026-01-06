Με κυριαρχικό μπάσκετ από τα πρώτα λεπτά η Μονακό έριξε στο καναβάτσο (101-84) την Παρτίζαν, για την 20η αγωνιστική της Euroleague στο προγκιπάτο, έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων!
Ο Άλφα Ντιάλο με 14 πόντους και οι Στραζέλ, Μίροτιτς με 13 πόντους, οι Τζέιμς-Τάις με 11 πόντους και ο Μπλόσομγκεϊμ με 10 ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά για τους νικητές.
Από τους ηττημένους διασώθηκαν ο Στέρλινγκ Μπράουν με 19 πόντους και ο Κάμερον Πέιν με 13 πόντους. Η Μονακό πλέον έχει ρεκόρ 13-7, ενώ η Παρτίζαν παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 6-14.
Μονακό-Παρτίζαν: Ο αγώνας
Από τα πρώτα λεπτά οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Παρτίζαν και έλεγξαν πλήρως τον ρυθμό του αγώνα (16-10 στο 5.30’’ και 28-21 στο 10’). Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και ο Νίκολα Μίροτιτς έβαλαν για τα καλά σε θέση... οδηγού (44-27 στο 15’) την Μονακό, καθώς οι φιλοξενούμενοι μοιάζουν με σκιά του εαυτού τους και ως μια ομάδα που αν ήταν στο χέρι της θα ολοκλήρωνε άμεσα τη σεζόν! Ο Στέρλινγκ Μπράουν και ο Κάμερον Πέιν πάλευαν για τους Σέρβους, αλλά δεν μπορούσαν να ανατρέψουν την κατάσταση (54-39 στο 20’).
Στο δεύτερο ημίχρονο οι μονεγάσκοι «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +20 (70-50 στο 26.30’’) με τους παίκτες του Ζοάν Πενιαρόγια να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν.
Η κυριαρχία σε ριμπάουντ και δημιουργία για τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχε ως αποτέλεσμα να συντηρείται μια διαφορά ασφαλείας (74-63 στο 30’) η οποία έφτασε στην τελευταία περίοδο στο + 17 (89-72 στο 35’) μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά σε τυπική διαδικασία, καθώς η Μονακό δεν αισθάνθηκε απειλή σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, ούτε και ιδιαίτερη πίεση από τον αντίπαλο της.
Ο MVP: Ο Νίκολα Μίροτιτς τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους (1/2 ελεύθερες βολές, 3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλέψιμο και 1 τάπα σε 16:09 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Στέρλινγκ Μπράουν είχε 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25:25 λεπτά συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 60% στα τρίποντα (15/25) της Μονακό αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα «όπλα» στην άνετη νίκη επί της Παρτίζαν.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Παρτίζαν επικράτησε 78-76 της Μονακό στη 10η αγωνιστική της Euroleague στο Βελιγράδι.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-21, 54-39, 74-63, 101-84.
