Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την χαμένη ευκαιρία των «ερυθρολεύκων» στο Μιλάνο και το πολλαπλάσιο physicality που είχε η μισή Αρμάνι κι εστιάζει στην αντιστρόφως ανάλογη εικόνα των «πρασίνων» στην Μαδρίτη και στην απρόσμενα εντυπωσιακή επίδραση του Φαρίντ.

Βλέποντας το πως κυλήσαν και ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια των «αιωνίων αντιπάλων» στην πρώτη δόση της 4ης «διαβολοβδομάδας» και συνυπολογίζοντας και τα δεδομένα των αγώνων που ακολουθούσαν, ελάχιστοι μπορούσαν να δουν ξεκάθαρα το τοπίο στα ανώτερα στρώματα της Euroleague, μετά την έκβαση της 11ης αγωνιστικής.

Το σενάριο που συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες ήταν, ότι ο μεν Παναθηναϊκός θα επέστρεφε στην Αθήνα με μία νίκη στις αποσκευές του (και θα ήταν και ευχαριστημένος).

Ο δε Ολυμπιακός θα έβαζε στο… σακούλι του το πρώτο εφετινό αήττητο (2/2) στην επονομαζόμενη “double week” και θα «στρογγυλοκαθόταν» στην κορυφή της βαθμολογίας παρέα με την Χάποελ και τον Ερυθρό Αστέρα.

Το τι συνέβη στην πραγματικότητα, όμως, απείχε αρκετά από τις εκτιμήσεις των περισσοτέρων πριν το τζάμπολ, με αποτέλεσμα – και καθώς πλησιάζουμε στο 1/3 της διαδρομής στην regular season – οι δύο ομάδες να διάγουν βίους αντίθετους με εκείνους της προηγούμενης εβδομάδας.

Έστω κι αν ισοβαθμούν στην 2η θέση της κατάταξης, με μία νίκη λιγότερο από τους δύο πρωτοπόρους! Ας δούμε τις αιτίες για τις οποίες συμβαίνει αυτό…

Ολυμπιακός: Δύο στιγμές που άλλαξαν όλες τις ισορροπίες

Πριν από μόλις 6 μέρες, μετά την εντυπωσιακή επιστροφή του Έβανς στα παρκέ κόντρα στην Καρδίτσα (15π. & 5ασ. σε 19’) και προ της αναμέτρησης με την Ζάλγκιρις, οι πρωταθλητές έδειχναν στα καλύτερά τους. Το back court είχε γεμίσει, η ομάδα ήταν πλήρης κι άρχισε σιγά σιγά να βρίσκει ρυθμό και στην άμυνα και ξαφνικά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, προκύπτουν δύο τραυματισμοί κι έρχονται όλα... τούμπα!

Εν αρχή οι ενοχλήσεις του Νιλικινά στον οπίσθιο μηριαίο μετά το ματς πρωταθλήματος, λόγω των οποίων ο Κίναν μπήκε στην 12άδα για το ματς με τους Λιθουανούς (το αρχικό πλάνο ήταν να ξαναπαίξει με τον Προμηθέα) και εν συνεχεία το νέο «ραντεβού» με την ατυχία του 29χρονου Αμερικανού guard, το οποίο πάγωσε τον χρόνο και σκόρπισε την θλίψη παντού! Αλλά συνάμα, όμως και μέσα σε 48 ώρες, άφησε τον Ολυμπιακό με μείον δύο παίκτες.

Αυτή, δυστυχώς, είναι πλέον η πραγματικότητα στην σύγχρονη λειτουργία του μπάσκετ των συνεχόμενων αγώνων και οι ομάδες, μοιραία, είναι αναγκασμένες να γυρίζουν άμεσα τον διακόπτη, να προσαρμόζονται και να συνεχίζουν γιατί οι υποχρεώσεις – στο υψηλό επίπεδο και σε οργανισμούς με τεράστιες προσδοκίες και πίεση – είναι αμείλικτες.

Από πνευματικής άποψης, λοιπόν και χωρίς να είμαστε σε θέση να «μετρήσουμε» το πόσο μεγάλο σοκ προκάλεσε ο νέος τραυματισμός του Έβανς σε όλο τον οργανισμό του Πειραιά, οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν στο παρκέ του “Unipol Forum” με νοοτροπία που συνάδει με το μέγεθός τους και με τις απαιτήσεις του κόσμου!

Λίγο τα νέα για το «αποδεκατισμένο» ρόστερ της Αρμάνι, που με σύνθεση ανάγκης και χωρίς τον Μεσίνα στον πάγκο έφτασε στα όριά της για να λυγίσει την αντίσταση της Βιλερμπάν...

Λίγο το μισοάδειο ντεπόζιτο ενέργειας στον «δρόμο» για το δεύτερο παιχνίδι μίας «διαβολοβδομάδας», το πρώτο 5λεπτο του αγώνα στο Μιλάνο μας έδωσε την εντύπωση ότι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν στο γήπεδο χωρίς την παραμικρή διάθεση να πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους για να φύγουν νικητές.

Για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός όχι απλά δεν «έσπρωξε», αλλά δεν μπήκε καν στην διαδικασία να σπρώξει και να ακουμπήσει τους κανέναν από τους αντίπαλους παίκτες!

Στα πρώτα 3,5 λεπτά του αγώνα, είχε δεχθεί 14 πόντους με 6/6 σουτ και είχε επιτρέψει στους γηπεδούχους να βρουν ρυθμό, να προηγηθούν με double score (14-7) και να πιστέψουν ότι μπορεί να νικήσουν μία ομάδα, που θεωρητικά θα έπρεπε να θέλει τη νίκη περισσότερο από εκείνους! Πολύ απλά γιατί θα τους ανέβαζε στην κορυφή της βαθμολογίας!

Είναι χαρακτηριστικό ότι παίζοντας ουσιαστικά με τα δεύτερα (δεν έπαιξαν οι Σιλντς, Λορέντζο Μπράουν, ΛεΝτέι, Σέστινα και Νίμπο) και με τον Τζιουζέπε Ποέτα για δεύτερο σερί ματς σε ρόλο head coach (θα αντικαταστήσει τον Μεσίνα το ερχόμενο καλοκαίρι), ήταν πάντα ένα βήμα πιο μπροστά σε όλες τις διεκδικούμενες μπάλες και είχαν σαφώς μεγαλύτερο πάθος και ενέργεια μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Οι Πειραιώτες, αν και κυνηγούσαν από την αρχή με την διαφορά να φτάνει στο -10 στο 1ο μέρος και στο -11 στο δεύτερο, χρειάστηκε να περάσουν 12 λεπτά για να κάνουν το πρώτο τους κλέψιμο στο ματς, ενώ ο 39χρονος Μπράιαντ Ντάνστον των μόλις 18 πόντων στα οκτώ που είχε παίξει πριν το τζάμπολ, τους έβαλε 10 με 4/4 σουτ στο πρώτο ημίχρονο.

Γενικά, ο Ολυμπιακός ήταν απογοητευτικός γιατί σε όλο το ματς κυριεύτηκε από την λογική του «είμαι καλύτερος ποιοτικά, άρα μου αρκούν 5-7 λεπτά που θα τα βάλω όλα στην επίθεση για να κερδίσω»! Αμ δε... Κοινώς, οι παίκτες του μπήκαν από ελάχιστα έως καθόλου να προσαρμοστούν στο hustle που απαιτούσε το ματς και δεν «τσαλακώθηκαν» για να «σταματήσουν» επιθετικά τους Μιλανέζους.

Από το μέσο παθητικό των 69 πόντων στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, που τους έδωσε την 3η άμυνα της διοργάνωσης πριν το ματς, δέχθηκαν κοντά στους 90 πόντους, από έναν αντίπαλο ο οποίος «νοσούσε»!

Σίγουρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κρατάει το ρεσιτάλ του Άλεκ Πίτερς. Μαζί με τον συγκλονιστικό εφετινό Ντόρσεϊ, ο 30χρονος Αμερικανός forward απέτρεψαν μία ήττα που θα μπορούσε να είχε πάρει διαστάσεις και να είχε προκαλέσει μεγαλύτερη γκρίνια, έστω κι αν δεν έχει έρθει και καμία καταστροφή.

Ωστόσο, με την ομάδα να ξαναβγαίνει στην αγορά για guard (επιτακτική ανάγκη η άμεση απόκτησή του) και για ψηλό γιατί στην Euroleague δύσκολα θα βγει η σεζόν μόνο με Μιλουτίνοφ και Χολ, ο 60χρονος τεχνικός είναι ξεκάθαρο ότι εισέρχεται και πάλι σε φάση έντονου προβληματισμού και αναζήτησης λύσεων...

Οι σαφώς μειωμένες προσπάθειες του Βεζένκοβ και ο υποβαθμισμένος ρόλος του Φουρνιέ (λόγω της εφετινής αριστείας του Ντόρσεϊ) είναι εμφανές ότι έχουν αλλάξει αρκετά τις ισορροπίες στον τρόπο παιχνιδιού και έχουν επηρεάσει αμφότερους τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας και αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο χρειάζεται... δουλειά.

Παναθηναϊκός: Δύο κινήσεις-ματ!

Αν ο τρόπος που διαχειρίστηκε το ματς στο Μιλάνο ο Ολυμπιακός, συνιστά παράδειγμα προς αποφυγήν, ο αντίστοιχος με τον οποίο μπήκε στο παρκέ της “Movistar Arena” o Παναθηναϊκός, είναι σίγουρα για να διδάσκεται ως το πρέπει να αντιμετωπίζεται ένα εκτός έδρας ματς στο οποίο οι φιλοξενούμενοι δεν είναι το φαβορί.

Έτσι όπως παρουσιάστηκαν οι «πράσινοι» στα τρεις προηγούμενες υποχρεώσεις τους εκτός Ελλάδας (σε Μπολόνια, Μοντε Κάρλο και Βελιγράδι), κανείς δεν περίμενε δεύτερο 2/2 σε «διαβολοβδομάδα». Και με τα προβλήματα που είχαν προκύψει αλλά και την απόδοση που είχε στο Παρίσι, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος θα ήταν ευχαριστημένος με μία νίκη στους δύο τελευταίους αγώνες!

Το ότι από τα 40 λεπτά του αγώνα με την Ρε άλ, οι παίκτες του Αταμάν βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις για 48 δευτερόλεπτα, καταδεικνύει την ένταση και την σκληράδα με την οποία μπήκαν με το καλησπέρα στο ματς και την εξαιρετική δουλειά που έκαναν πάνω στον πρώτο σκόρερ της πρωταθλήτριας Ισπανίας (από τους 15,4 πόντους που σκόραρε ανά παιχνίδι ο Λάιλς, έμεινε στους 7 με 1/8 σουτ!).

Και φυσικά, όταν μία ομάδα καταθέτει ψυχή στην άμυνα, ο άγραφος νόμος του μπάσκετ λέει ότι συνήθως βρίσκει ρυθμό και στην επίθεση! Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι ότι οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν το πρώτο 20λεπτο χωρίς χαμένη μπάλα και τελείωσαν το ματς με αναλογία 17 ασίστ και 4 λαθών και κοντά στο 51% εντός πεδιάς!

Το εντυπωσιακό πέρασμα του «τριφυλλιού» από την μέχρι πρότινος απόρθητη έδρα της Ρεάλ στην εφετινή Euroleague, όμως, δείχνει ότι η πολύ ουσιαστική προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ και η ανακατανομή των ρόλων στην περιφέρεια από τον Αταμάν, είναι ικανές να εκτοξεύσουν την ομάδα.

Κατ’ αρχάς, ο 36χρονος Αμερικανός ψηλός με τις τεράστιες παραστάσεις και την εντυπωσιακή για την ηλικία του αθλητικότητα και διάθεση, αποτελεί απορίας άξιο πως έπαιζε στην Ταϊβάν! Επομένως, αξίζει credit στον Νίκο Παππά, που τον εντόπισε και μέσα σε χρόνο dt τον έβγαλε από τον συμβόλαιό του για να τον φέρει στην Αθήνα.

Η εικόνα του στο παρκέ, ειδικότερα απέναντι στους ψηλούς της «βασίλισσας» αποτελεί το perfect fit για τα guard του «επτάστερου» και το αποτέλεσμα είναι ήδη εμφατικά ορατό. Σε όλο αυτό έρχεται να προστεθεί και η προσαρμογή του Άταμαν στον Σορτς.

Ο Τούρκος τεχνικός αντιλήφθηκε ότι η ομάδα του μόνο καλύτερη μπορεί να γίνει αφαιρώντας την μπάλα από τα χέρια του Ναν και μειώνοντας το usage του και στα δύο τελευταία παιχνίδια ανέβασε αισθητά τον χρόνο συμμετοχής του θαυματουργού βραχύσωμου νεοαποκτηθέντος point-guard.

Η επιρροή των δύο παραπάνω κινήσεων είναι ήδη ευεργετική στην απόδοση της ομάδας και πέραν της δημιουργίας, ο Ναν έχει περισσότερη ενέργεια για να είναι και πιο επιδραστικός αμυντικά αλλά και στο να παίρνει προσπάθειες υπό καλύτερες προϋποθέσεις (από τις σχεδόν 15 προσπάθειες στις πρώτες 9 αγωνιστικές, πήγε στις 8,5 αυτή την εβδομάδα).

Αν ο Παναθηναϊκός βρει τον τρόπο να χάνει όσο λιγότερα πράγματα γίνεται στο διάστημα που θα έχει στο παρκέ το σχήμα με τους τρεις κοντούς (Σορτς, Σλούκας και Ναν), τότε το αγωνιστικό του πρόσωπο θα γίνεται ολοένα και καλύτερο. Ειδικότερα με την επιστροφή των δύο ψηλών που λείπουν (Γιούρτσεβεν και Χολμς).

Υγ.1: Αν ο Φαρίντ σταθεροποιηθεί σε επίπεδα λίγο πιο κάτω απ’ αυτά της πρώτης εβδομάδας του με τα «πράσινα» και ο Λεσόρ επιστρέψει μέχρι το τέλος του 2025 (δεν το βλέπω τόσο πιθανό), ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα αποκτήσει άλλο ψηλό.

Υγ.2: Τι σου είναι να παίζεις δίπλα σε παίκτες που μπορούν να αξιοποιήσουν την elite δημιουργία σου; Η επιτυχημένη συνεργασία του Σλούκα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το πρώτο μετάλλιο μετά από χρόνια ξηρασίας, φαίνεται ότι έχουν αναζωογονήσει τα μπασκετικά κύτταρα του 35χρονου διεθνούς point-guard, που ώρες-ώρες δείχνει να έχει ξαναμπεί σε φάση δεύτερης νεότητας και γουστάρει τρελά. Ειδικά με τον Φαρίντ σε ρόλο παρτενέρ του στο pick’n’roll!

Υγ.3: Η μαχητική και πεινασμένη αγωνιστική εικόνα των παικτών της Αρμάνι σε όλο το ματς, σε καμία περίπτωση δεν παρέπεμψε στην εδώ και πολλά χρόνια παγιωμένη νοοτροπία του ακριβοπληρωμένου «δημοσίου υπαλλήλου», που χαρακτήριζε τους Μιλανέζους. Κάτι φαίνεται να αλλάζει μπασκετικά στην πρωτεύουσα της μόδας φέτος...