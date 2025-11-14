Σορτς: «Με εμπιστεύονται η ομάδα και ο προπονητής»

Ο Τι Τζέι Σορτς στάθηκε στον Εργκίν Άταμαν λέγοντας ότι τον εμπιστεύεται ο Εργκίν Άταμαν.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχοντας «γεμάτη» στατιστική με 19 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 31 λεπτά με αποτέλεσμα να οδηγήσει την ομάδα του σε μια μεγάλη νίκη.

Μετά το τέλος είπε ότι «ευχαριστήσω τον Ιησού Χρηστό που κάνω αυτό που αγαπώ πραγματικά. Η ομάδα και ο κόουτς με εμπιστεύεται για αυτά που κάνω. Ήταν θέμα χρόνο να βρω αυτό που πρέπει να κάνω με την ομάδα» και συνέχισε:

«Είναι τεράστιο αυτό που καταφέραμε, να κερδίσουμε και στο Παρίσι και στη Μαδρίτη. Μείναμε συγκεντρωμένοι, παίξαμε κόντρα σε πολύ καλές ομάδες, αλλά είχαμε αυτοπεποίθηση. Πάντα όταν έρχεσαι στην Μαδρίτη πρέπει να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου και σήμερα νομίζω ότι το κάναμε».