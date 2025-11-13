Ο Παναθηναϊκός ήταν κάτι παραπάνω από απολαυστικός στη Μαδρίτη και έχοντας σε τρομερό βράδυ τους Σορτς (19π., 6ασ., 4ριμπ.), Σλούκα (15π., 7ασ.) και Φαρίντ (16π., 8ριμπ.) έκανε ό,τι ήθελε τη Ρεάλ κερδίζοντας με 77-87.

Κυρίαρχος. Απόλυτος Κυρίαρχος. Αυτό ακριβώς ήταν ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη!

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν τρομερό ματς στην ισπανική πρωτεύουσα και έχοντας τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή έως και το τέλος, έφτασαν σε ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στη Ρεάλ ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την διπλή αγωνιστική στην Euroleague μετά και την εκτός έδρας νίκη στο Παρίσι 48 ώρες νωρίτερα.

Ο Τι Τζέι Σορτς πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχοντας νούμερα... από τη περσινή του σεζόν (19 πόντοι, 6 ασίστ, 4 ριμπάουντ), ο Κώστας Σλούκας ήταν πραγματικός μαέστρος στο παρκέ (15 πόντοι, 7 ασίστ) ενώ ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε back to back εκπληκτικό παιχνίδι με άλλους 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ρεάλ – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Άκρως έτοιμος και διαβασμένος παρουσιάστηκε ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα του αγώνα! Ο Τι Τζέι Σορτς κρατούσε την μπαγκέτα και ήταν άκρως επιδραστικός σε δημιουργία και εκτέλεση, δίνοντας το σύνθημα προκειμένου οι «πράσινοι» να ελέγξουν το παιχνίδι και να βρεθούν από νωρίς στο +10 (9-19 στο 7') έχοντας γίνει το απόλυτο αφεντικό στο ματς. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εκείνος που είχε ξεχωρίσει και παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ προσπάθησε να επιστρέψει και να ροκανίσει την διαφορά μετά τα 2 φάουλ των Ναν και Φαρίντ ωστόσο ο Παναθηναϊκός... παραήταν καλός στο πρώτο μισό του αγώνα.

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 16-22 με τους «πράσινους» να είχαν 4/7 δίποντα και 4/8 τρίποντα και τέσσερις ασίστ με «μηδέν» λάθη. Έκτοτε ανέλαβε δράση ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος με τη σειρά του οργάνωσε μαεστρικά το πράσινο παιχνίδι, με τον Κέντρικ Ναν να παραμένει σε ρόλο «εκτελεστή» χωρίς να έχει την μπάλα στα χέρια του. Οι συνεργασίες του αρχηγού του Παναθηναϊκού με τον «Manimal» ήταν... μνημειώδεις καθώς ο Αμερικανός σέντερ κάρφωνε με μανία την μπάλα ύστερα από pick n roll και κάνοντας μέχρι και τον Ταβάρες... πόστερ μέσα στο σπίτι του. Η πράσινη μηχανή ήταν άκρως καλοκουρδισμένη και έφτασε στο +14 (38-52) με τη λήξη του ημιχρόνου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο μισό ο Παναθηναϊκός (Σορτς 11π.-3ασ., Σλούκας 8π.-6ασ., Ναν 8π.-2/2τρ., Φαρίντ 8π., 2ρ.) είχε 12 ασίστ για... κανένα (!!) λάθος, ενώ είχε μετρήσει επίσης 12/18 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 7/10 βολές και 10-2 ριμπάουντ. Αντίστοιχα η Ρεάλ είχε στο ίδιο διάστημα 10/21 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 6/6 βολές, 10-7 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 5 λάθη.

Ο Παναθηναϊκός δεν... σταμάτησε εκεί καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους 7-2 με το οποίο έστειλε την διαφορά στους 19 πόντους (40-59 στο 23') έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ της «Movistar Arena». Βέβαια ένα χαλάρωμα και 2-3 άστοχες επιθέσεις, έδωσαν την ευκαιρία στη Ρεάλ να «απαντήσει» με δικό της 8-2 μειώνοντας στους 11 πόντους (50-61) στα μέσα της 3ης περιόδου. Παρόλα αυτά ο Φαρίντ (16π., 5ριμπ.) συνέχιζε από εκεί που είχε σταματήσει κρατώντας τον δείκτη του σκορ σε διψήφια διαφορά φτάνοντας εκ νέου στο +17 (56-73) λίγο πριν από το τέλος του γ' δεκαλέπτου (59-73).

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων το μομέντουμ που είχε χτίσει ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετό προκειμένου να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και να προηγηθεί εκ νέου με 18 πόντους διαφορά (61-79) στο 33'. Η Ρεάλ προσπάθησε να κάνει την τελική της αντεπίθεση μειώνοντας σε 68-80 στο 35' και σε 71-82 τρία λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ακολούθησε τρίποντο του Χουάντσο στα 2:20 πριν από το τέλος για το νέο +14 των «πρασίνων» το οποίο και κλείδωσε τη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… για ένα ακόμα ματς είχε τρομερή αναλογία ασίστ λαθών με 17 τελικές πάσες για 4 λάθη, όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Επιπλέον είχε εξαιρετικό ποσοστό στα δίποντα με 61% με 22/36 ενώ παρουσιάστηκε εξόχως διαβασμένος και άκρως συγκεντρωμένος από το 1ο λεπτό.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι του με τα πράσινα έχοντας 19 πόντους με 5/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 32:43 λεπτά συμμετοχής.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κώστας Σλούκας (15 πόντοι, 5/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ) και φυσικά Κένεθ Φαρίντ (16 πόντοι, 6/8 δίποντα, 4/6 βολές, 8 ριμπάουντ).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Φακούντο Καμπάτσο ο οποίος έχασε το μυαλό του και ήταν πολύ εκνευρισμένος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο ΄Εντι Ταβάρες προσπάθησε στο ματς έχοντας double double με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 38-52, 59-73, 77-87.

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head Coach: Sergio Scariolo MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB # Players 0 T. Lyles * 23:57 7 1/8 12.5% 0/5 0.0% 1/3 33.3% 4/4 100.0% 1 4 5 0 3 1 0 0 6 6 A. Abalde 17:58 8 3/5 60.0% 1/2 50.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 1 2 3 2 4 0 0 0 7 7 F. Campazzo * 26:21 4 1/7 14.3% 1/3 33.3% 0/4 0.0% 2/2 100.0% 0 1 1 2 2 1 2 1 4 8 C. Okeke 16:03 3 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 5 6 2 0 0 0 0 10 11 M. Hezonja 18:06 5 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 5 12 T. Maledon 17:27 6 3/7 42.9% 3/5 60.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 3 1 2 0 0 4 14 G. Deck * 16:00 4 1/3 33.3% 1/2 50.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 16 U. Garuba 03:25 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 22 W. Tavares * 27:20 20 7/9 77.8% 7/9 77.8% 0/0 0.0% 6/8 75.0% 4 6 10 0 3 1 2 1 30 23 S. Llull 06:01 0 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 -3 -3 24 A. Feliz * 20:56 16 7/9 77.8% 5/6 83.3% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 18 25 A. Len 06:26 4 1/4 25.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 2 0 2 0 2 1 0 0 1 Team/Coaches 0 2 2 0 1 1 TOTAL 200 77 27/62 43.5% 20/41 48.8% 7/21 33.3% 16/18 88.9% 13 23 36 14 19 9 4 1 85