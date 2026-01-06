Η Ρεάλ ανέβασε ρυθμούς στο 4ο δεκάλεπτο και επικράτησε με 80-69 της Βιλερμπάν. Κορυφαίος ο Λάιλς.

Δυσκολεύτηκε για τρία δεκάλεπτα η Ρεάλ στην έδρα της Βιλερμπάν. Αλλά η ομάδα από τη Μαδρίτη έδειξε την ποιότητα και την εμπειρία της στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε με 80-69.

Έτσι οι νικητές πήγαν στο 12-8 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 6-14.

Για τους Μαδριλένους ο Λάιλς είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Καμπάτσο μέτρησε 15 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Γουότσον ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους.

Βιλερμπάν - Ρεάλ: Το ματς

Καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Μάσα να διαμορφώνει το 18-17 στο 10'. Ο ίδιος παίκτης έδωσε αέρα 8 πόντων στη Βιλερμπάν για το 34-26 στο 17', με τη Ρεάλ να δυσκολεύεται αρκετά και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Ταβάρες μείωσε σε 34-30, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Με 4/11 τρίποντα σούταραν οι γηπεδούχοι, με 4/11 οι φιλοξενούμενοι.

O Tραορέ με τρίποντο έκανε το 58-50, όμως ο Γκαρούμπα έκανε το 58-56 λίγο πριν το τέλος της περίοδου. Ο Γουότσον μίλησε τελευταίος στο δεκάλεπτο και έκανε το 61-56. H Ρεάλ μπήκε καλά στο τέταρτο δεκάλεπτο και με τον Λάιλς έκανε το 65-71, πέντε λεπτά πριν το τέλος. Ο Λάιλς με νέο καλάθι έκανε το 65-75. Ο Μαλεντόν σκόραρε για το 66-79 στο 38' και καθάρισε το διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-36, 61-56, 69-80

Ο MVP: Ο Λάιλς είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ για την Ρεάλ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουότσον είχε 14 πόντους και 4 ασίστ αλλά δεν έσωσε την ομάδα του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 0/5 τρίποντα του Χεζόνια.

TI EΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Ρεάλ είχε νικήσει με 85-72.

LDLC ASVEL Villeurbanne FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 P. Eboua 12:39 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 2 2 0 2 0 0 0 5 1 Z. Seljaas 25:00 3 1/7 14.3% 1/2 50% 0/5 0% 1/1 100% 0 0 0 0 2 0 0 0 -4 -4 2 A. Atamna 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 S. Harrison * 17:55 6 2/6 33.3% 2/3 66.7% 0/3 0% 2/2 100% 0 2 2 1 1 0 0 1 6 7 T. Heurtel * 19:21 12 4/11 36.4% 2/7 28.6% 2/4 50% 2/2 100% 1 3 4 5 3 3 1 0 10 10 B. Massa 18:40 8 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 4 1 0 0 3 11 E. Jackson 16:10 8 3/9 33.3% 1/6 16.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 0 0 2 2 3 0 1 3 23 D. Lighty * 14:07 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 1 2 1 1 0 3 24 M. Ndiaye * 23:24 6 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 1/5 20% 2 4 6 1 0 3 2 3 9 30 G. Watson 24:34 14 6/13 46.2% 4/6 66.7% 2/7 28.6% 0/0 0% 0 1 1 4 2 1 0 0 11 32 B. Vautier * 05:29 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 4 0 0 0 -5 -5 94 A. Traore 17:41 7 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 5 3 8 0 3 0 1 0 12 TOTAL 195:00 69 26/66 39.4% 17/37 45.9% 9/29 31.0% 8/12 66.7% 12 19 31 14 25 12 5 5 56