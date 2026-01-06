Ερυθρός Αστέρας-Βαλένθια 89-106: «Καταιγιστική» με υπογραφή Μοντέρο

Γιάννης Πάλλας
Η Βαλένθια με τον Ζαν Μοντέρο και εξαιρετικό μπάσκετ κατάπιε (106-89) τον Ερυθρό Αστέρα στο Βερλιγράδι για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Μαθήματα μπάσκετ παρέδωσε η Βαλένθια στο Βελιγράδι κυριαρχώντας απόλυτα (106-89) του Ερυθρού Αστέρα με τον Ζαν Μοντέρο να πρωταγωνιστεί, στην 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Δομινικανός γκαρντ ήταν «όλα τα λεφτά» για τις «νυχτερίδες» τελειώνοντας τον αγώνα με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα. Μάλιστα, άλλοι τέσσερις παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Από τον Ερυθρό Αστέρα ο Τζόρνταν Νουόρα είχε 22 πόντους και ο Τζάρεντ Μπάτλερ είχε άλλους 16 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα από τους Σέρβους.

Η Βαλένθια πλέον έχει ρεκόρ 14-6 και οδηγεί την κούρσα στην Euroleague μόνη της, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έχει 11 νίκες και 9 ήττες.

 

Ερυθρός Αστέρας-Βαλένθια: Ο αγώνας

Οι Ισπανοί από τα πρώτα λεπτά ήταν εκείνοι που έλεγξαν τον ρυθμό και δεν άφησαν χώρο αντίδρασης στους γηπεδούχους που έδειξαν να αιφνιδιάζονται. Γι΄ αυτό και το 20-34 στο τέλος του πρώτου 10λεπτου εξηγεί τη διαφορά των δυο ομάδων στο παρκέ.

Ο Ζαν Μοντέρο είχε το κουμάντο με τους Ομάρι Μουρ και Μπράνκου Μπάντιο. Ο Ερυθρός Αστέρας με τον Τζόρνταν Νουόρα προσπάθησε να ανατρέψει την εις βάρος της ομάδας τους κατάσταση, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Βαλένθια να προηγείται με 54-37 (στο 20’).

Οι Ισπανοί έλεγξαν τα ριμπάουντ, κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα και είχαν μεγάλη ισορροπία στο παιχνίδι τους, στοιχείο που τους χαρακτηρίζει από την αρχή της σεζόν.

Παρότι Μονέκε και Μπάτλερ ανέβασαν την απόδοση τους, αυτό δεν επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να μαζέψει τη διαφορά, καθώς είχε μια σημαντική απόσταση η Βαλένθια (64-77 στο 30’) από τον αντίπαλο τους. Το εξαιρετικό επιθετικό παιχνίδι των φιλοξενούμενων αποτυπώθηκε και στην τελευταία περίοδο με το επιμέρους 25-29 με το οποίο «κλείδωσε» η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ τη νίκη.

Ο MVP: Ο Ζαν Μοντέρο τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους (4/4 ελεύθερες βολές, 6/7 δίποντα, 3/8 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 20:57 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τσίμα Μονέκε τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 28:44 λεπτά συμμετοχής φτάνοντας στους 24 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 25 ασίστ της Βαλένθια εξηγούν τον λόγο που δεν αισθάνθηκε καμία απειλή από τον Ερυθρό Αστέρα.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Βαλένθια επικράτησε με 76-73 του Ερυθρού Αστέρα στην 12η αγωνιστική της Euroleague στην ROIG ARENA.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-34, 37-54, 64-77, 89-106.

Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Sasa ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0C. Miller-McIntyre *30:07134/666.7%1/1100%3/560%2/2100%1233320012
4D. Graham12:5400/50%0/10%0/40%0/00%01112200-6-6
6J. Butler *25:27165/1145.5%3/650%2/540%4/4100%0339310021
7D. Davidovac02:5700/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12N. Kalinic *15:4752/366.7%1/1100%1/250%0/00%112231006
13O. Dobric01:2000/10%0/00%0/10%0/00%00000000-1-1
15E. Izundu11:5242/366.7%2/366.7%0/00%0/00%112100208
20D. Motiejunas *05:1642/2100%2/2100%0/00%0/00%011100008
33J. Nwora28:35228/1747.1%4/1040%4/757.1%2/366.7%1341160011
37S. Ojeleye27:0842/728.6%2/633.3%0/10%0/00%123120000
95C. Moneke *28:44154/850%3/650%1/250%6/966.7%1892412024
99Y. Dos Santos09:5362/633.3%2/2100%0/40%2/2100%000010002
TOTAL200:008931/6944.9%20/3852.6%11/3135.5%16/2080%1025352119134392
Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Pedro MartínezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0B. Badio *20:38152/540%2/540%5/683.3%0114220012
1K. Taylor *25:38134/580%1/520%2/366.7%0553111017
3N. Reuvers15:2963/3100%0/20%0/00%101022001
4J. Pradilla *20:2993/560%1/250%0/10%2352100012
5S. De Larrea05:5300/10%0/00%0/00%134010105
6X. Lopez-Arostegui13:4730/00%1/1100%0/00%011121002
7B. Key19:28103/560%0/10%4/580%3363411015
8J. Montero20:57256/785.7%3/837.5%4/4100%1234014031
10O. Moore15:29153/3100%3/475%0/00%0004200016
12N. Sako *09:1021/250%0/00%0/00%112010002
13D. Thompson *17:4680/10%2/450%2/2100%0333311212
24M. Costello15:1600/00%0/10%0/00%022111011
TOTAL200:0010625/3767.6%13/3339.4%17/2181.0%10253525201083128
     

