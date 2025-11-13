Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός, Το είχε πει ο Ναν από το Παρίσι: «Ήταν το πρώτο από τα δύο»
Η 11η αγωνιστική ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν. O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία «μαγική» διαβολοβδομάδα κάνοντας το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη. Οι «πράσινοι» έφυγαν θριαμβευτές από τη Movistar Arena επικρατώντας της Ρεάλ με 77-87.
Ο Κέντρικ Νάν είχε δώσει το σύνθημα μετά από τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, όταν είχε συγκεντρώσει τους συμπαίκτες του στο κέντρο του παρκέ της Accor Arena θέλοντας να γίνουν «ένα» ενόψει τουη απαιτητικού δεύτερου παιχνιδιού που ακολουθούσε. Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ ήθλε να δώσει ώθηση φωνάζοντας χαρακτηριστικά: «Κάναμε το ένα από τα δύο!».
Έτσι κι έγινε και το τριφύλλι ολοκλήρωσε θριαμβευτικά τη διπλή αγωνιστική.
W ☘️💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/iXGBcM3avs— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 11, 2025
