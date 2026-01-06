Δυσκολεύτηκε για τρία δεκάλεπτα η Ρεάλ στην έδρα της Βιλερμπάν. Αλλά η ομάδα από τη Μαδρίτη έδειξε την ποιότητα και την εμπειρία της στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε με 80-69.
Έτσι οι νικητές πήγαν στο 12-8 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 6-14.
Για τους Μαδριλένους ο Λάιλς είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Καμπάτσο μέτρησε 15 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Γουότσον ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους.
Βιλερμπάν - Ρεάλ: Το ματς
Καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Μάσα να διαμορφώνει το 18-17 στο 10'. Ο ίδιος παίκτης έδωσε αέρα 8 πόντων στη Βιλερμπάν για το 34-26 στο 17', με τη Ρεάλ να δυσκολεύεται αρκετά και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Ταβάρες μείωσε σε 34-30, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Με 4/11 τρίποντα σούταραν οι γηπεδούχοι, με 4/11 οι φιλοξενούμενοι.
O Tραορέ με τρίποντο έκανε το 58-50, όμως ο Γκαρούμπα έκανε το 58-56 λίγο πριν το τέλος της περίοδου. Ο Γουότσον μίλησε τελευταίος στο δεκάλεπτο και έκανε το 61-56. H Ρεάλ μπήκε καλά στο τέταρτο δεκάλεπτο και με τον Λάιλς έκανε το 65-71, πέντε λεπτά πριν το τέλος. Ο Λάιλς με νέο καλάθι έκανε το 65-75. Ο Μαλεντόν σκόραρε για το 66-79 στο 38' και καθάρισε το διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-36, 61-56, 69-80
Ο MVP: Ο Λάιλς είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ για την Ρεάλ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουότσον είχε 14 πόντους και 4 ασίστ αλλά δεν έσωσε την ομάδα του.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 0/5 τρίποντα του Χεζόνια.
TI EΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Ρεάλ είχε νικήσει με 85-72.
|LDLC ASVEL Villeurbanne
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|P. Eboua
|12:39
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|1
|Z. Seljaas
|25:00
|3
|1/7
|14.3%
|1/2
|50%
|0/5
|0%
|1/1
|100%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-4
|-4
|2
|A. Atamna
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|S. Harrison *
|17:55
|6
|2/6
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|6
|7
|T. Heurtel *
|19:21
|12
|4/11
|36.4%
|2/7
|28.6%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|10
|10
|B. Massa
|18:40
|8
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|4
|1
|0
|0
|3
|11
|E. Jackson
|16:10
|8
|3/9
|33.3%
|1/6
|16.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|2
|3
|0
|1
|3
|23
|D. Lighty *
|14:07
|3
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|1
|1
|0
|3
|24
|M. Ndiaye *
|23:24
|6
|2/6
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|1/5
|20%
|2
|4
|6
|1
|0
|3
|2
|3
|9
|30
|G. Watson
|24:34
|14
|6/13
|46.2%
|4/6
|66.7%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|2
|1
|0
|0
|11
|32
|B. Vautier *
|05:29
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|-5
|-5
|94
|A. Traore
|17:41
|7
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|5
|3
|8
|0
|3
|0
|1
|0
|12
|TOTAL
|195:00
|69
|26/66
|39.4%
|17/37
|45.9%
|9/29
|31.0%
|8/12
|66.7%
|12
|19
|31
|14
|25
|12
|5
|5
|56
|Real Madrid
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|Head coach: Sergio Scariolo
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|T. Lyles
|21:55
|21
|8/10
|80%
|6/8
|75%
|2/2
|100%
|3/4
|75%
|2
|5
|7
|3
|2
|4
|0
|1
|26
|1
|D. Kramer
|10:54
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|-5
|0
|6
|A. Abalde *
|24:31
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|7
|F. Campazzo *
|25:15
|15
|5/8
|62.5%
|2/4
|50%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|0
|16
|16
|8
|C. Okeke *
|18:05
|6
|2/6
|33.3%
|0/1
|0%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|9
|G. Procida
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|M. Hezonja *
|21:17
|6
|2/11
|18.2%
|2/6
|33.3%
|0/5
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|2
|1
|2
|0
|0
|-1
|-1
|12
|T. Maledon
|19:04
|9
|4/5
|80%
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|6
|6
|16
|U. Garuba
|12:25
|5
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|2
|1
|12
|12
|22
|W. Tavares *
|21:17
|12
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|6/6
|100%
|3
|6
|9
|0
|1
|0
|0
|0
|25
|25
|24
|A. Feliz
|18:59
|4
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|5
|25
|A. Len
|06:18
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|TOTAL
|200:00
|80
|27/53
|50.9%
|19/33
|57.6%
|8/20
|40%
|18/26
|69.2%
|9
|29
|38
|16
|15
|14
|5
|2
|98
