Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Η άμυνα μας ήταν το πρόβλημα»
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε (88-87) από την Αρμάνι στο Μιλάνο για την 11η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος της αναμέτρησης επικεντρώθηκε στην άμυνα της ομάδας του εξηγώντας τους λόγους του αρνητικού αποτελέσματος.
Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν στο τέλος της αναμέτρησης να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, αλλά στις λεπτομέρειες δεν κατάφεραν να το πετύχουν. Ορισμένες κακές αντιδράσεις αμυντικά επέτρεψαν στους Ιταλούς να βρουν λύσεις και να φτάσουν στη νίκη.
«Η αμυντική μας προσέγγιση και απόδοση ήταν πρόβλημα. Έβαλαν μεγάλα και δύσκολα σουτ. Όταν επιστρέφαμε κάναμε ένα αμυντικό λάθος. Αφήναμε ένα σουτ ελεύθερο. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά για να κερδίσουμε το παιχνίδι» δήλωσε στο flash interview ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος του αγώνα με την Αρμάνι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.