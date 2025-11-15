Στην αμυντική προσήλωση των παικτών του εστίασε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας εξηγώντας τον λόγο της ήττας από την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε (88-87) από την Αρμάνι στο Μιλάνο για την 11η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος της αναμέτρησης επικεντρώθηκε στην άμυνα της ομάδας του εξηγώντας τους λόγους του αρνητικού αποτελέσματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν στο τέλος της αναμέτρησης να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, αλλά στις λεπτομέρειες δεν κατάφεραν να το πετύχουν. Ορισμένες κακές αντιδράσεις αμυντικά επέτρεψαν στους Ιταλούς να βρουν λύσεις και να φτάσουν στη νίκη.

«Η αμυντική μας προσέγγιση και απόδοση ήταν πρόβλημα. Έβαλαν μεγάλα και δύσκολα σουτ. Όταν επιστρέφαμε κάναμε ένα αμυντικό λάθος. Αφήναμε ένα σουτ ελεύθερο. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά για να κερδίσουμε το παιχνίδι» δήλωσε στο flash interview ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος του αγώνα με την Αρμάνι.