Η Μπαρτσελόνα επικράτησε εύκολα της Μακάμπι με 93-83 στη Βαρκελώνη για την 20η αγωνιστική της EuroLeague και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Έχοντας μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα (15/30), 50% η Μπαρτσελόνα κατάφερε και επικράτησε της Μακάμπι με 93-83 για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Πασκουάλ, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Μονακό και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι: Ο αγώνας

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, επιβάλλοντας την κυριαρχία της στην επίθεση, με τους 32 πόντους που πέτυχε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη συνέχεια του παιχνιδιού η Μακάμπι ανταπεξήλθε στον ρυθμό των Ισπανών και κατάφερε να ελέγξει την αναμέτρηση, αναγκάζοντας τους γηπεδούχους να υποπέφτουν σε περισσότερα λάθη.

 

Ο Σενγκέλια ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του στο τρίτο δεκάλεπτο, που με κρίσιμα καλάθια κατάφερε και έδωσε… ανάσες προβαδίσματος για τους γηπεδούχους.

Το σύνολο του Κάτας, προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στην τελυταία περίοδο και με μοναδικό μπροστάρη τον Μπλατ δεν κατάφερε, παρά μόνο να μειώσει μέχρι τους 10 στο φινάλε της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 56-44, 77-63, 93-83

MVP ΗΤΑΝ Ο...Τόρνικε Σενγκέλια με 22 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο...Τάρικ Μπλατ με 17 πόντους
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το 50% στα τρίποντα από την Μπαρτσελόνα
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Η Μπαρτσελόνα είχε κερδίσει με 92-71.

FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Xavi PascualMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0K. Punter *25:03124/1040%1/333.3%3/742.9%1/1100%0223110010
2J. Marcos09:3931/250%0/10%1/1100%0/00%011010002
3M. Cale *12:4562/450%0/10%2/366.7%0/00%011112003
5M. Norris *15:36114/666.7%1/1100%3/560%0/00%011020008
6J. Vesely17:4121/250%1/250%0/00%0/00%202142100
13T. Satoransky *27:4992/540%0/10%2/366.7%3/475%0446230013
14W. Hernangomez *21:31103/3100%3/3100%0/00%4/4100%37101431322
19Y. Fall00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
20N. Laprovittola17:39145/771.4%2/2100%3/560%1/1100%0442331017
23T. Shengelia25:12227/977.8%6/785.7%1/250%7/7100%0224330027
41S. Keita00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
44J. Parra27:0542/728.6%2/366.7%0/40%0/00%044210006
TOTAL200:009331/5457.4%16/2466.7%15/3050%16/1794.1%5273220221833108
Maccabi Rapyd Tel AvivHead coach: Oded Kattash
View Table LegendMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0I. Lundberg *28:45145/1050%1/1100%4/944.4%0/00%0004011013
1J. Hoard *26:42156/1250%6/1154.5%0/10%3/475%2353102020
2J. Clark III11:3321/616.7%1/425%0/20%0/00%10131330-4
3M. Santos18:17103/560%3/475%0/10%4/757.1%1230001012
4G. Lavi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
9R. Sorkin *16:4383/933.3%3/933.3%0/00%2/366.7%213011002
10O. Brissett *26:5662/366.7%1/250%1/1100%1/250%022021106
11W. Rayman11:2940/20%0/10%0/10%4/4100%011040002
12J. DiBartolomeo17:3200/10%0/10%0/00%0/00%000121101
21J. Dowtin Jr00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
22T. Leaf17:2273/650%3/560%0/10%1/1100%134130007
45T. Blatt *24:41176/966.7%1/250%5/771.4%0/00%0339121026
Team / Coaches235001034
TOTAL200:008329/6346.0%19/4047.5%10/2343.5%15/2171.4%9182721211010389
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

