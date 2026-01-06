Η Βαλένθια με τον Ζαν Μοντέρο και εξαιρετικό μπάσκετ κατάπιε (106-89) τον Ερυθρό Αστέρα στο Βερλιγράδι για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Μαθήματα μπάσκετ παρέδωσε η Βαλένθια στο Βελιγράδι κυριαρχώντας απόλυτα (106-89) του Ερυθρού Αστέρα με τον Ζαν Μοντέρο να πρωταγωνιστεί, στην 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Δομινικανός γκαρντ ήταν «όλα τα λεφτά» για τις «νυχτερίδες» τελειώνοντας τον αγώνα με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα. Μάλιστα, άλλοι τέσσερις παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Από τον Ερυθρό Αστέρα ο Τζόρνταν Νουόρα είχε 22 πόντους και ο Τζάρεντ Μπάτλερ είχε άλλους 16 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα από τους Σέρβους.

Η Βαλένθια πλέον έχει ρεκόρ 14-6 και οδηγεί την κούρσα στην Euroleague μόνη της, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έχει 11 νίκες και 9 ήττες.

Ερυθρός Αστέρας-Βαλένθια: Ο αγώνας

Οι Ισπανοί από τα πρώτα λεπτά ήταν εκείνοι που έλεγξαν τον ρυθμό και δεν άφησαν χώρο αντίδρασης στους γηπεδούχους που έδειξαν να αιφνιδιάζονται. Γι΄ αυτό και το 20-34 στο τέλος του πρώτου 10λεπτου εξηγεί τη διαφορά των δυο ομάδων στο παρκέ.

Ο Ζαν Μοντέρο είχε το κουμάντο με τους Ομάρι Μουρ και Μπράνκου Μπάντιο. Ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τζόρνταν Νουόρα προσπάθησε να ανατρέψει την εις βάρος της ομάδας τους κατάσταση, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Βαλένθια να προηγείται με 54-37 (στο 20’).

Οι Ισπανοί έλεγξαν τα ριμπάουντ, κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα και είχαν μεγάλη ισορροπία στο παιχνίδι τους, στοιχείο που τους χαρακτηρίζει από την αρχή της σεζόν.

Παρότι Μονέκε και Μπάτλερ ανέβασαν την απόδοση τους, αυτό δεν επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να μαζέψει τη διαφορά, καθώς είχε μια σημαντική απόσταση η Βαλένθια (64-77 στο 30’) από τον αντίπαλο τους. Το εξαιρετικό επιθετικό παιχνίδι των φιλοξενούμενων αποτυπώθηκε και στην τελευταία περίοδο με το επιμέρους 25-29 με το οποίο «κλείδωσε» η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ τη νίκη.

Ο MVP: Ο Ζαν Μοντέρο τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους (4/4 ελεύθερες βολές, 6/7 δίποντα, 3/8 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 20:57 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τσίμα Μονέκε τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 28:44 λεπτά συμμετοχής φτάνοντας στους 24 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 25 ασίστ της Βαλένθια εξηγούν τον λόγο που δεν αισθάνθηκε καμία απειλή από τον Ερυθρό Αστέρα.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Βαλένθια επικράτησε με 76-73 του Ερυθρού Αστέρα στην 12η αγωνιστική της Euroleague στην ROIG ARENA.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-34, 37-54, 64-77, 89-106.

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head Coach: Sasa Obradovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 C. Miller-McIntyre * 30:07 13 4/6 66.7% 1/1 100% 3/5 60% 2/2 100% 1 2 3 3 3 2 0 0 12 4 D. Graham 12:54 0 0/5 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 1 2 2 0 0 -6 -6 6 J. Butler * 25:27 16 5/11 45.5% 3/6 50% 2/5 40% 4/4 100% 0 3 3 9 3 1 0 0 21 7 D. Davidovac 02:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N. Kalinic * 15:47 5 2/3 66.7% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 2 3 1 0 0 6 13 O. Dobric 01:20 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 15 E. Izundu 11:52 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 2 0 8 20 D. Motiejunas * 05:16 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 8 33 J. Nwora 28:35 22 8/17 47.1% 4/10 40% 4/7 57.1% 2/3 66.7% 1 3 4 1 1 6 0 0 11 37 S. Ojeleye 27:08 4 2/7 28.6% 2/6 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 1 2 0 0 0 0 95 C. Moneke * 28:44 15 4/8 50% 3/6 50% 1/2 50% 6/9 66.7% 1 8 9 2 4 1 2 0 24 99 Y. Dos Santos 09:53 6 2/6 33.3% 2/2 100% 0/4 0% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 TOTAL 200:00 89 31/69 44.9% 20/38 52.6% 11/31 35.5% 16/20 80% 10 25 35 21 19 13 4 3 92