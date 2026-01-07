Η κατάταξη της Euroleague με την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής

Η Μπάγερν έφτασε τις 7 νίκες κερδίζοντας την Μπασκόνια, ενώ η Παρί σημείωσε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Αναντολού Εφές.

Η Παρί σημείωσε μεγάλη νίκη στην έδρα της Αναντολού Εφές και έφτασε στο 7-13 ρεκόρ, αφήνοντας την τουρκική ομάδα στην τελευταία θέση μετά και την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής.

Λίγο αργότερα στο ίδιο ρεκόρ (7-13) έφτασε και η Μπάγερν Μονάχου μετά τη νίκη της επί της Μπασκόνια.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής

Τρίτη 6/1

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80

Μονακό - Παρτίζαν 101-84

Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106

Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball 85-60

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79

Τετάρτη 7/1

Αναντολού Εφές - Παρί 79-84

Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια 96-89

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Βαλένθια 14-6 * Φενέρμπαχτσε 13-6 Μονακό 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 12-8 Παναθηναϊκός 12-8 * Ολυμπιακός 11-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9 Βίρτους Μπολόνια 10-10 Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Ντουμπάι 9-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12 Μπάγερν Μονάχου 7-13 Παρί 7-13 Μπασκόνια 6-14 Αναντολού Εφές 6-14 Βιλερμπάν 6-14 Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)

Πέμπτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί