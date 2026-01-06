Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80: Πάτησε γκάζι με Λάιλς και.. καθάρισε

Νίκος Καρφής
Η Ρεάλ ανέβασε ρυθμούς στο 4ο δεκάλεπτο και επικράτησε με 80-69 της Βιλερμπάν. Κορυφαίος ο Λάιλς.

Δυσκολεύτηκε για τρία δεκάλεπτα η Ρεάλ στην έδρα της Βιλερμπάν. Αλλά η ομάδα από τη Μαδρίτη έδειξε την ποιότητα και την εμπειρία της στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε με 80-69.

Έτσι οι νικητές πήγαν στο 12-8 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 6-14.

Για τους Μαδριλένους ο Λάιλς είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Καμπάτσο μέτρησε 15 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Γουότσον ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους.

Βιλερμπάν - Ρεάλ: Το ματς

Καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Μάσα να διαμορφώνει το 18-17 στο 10'. Ο ίδιος παίκτης έδωσε αέρα 8 πόντων στη Βιλερμπάν για το 34-26 στο 17', με τη Ρεάλ να δυσκολεύεται αρκετά και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Ταβάρες μείωσε σε 34-30, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Με 4/11 τρίποντα σούταραν οι γηπεδούχοι, με 4/11 οι φιλοξενούμενοι.

 

O Tραορέ με τρίποντο έκανε το 58-50, όμως ο Γκαρούμπα έκανε το 58-56 λίγο πριν το τέλος της περίοδου. Ο Γουότσον μίλησε τελευταίος στο δεκάλεπτο και έκανε το 61-56. H Ρεάλ μπήκε καλά στο τέταρτο δεκάλεπτο και με τον Λάιλς έκανε το 65-71, πέντε λεπτά πριν το τέλος. Ο Λάιλς με νέο καλάθι έκανε το 65-75. Ο Μαλεντόν σκόραρε για το 66-79 στο 38' και καθάρισε το διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-36, 61-56, 69-80

Ο MVP: Ο Λάιλς είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ για την Ρεάλ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουότσον είχε 14 πόντους και 4 ασίστ αλλά δεν έσωσε την ομάδα του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 0/5 τρίποντα του Χεζόνια.

TI EΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ: Η Ρεάλ είχε νικήσει με 85-72.

LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0P. Eboua12:3920/00%0/00%0/00%2/2100%022020005
1Z. Seljaas25:0031/714.3%1/250%0/50%1/1100%00002000-4-4
2A. Atamna00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
3S. Harrison *17:5562/633.3%2/366.7%0/30%2/2100%022110016
7T. Heurtel *19:21124/1136.4%2/728.6%2/450%2/2100%1345331010
10B. Massa18:4084/666.7%4/666.7%0/00%0/00%202041003
11E. Jackson16:1083/933.3%1/616.7%2/366.7%0/00%000223013
23D. Lighty *14:0731/333.3%0/10%1/250%0/00%033121103
24M. Ndiaye *23:2462/633.3%1/333.3%1/333.3%1/520%246103239
30G. Watson24:34146/1346.2%4/666.7%2/728.6%0/00%0114210011
32B. Vautier *05:2900/10%0/10%0/00%0/00%00004000-5-5
94A. Traore17:4173/475%2/2100%1/250%0/00%5380301012
TOTAL195:006926/6639.4%17/3745.9%9/2931.0%8/1266.7%1219311425125556
Real MadridFG2PT3PTFTREB
Head coach: Sergio ScarioloMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%ODTASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0T. Lyles21:55218/1080%6/875%2/2100%3/475%2573240126
1D. Kramer10:5400/20%0/10%0/10%0/00%00003110-50
6A. Abalde *24:3100/20%0/20%0/00%0/00%0113211022
7F. Campazzo *25:15155/862.5%2/450%3/475%2/2100%022321001616
8C. Okeke *18:0562/633.3%0/10%2/540%0/20%2130110011
9G. Procida00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11M. Hezonja *21:1762/1118.2%2/633.3%0/50%2/2100%03321200-1-1
12T. Maledon19:0494/580%3/3100%1/250%0/20%0002221066
16U. Garuba12:2551/250%1/250%0/00%3/475%044000211212
22W. Tavares *21:17123/475%3/475%0/00%6/6100%369010002525
24A. Feliz18:5942/366.7%2/2100%0/10%0/20%0003110055
25A. Len06:1821/1100%0/00%0/00%2/2100%0000000033
TOTAL200:008027/5350.9%19/3357.6%8/2040%18/2669.2%929381615145298
     

