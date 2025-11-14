Βαθμολογία, Ολυμπιακός: Η κατάταξη μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Αρμάνι στο Μιλάνο, για την 11η αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός παραδόθηκε στο Μιλάνο, γνωρίζοντας την ήττα από την Αρμάνι των πολλών απουσιών με 88-87 στην 11η αγωνιστική της EuroLeague. Έτσι οι Πειραιώτες υποχώρησαν στο 7-4 στην κατάταξη πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί (21/11, 21:15).
Αποτελέσματα - 11η αγωνιστική
13/11
- Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 91-79
- Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 77-87
- Παρί - Βαλένθια 90-86
- Μακάμπι - Μπασκόνια 89-83
14/11
- Dubai Basketball - Ζάλγκιρις 95-89
- Εφές - Μπάγερν Μονάχου 74-72
- Βιλερμπάν - Παρτίζαν 88-87
- Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια 88-81
- Αρμάνι - Ολυμπιακός 88-87
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 8-3
- Ζάλγκιρις 7-4
- Ολυμπιακός 7-4
- Παναθηναϊκός 7-4
- Μπαρτσελόνα 7-4
- Αρμάνι Μιλάνο 6-5
- Βαλένθια 6-5
- Μονακό 6-5
- Φενέρμπαχτσε 6-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
- Παρί 5-6
- Dubai Basketball 5-6
- Βίρτους Μπολόνια 5-6
- Μπάγερν Μονάχου 5-6
- Αναντολού Εφές 4-7
- Παρτίζαν 4-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Μπασκόνια 3-8
- Βιλερμπάν 3-8
Επόμενη αγωνιστική (12η)
19/11
- 21:00 Βιλερμπάν-Μονακό
20/11
- 19:30 Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα
- 21:15 Παναθηναϊκός-Dubai Basketball
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις
21/11
- 21:15 Ολυμπιακός-Παρί
- 21:30 Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Μπασκόνια-Μπάγερν
- 22:00 Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.