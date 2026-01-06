Η Μπαρτσελόνα επικράτησε εύκολα της Μακάμπι με 93-83 στη Βαρκελώνη για την 20η αγωνιστική της EuroLeague και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Έχοντας μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα (15/30), 50% η Μπαρτσελόνα κατάφερε και επικράτησε της Μακάμπι με 93-83 για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Πασκουάλ, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Μονακό και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι: Ο αγώνας

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, επιβάλλοντας την κυριαρχία της στην επίθεση, με τους 32 πόντους που πέτυχε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη συνέχεια του παιχνιδιού η Μακάμπι ανταπεξήλθε στον ρυθμό των Ισπανών και κατάφερε να ελέγξει την αναμέτρηση, αναγκάζοντας τους γηπεδούχους να υποπέφτουν σε περισσότερα λάθη.

Ο Σενγκέλια ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του στο τρίτο δεκάλεπτο, που με κρίσιμα καλάθια κατάφερε και έδωσε… ανάσες προβαδίσματος για τους γηπεδούχους.

Το σύνολο του Κάτας, προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στην τελυταία περίοδο και με μοναδικό μπροστάρη τον Μπλατ δεν κατάφερε, παρά μόνο να μειώσει μέχρι τους 10 στο φινάλε της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 56-44, 77-63, 93-83

MVP ΗΤΑΝ Ο...Τόρνικε Σενγκέλια με 22 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο...Τάρικ Μπλατ με 17 πόντους

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Το 50% στα τρίποντα από την Μπαρτσελόνα

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Η Μπαρτσελόνα είχε κερδίσει με 92-71.

FC Barcelona FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Xavi Pascual MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 K. Punter * 25:03 12 4/10 40% 1/3 33.3% 3/7 42.9% 1/1 100% 0 2 2 3 1 1 0 0 10 2 J. Marcos 09:39 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3 M. Cale * 12:45 6 2/4 50% 0/1 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 3 5 M. Norris * 15:36 11 4/6 66.7% 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 8 6 J. Vesely 17:41 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 1 4 2 1 0 0 13 T. Satoransky * 27:49 9 2/5 40% 0/1 0% 2/3 66.7% 3/4 75% 0 4 4 6 2 3 0 0 13 14 W. Hernangomez * 21:31 10 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 4/4 100% 3 7 10 1 4 3 1 3 22 19 Y. Fall 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 N. Laprovittola 17:39 14 5/7 71.4% 2/2 100% 3/5 60% 1/1 100% 0 4 4 2 3 3 1 0 17 23 T. Shengelia 25:12 22 7/9 77.8% 6/7 85.7% 1/2 50% 7/7 100% 0 2 2 4 3 3 0 0 27 41 S. Keita 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 J. Parra 27:05 4 2/7 28.6% 2/3 66.7% 0/4 0% 0/0 0% 0 4 4 2 1 0 0 0 6 TOTAL 200:00 93 31/54 57.4% 16/24 66.7% 15/30 50% 16/17 94.1% 5 27 32 20 22 18 3 3 108