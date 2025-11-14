Ο Κένεθ Φαρίντ έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του και η αυτοπεποίθηση του «σπρώχνει» και τους συμπαίκτες του, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στην εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη σε δυο στιγμές.

Η προσαρμογή και επίδραση του Κένεθ Φαρίντ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR όπως αποτυπώθηκε στα δυο ματς με την Παρί και τη Ρεάλ, είναι κάτι που δεν περίμενε ούτε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο δυναμικός σέντερ που έπαιξε κόντρα στους Γάλλους με μια προπόνηση έδειξε από την πρώτη στιγμή τις άγριες διαθέσεις του, καθώς έδωσε σκορ, ριμπάουντ και ενέργεια αμυντικά επηρεάζοντας το παιχνίδι για την ελληνική ομάδα.

Ο Κένεθ Φαρίντ μετά την Παρί ήταν ένα στοίχημα κατά κάποιο τρόπο το πως θα προσέγγιζε την αναμέτρηση με τον Έντι Ταβάρες, τον κατά πολλούς κορυφαίο σέντερ της Euroleague.

Εκεί, πήρε άριστα δείχνοντας στο παρκέ την τρομερή αυτοπεποίθηση που έβγαζε στο γήπεδο επηρεάζοντας θετικά και τους συμπαίκτες του. Κέρδισε τις περισσότερες μάχες στις δυο ρακέτες, όμως δυο ήταν οι φάσεις που προκάλεσαν τον θαυμασμό των συμπαικτών του, αλλά και του κόσμου που βρέθηκε στο γήπεδο, είτε παρακολουθούσε τον αγώνα από τους τηλεοπτικούς δέκτες.

Η πρώτη και πλέον εντυπωσιακή ήταν το poster dunk στον Έντι Ταβάρες έπειτα από την εξαιρετική εκτέλεση του pick n’ roll με τον μετρ του είδους Κώστα Σλούκα. Μάλιστα, το επανέλαβε και δεύτερη φορά. Καρφώνοντας λοιπόν στο πρόσωπο του σέντερ της «Βασίλισσας» γύρισε και τον κοίταξε επίμονα για αρκετά δευτερόλεπτα δείχνοντας του με τον τρόπο του πως δεν τον... βλέπει μπροστά του. Μια στιγμή που η αυτοπεποίθηση του σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR είχε εκτοξευτεί στα ύψη.

Η δεύτερη όμως και εξίσου σημαντική, που δεν εμπεριέχει το θέαμα, αλλά την ουσία, αφορά μια προσπάθεια που έκανε ο Φαρίντ από θέση πλέι μέικερ κατεβάζοντας την μπάλα (το έκανε σε αρκετές περιπτώσεις) προκειμένου να την δώσει με hand off στον Τι Τζέι Σορτς που τον καταδίωκε παίζοντας τον με άρνηση (deny) ο Αντρές Φελίς για να μην μπορεί να την υποδεχθεί. Εκεί, ο Κένεθ Φαρίντ έκανε ένα νεύμα στον Σορτς να πάει κοντά του και με σκριν και κίνηση του δυναμικού σέντερ μπόρεσε να πάρει την μπάλα ο βραχύσωμος γκαρντ και να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του.

Δυο στιγμές που φανερώνουν την τρομερή αυτοπεποίθηση του 36χρονου σέντερ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει κερδίσει τους συμπαίκτες του με την συμπεριφορά του και τη θετική του ενέργεια. Ωστόσο, πατώντας το παρκέ φρόντισε να προκαλέσει τον θαυμασμό τους με την αγωνιστική του συμπεριφορά που δείχνει να απολαμβάνει κάθε φορά που ο Εργκίν Αταμάν τον ρίχνει στη «μάχη».