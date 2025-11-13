Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν κυριαρχικός από τα πρώτα λεπτά και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 12 ασίστ και μηδέν λάθη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στο πρώτο 20λεπτο ισοπέδωσε τη Ρεάλ στο «σπίτι» της παραδίδοντας μαθήματα μπάσκετ στην Movistar Arena της Μαδρίτης.

Με τον Κώστα Σλούκα να καθοδηγεί με μαεστρία τους συμπαίκτες του οι «πράσινοι» πήραν μια διαφορά 14 πόντων (38-52 στο 20’) που στηρίχθηκε στην εξαιρετική άμυνα και στο δημιουργικό παιχνίδι των Σλούκας-Σορτς.

Το αποτέλεσμα ήταν 12 ασίστ (οι 6 από τον Σλούκα και οι 3 από τον Σορτς) για την ελληνική ομάδα και μηδέν λάθη σ’ ένα ημίχρονο, όπου ο Κένεθ Φαρίντ πρόσφερε πλούσιο θέαμα από τις δυο εξαιρετικές συνεργασίες του σε pick n’ roll με τον Σλούκα, όπου στη μια έκανε πόστερ τον Έντι Ταβάρες.

