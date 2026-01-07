Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός... σφράγισαν τα εισιτήρια για το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών. Οι «πράσινες» με σχεδόν «τριπλή Σπανού» επικράτησαν του ΠΑΣ Γιάννινα με 75-66 εκτός έδρας και η ομάδα της Καλτσίδου επικράτησε του Ολυμπιακού με 82-70.

Έχοντας σε μεγάλη μέρα την Αλέξις Πρινς, ο Αθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 82-70 και πήρε την πρόκριση για το Final Four του Κυπέλλου.

Η ομάδα της Καλτσίδου, είχε φοβερό ποσσοστό από το τρίποντο και επέβαλε την κυριαρχία της, σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

MVP ήταν η Αλέξις Πρινς, με 20 πόντους (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/10 βολές), 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Αθηναϊκός - Ολυμπιακός: O αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε νευρικά και για τις δύο ομάδες, καθώς ο γρήγορος ρυθμός και τα λάθη, ήταν αυτά που κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Αθηναϊκός δεν είχε καθαρό μυαλό στην επίθεση και είχε 7 λάθη στο 14’, με τις φιλοξενούμενες να το εκμεταλλεύονται και να φέρνουν το ματς στον πόντο, (25-24), 16’.

Στα τελευταία πέντε λεπτά του πρώτου μέρους, η ομάδα της Καλτσίδου έβγαλε αντίδραση και με τη Γουίντερμπερν να πρωταγωνιστεί και να δίνει… αέρα έξι πόντων.

Ωστόσο, με εύστοχο τρίποντο της Διέλη στο φινάλε του ημιχρόνου, κατάφεραν οι «ερυθρόλευκες« να μειώσουν στον πόντο (35-34), 9’.

Οι γηπεδούχες, είχαν καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση και με την Τάντιτς, στείλανε τη διαφορά μέχρι τους 8 (50-42) και 58% συνολικά στα τρίποντα με (7/12).

Το ματς πήγαινε καλύτερα για την ομάδα της Καλτσίδου στο μεγαλύτερο διάστημα της 3ης περιόδου, όμως το σύνολο της Δρακάκη, ευστόχησε στα μεγάλα σουτ και έκλεισε το προ-τελευταίο δεκάλεπτο με -8.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Αθηναϊκός είχε το πάνω χέρι, όμως η ομάδα του Πειραιά δεν είχε πει την τελευταία τη λήξη και με τη Νικολοπούλου μείωσε στους 7 (35').

Οι γηπεδούχες έλεγξαν τον ρυθμό στο τέλος και πήραν την πρόκριση στο Final Four, με τελικό σκορ 82-70.



Τα δεκάλεπτα: 14-15, 35-34, 59-51, 82-70

Πέρασε εύκολα από τα Ιωάννινα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία απέναντι στα Πας Γιάννινα και επικράτησε εύκολα με 75-66, παίρνοντας την πρόκριση για το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, έχοντας καλό ποσοστό από το δίποντο (55.8 %) και μοιράζοντας καλύτερα την μπάλα στην επίθεση (25) ασίστ, επέβαλε τον ρυθμό της στην αναμέτρηση.

Πρώτη σκόρερ για τις φιλοξενούμενες η Σεντόνα Πρινς με 22 πόντους, (6/10 δίποντα, 10/11 βολές), 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Η Άρτεμις Σπανού... άγγιξε το triple double, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους (8/10 δίποντα, 1/2 βολές), 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 34-44, 54-60, 66-75