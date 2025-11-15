Ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση (27 πόντους), αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο και εξήγησε τους λόγους, ενώ αναφέρθηκε και στον Κίναν Έβανς.

Παρότι έκανε σπουδαία εμφάνιση ο Άλεκ Πίτερς ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους και αναλύοντας την αναμέτρηση εστίασε στην σκληράδα του αντιπάλου, ενώ μίλησε στην κάμερα της NOVA και για τον Κίναν Έβανς.

«Έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς και αυτό έκανε τη διαφορά. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Ηταν από τις μέρες που δεν λειτούργησε τίποτα για εμάς. Έχουμε ματς την Κυριακή, όπως και την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε και να δουλέψουμε. Το πρόβλημα ήταν ότι κάναμε μόλις δύο φάουλ στην αρχή. Μας έλειψε η σκληράδα που την είχε η Αρμάνι και χάσαμε το παιχνίδι. Πήραν αυτοπεποίθηση και μετά κυνηγούσαμε συνέχεια στο σκορ» δήλωσε αρχικά ο Άλεκ Πίτερς.

Και συμπλήρωσε: «Είναι δύσκολο, είχαν απουσίες αλλά έβγαλαν ενέργεια και προστάτεψαν την έδρα τους. Είχαν διαφορετικές πεντάδες και μας έβαλαν πολλά προβλήματα. Θα έχουμε άλλες ευκαιρίες να δείξουμε άλλα πράγματα».

Όσο για τον Κίναν Έβανς, υποστήριξε: «Το επεξεργαζόμαστε ακόμα το τι συνέβη. Είναι ακόμα πιο δυνατός, είναι σκληρός και θα γυρίσει. Το ξέρουμε. Ελπίζω να τα καταφέρει. Είναι σπουδαίος, θα μας λείψει. Σε αγαπάμε Κίναν, το ξέρουμε πως θα επιστρέψεις».