Όντας πολύ κακός για 35 λεπτά, ο Ολυμπιακός πάλεψε για την ανατροπή απέναντι στην Αρμάνι, που παρά τις απουσίες τον υπέταξε με 88-87 στην 11η αγωνιστική της EuroLeague. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ: Δημήτρης Οικονόμου.

Ένα 48ωρο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, ο Ολυμπιακός παραδόθηκε στο Μιλάνο, αφού πλήρωσε την κακή του εικόνα για 35 λεπτά, γνωρίζοντας την ήττα από την Αρμάνι των πολλών απουσιών (Σιλντς, Νίμπο, ΛεΝτέι, Μπράουν) με 88-87 στην 11η αγωνιστική της EuroLeague. Πάλεψε για την ανατροπή με small ball στο φινάλε, έκανε το ματς... θρίλερ, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Άλεκ Πίτερς, αλλά η Αρμάνι ήταν αυτή που ήταν πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα. Έχασε ένα πολύ δύσκολο σουτ για να ισοφαρίσει ο Βεζένκοβ στο φινάλε.

Αρμάνι - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε την ομάδα του να μη βγάζει ούτε μία άμυνα στο ξεκίνημα και, με τους Έλις και Μπούκερ να φέρνουν την Αρμάνι στο +7 (14-7, 4'). Ένα τρίποντο του Φουρνιέ λειτούργησε ως αφύπνιση για τον Ολυμπιακό, όμως η αντιμετώπισή του στην άμυνα ήταν πολύ κακή. Οι Ιταλοί ευστόχησαν σε 5/7 τρίποντα και έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά με 27-21.

Τα λάθη συνεχίστηκαν, παρά τις «ανάσες» που έδωσε ο Γουόρντ, ο Ολυμπιακός έμοιαζε χαμένος, με τους Μπολμάρο και Ντάνστον να του κάνουν ζημιά (34-25, 14'). Η δεύτερη πεντάδα των Πειραιωτών δεν τα πήγε καλά, αλλά και με την επιστροφή των Γουόκαπ, Ντόρσεϊ δεν άλλαξαν πολλά στην άμυνα. Η κυκλοφορία των Ιταλών και τα καλά σουτ που έβγαλε, της έδωσαν το +11 (42-31, 17').

Διαφορά που ο Ολυμπιακός μάζεψε πριν το ημίχρονο, με σερί 0-9 και τον Πίτερς να φτάνει τους 10 πόντους σε εκείνο το διάστημα (44-43, 19'). Ωστόσο με το ξεκίνημα, ο Μπούκερ και πάλι «πλήγωσε» τους Πειραιώτες με τα μακρινά του σουτ. Ένα σερί 8-0, με το τρίποντο του Μπολμάρο στο τρανζίσιον, έφερε την Αρμάνι ξανά στο +11 (58-47, 25') και λίγο αργότερα στο +15 (65-50, 28'), με τον Ολυμπιακό να μη βρίσκει καμία λύση στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Ντόρσεϊ με προσωπικά καλάθια μείωσε σε 67-60 (32'), ο Μπαρτζώκας πήγε με εκείνον δίπλα στον ΜακΚίσικ για να πάρει μερικές ανάσες ο Γουόκαπ. Αλλά η διαφορά επέστρεψε σε διψήφια επίπεδα (73-63, 33') με ένα σόλο του Τονούτ. Μονάχα ο Πίτερς ήταν σταθερή απειλή για τον Ολυμπιακό αλλά δεν έφτανε. Με τον πάγκο του να επιλέγει να παίξει small ball, με Βεζένκοβ και Πίτερς ταυτόχρονα και τους «ερυθρολεύκους» να επιστρέφουν στο -3 (75-72, 36'). Και πάλι δύο σουτ από Γκούντουριτς και Έλις, όμως, απομάκρυναν την Αρμάνι (81-74, 33'), με τους Πίτερς - Ντόρσεϊ να απαντούν με δύο δικά τους (83-80, 39').

Ο Πίτερς σκόραρε για το 84-82 στα 45'' αλλά ο Ντόρσεϊ χάθηκε στην άμυνα και ο Ολυμπιακός έψαχνε ανατροπή τεσσάρων πόντων σε 32''. Και πάλι ο Πίτερς σκόραρε για το 86-84 (στα 21.5''), ο Γκούντουριτς έβαλε 1/2 βολές (87-84 στα 13.9''), αλλά ο Βεζένκοβ αστόχησε σε ένα πολύ δύσκολο σουτ ισοφάρισης και η Αρμάνι πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η Αρμάνι άφησε στην άκρη τις απουσίες της και πίεσε πολύ πάνω στην μπάλα, εξοντώνοντας κάθε επιθετικό πλάνο του Ολυμπιακού, που δεν ήταν εκεί σε καμία από τις δύο πλευρές του παρκέ για 35 λεπτά. Το small ball ήταν καλή ιδέα στο φινάλε, αλλά το παιχνίδι είχε πάρει την τροπή του.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Έλις ε 16 πόντους και 5 ασίστ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μπρουκς με 15 πόντους, Μπούκερ με 13 και Ντάνστον με 10.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ που έμεινε στους 6 πόντους (1/7 εντός παιδιάς).

ΗΤΤΗΜΕΝΟι ΑΛΛΑ... συγκινητικοί οι Πίτερς και Ντόρσεϊ με 27 και 25 πόντους αντίστοιχα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η είσοδος των παικτών του Ολυμπιακού με μπλουζάκια για τον Κίναν Έβανς.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η αδυναμία του Ολυμπιακού να ματσάρει την ενέργεια των αντιπάλων του.