Ο Κουίν Έλις έκανε ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι και αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της Αρμάνι, στη νίκη επί του Ολυμπιακού. Ένα όνομα που θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε συχνά από εδώ και στο εξής στην EuroLeague.

Τι και αν είχε τις απουσίες της, η Αρμάνι βρήκε τον πρωταγωνιστή που έψαχνε, στο πρόσωπο του Κουίν Έλις και επικράτησε του Ολυμπιακού στο Μιλάνο, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο 22χρονος γκαρντ με σταθερά βήματα, δείχνει να προσαρμόζεται στην EuroLeague και οι «ερυθρόλευκοι» αντίκρισαν με τα μάτια τους πτυχές από το πηγαίο του ταλέντο. Ο Έλις δε δίστασε να πάρει πολύ μεγάλα σουτ για να υπογράψει τη νίκη της Αρμάνι, «σκοτώνοντας» τον Ολυμπιακό στο φινάλε, όταν οι Πειραιώτες πίστεψαν στην ανατροπή.

Ένα τρίποντο με το σκορ στο 75-72, ένα ακόμα για να διαμορφώσει το 81-74 και συνολικά 16 πόντοι μαζί με 5 ασίστ στα 29'36'' που πάτησε παρκέ. Σιλντς, ΛεΝτέι, Νίμπο, Λορέντζο Μπράουν τον... απολάμβαναν, όπως και ο Ετόρε Μεσίνα που έμεινε εκτός πάγκων στη διπλή αγωνιστική ελέω ίωσης.

Η αλυσίδα παραγωγής των πόντων έγραψε 16 που σκόραρε και άλλους 13 που δημιούργησε για την Αρμάνι από τις τελικές του πάσες.

Ο τρόπος εκτέλεσης του Κουίν Έλις απέναντι στον Ολυμπιακό

Κοψίματα: 4 πόντοι/2 κατοχές

Pick n' roll (χειριστής): 5 πόντοι/2 κατοχές

Drive: 2 πόντοι/2 κατοχές

Hand off: 3 πόντοι/1 κατοχή

Το shot chart του Κουίν Έλις απέναντι στον Ολυμπιακό

Όταν ο Κουίν Έλις «εκτέλεσε» τον Μεσίνα

Γεννημένος στο Σέφιλντ, εκπροσωπεί πλέον τη Μεγάλη Βρετανία στην EuroLeague. Από μικρός μετακόμισε στην Ιταλία, παίζοντας σε χαμηλότερες κατηγορίες για να εξελιχθεί, μέχρι που τον «τσίμπησε» η Τρέντο.

Οι δύο σεζόν του υπό τις οδηγίες του Πάολο Γκαλμπιάτι του έδωσαν το... διαβατήριο για την Αρμάνι. Αυτός έβαλε την υπογραφή του στο Κύπελλο που κατέκτησε την περσινή σεζόν η Τρέντο, βγαίνοντας και MVP της διοργάνωσης. Αντίπαλος στον τελικό; Φυσικά η Αρμάνι του Μεσίνα.

Ο Ιταλός κόουτς... λόκαρε την περίπτωσή του και ο ύψους 1.96 Βρετανός, με το πολύ καλό του σουτ μετά από ντρίπλα, αρχίζει σταδιακά να αποδίδει.

Όταν ο Κουίν Έλις «εκτέλεσε» τον Άρη

Φυσικά, στη διαδρομή του με την Τρέντο, εξελίχθηκε διότι ήταν αυτός που έπαιρνε αποφάσεις με την μπάλα. Ο Γκαλμπιάτι δε δίστασε να του δώσει το πακέτο των ευθυνών που του αναλογούσε, με εκείνον να παίρνει και αρκετές φορές την μπάλα στο φινάλε των παιχνιδιών.

Κάπως έτσι, στην 9η αγωνιστική του EuroCup της σεζόν 2023-24, η Τρέντο επικράτησε του Άρη. Με το σκορ στην απόλυτη ισοπαλία των 67, ο Έλις πήρε την μπάλα και πάνω στο τρέξιμό του, με το μέγεθός του και την επαφή με το καλάθι, πήγε μέχρι μέσα για το game winner.

Κάπως έτσι, δημιούργησε ρήγματα και στην άμυνα του Ολυμπιακού, που δεν είχε την απαιτούμενη ένταση για να τον αντιμετωπίσει. Και τα πάντα λειτούργησαν... ρολόι για την Αρμάνι γύρω του, με τους Ιταλούς να παίρνουν τελικά τη νίκη.

Με τον ίδιο να συνεχίζει τη σταθερή του πρόοδο, αφού μετά τα τέσσερα μονοψήφια παιχνίδια στις πρώτες αγωνιστικές, κάνει πλέον τις αντίπαλες άμυνες της EuroLeague να τον νιώθουν για τα καλά. Απέναντι στον Ολυμπιακό, οι 16 πόντοι του, ήταν ρεκόρ παραγωγικότητας, το οποίο δε θα αργήσει να ξανασπάσει.