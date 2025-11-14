Παναθηναϊκός, Φαρίντ: «Χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Ρεάλ και ο Κένεθ Φαρίντ ήταν από τους παίκτες που καθόρισαν το παιχνίδι με τους 16 πόντους και τα 8 ριμπάουντ που μάζεψε, προσφέροντας και πλούσιο θέαμα.
«Ήταν σαν... τρενάκι για μένα αυτή η εβδομάδα. Έχω παίξει ήδη δύο παιχνίδια Ευρωλίγκας μέσα σε λίγες μέρες» είπε για τα δύο νικηφόρα παιχνίδια στη «διαβολοβδομάδα» υποστήριξε στις δηλώσεις του στο Flash Interview ο Κένεθ Φαρίντ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
«Είναι ευλογία για μένα να βρίσκομαι εδώ. Προσπαθώ να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και να βγάζω ενέργεια. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και παίζω σε αυτό το επίπεδο» κατέληξε ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR.
