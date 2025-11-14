Άταμαν: «Εξαιρετική δουλειά η διοίκηση που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Εργκίν Άταμαν έκανε ειδική αναφορά στον Κένεθ Φαρίντ και στην διοίκηση του Παναθηναϊκού που τον απέκτησε ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του.

Άκρως ικανοποιημένος ήταν ο Τούρκος τεχνικός μετά το τέλος του αγώνα με την Ρεάλ και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στην Μαδρίτη:

«Πριν το ματς είπα στους παίκτες ότι στο Παρίσι ήταν τελείως διαφορετικό ματς. Η Παρί παίζει εξαιρετικά γρήγορο μπάσκετ. Ήταν πολύ δύσκολο να παίξουμε απέναντι αυτό το σύστημα αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσομε. Η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα με άλλη ποιότητα, με παίκτες σταρ και ισορροπία και στην επίθεση και στην άμυνα. Και ήταν πιο εύκολο να παίξουμε εναντίον της Ρεάλ. Παίξαμε έξυπνα και εξαιρετική άμυνα» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Στην επίθεση είχαμε 17 ασίστ για μόλις τέσσερα λάθη. Το να καταφέρνεις κάτι τέτοιο με ομάδες όπως η Ρεάλ σε εκτός έδρας ματς είναι καταπληκτικό για την ομάδα μου. Ο Τι Τζέι κοντρόλαμε τον ρυθμό του αγώνα ενώ είχαμε τον Φαρίντ που έπαιξε εξαιρετικά και στις δύο πλευρές. Μας έδωσε δύναμη στα ριμπάουντ. Πήραμε αυτή τη νίκη και είναι σημαντικό που είδαμε το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Πήραμε δύο νίκες που απέδειξαν ποιο είναι πραγματικά το επίπεδό μας.»

Και κατέληξε μιλώντας για το γεγονός ότι οι πράσινοι απέκτησαν τον Φαρίντ: «Πρώτα από όλα θεωρώ ότι το διοικητικό κομμάτι, όσοι ασχολούνται με την ομάδα έκαναν εξαιρετική δουλειά που κατάφεραν να φέρουν τον Φαρίντ. Τα παιχνίδια που χάσαμε τα παίξαμε χωρίς σέντερ. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις χωρίς σέντερ στην Euroleague. Με Φαρίντ βρήκαμε ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Η πνευματική και αγωνιστική αλλαγή οφείλεται και σε αυτό και κερδίσαμε δύο δύσκολες ομάδες».