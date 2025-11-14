Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Αρμάνι στο Μιλάνο, για την 11η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός παραδόθηκε στο Μιλάνο, γνωρίζοντας την ήττα από την Αρμάνι των πολλών απουσιών με 88-87 στην 11η αγωνιστική της EuroLeague. Έτσι οι Πειραιώτες υποχώρησαν στο 7-4 στην κατάταξη πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί (21/11, 21:15).

Αποτελέσματα - 11η αγωνιστική

13/11

14/11

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3 Ερυθρός Αστέρας 8-3 Ζάλγκιρις 7-4 Ολυμπιακός 7-4 Παναθηναϊκός 7-4 Μπαρτσελόνα 7-4 Αρμάνι Μιλάνο 6-5 Βαλένθια 6-5 Μονακό 6-5 Φενέρμπαχτσε 6-5 Ρεάλ Μαδρίτης 5-6 Παρί 5-6 Dubai Basketball 5-6 Βίρτους Μπολόνια 5-6 Μπάγερν Μονάχου 5-6 Αναντολού Εφές 4-7 Παρτίζαν 4-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Μπασκόνια 3-8 Βιλερμπάν 3-8

Επόμενη αγωνιστική (12η)

19/11

21:00 Βιλερμπάν-Μονακό

20/11

19:30 Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα

21:15 Παναθηναϊκός-Dubai Basketball

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις

21/11