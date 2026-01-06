Βίρτους - Ζάλγκιρις 83-79: Μεγάλη νίκη για τους Ιταλούς
Η Βίρτους επιβίωσε μετά από μια ματσάρα στη Μπολόνια, επικρατώντας με 83-79 της Ζάλγκιρις.
Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Βίρτους είχε τον έλεγχο, όμως στο τέλος η Ζάλγκιρις έκανε την αντεπίθεση και μπήκε στο ματς, χωρίς όμως να καταφέρνει το κάτι παραπάνω.
Ο Άλστον είχε 20 πόντους, ενώ 15 πρόσθεσε ο Μόργκαν και 12 ο Βιλντόζα.
στους 22 σταμάτησε ο Τουμπέλις για την Ζάλγκιρις, με τον Ράιτ να προσθέτει 19 και τον Νάιτζελ Γουίλιαμς - Γκος άλλους 17.
