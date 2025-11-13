Η Φενέρμπαχτσε αποδείχθηκε πιο σκληρή από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ καθώς σ' ένα παιχνίδι που κρίθηκε στη δύναμη και στο... μπασκετικό ξύλο επικράτησε της Χαποέλ Τελ Αβίβι στο Μόναχο με 74-68

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ήταν πιο ανθεκτική και στιβαρή από τη Χαποέλ. Σ' ένα παιχνίδι που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας αλλά κρίθηκε στην προσωπική επαφή, η Φενέρμπαχτσε έβαλε περισσότερη δύναμη και προσωπικότητα, θυμίζοντας εν μέρει τα στοιχεία που είχε πέρυσι. Η τουρκική ομάδα βρήκε αρκετούς πρωταγωνιστές, αυτό την οδήγησε στο εντυπωσιακό 17-0 σερί στο τρίτο δεκάλεπτο το οποίο την πήγε έως και σε διαφορά 11 πόντων την οποία υπερασπίστηκε έως το τέλος.

Ο αγώνας

Σκληρό παιχνίδι, στα όρια της κακοποίησης του αθλήματος βάσει των επιλογών των δύο ομάδων στην επίθεση, στην πρώτη περίοδο οι δύο ομάδες σκόραραν με το σταγονόμετρο. Η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε τρία αγωνιστικά λεπτά για να βρει το πρώτο της καλάθι και η Χαποέλ ένα περισσότερο. Η πρώτη περίοδος έληξε ισόπαλη (13-13). Οι γηπεδούχοι είχαν 4/14 σουτ και η Χαποέλ 5/16!

Η προσδοκία για κάτι ποιοτικότερο στο δεύτερο δεκάλεπτο διαγράφηκε μέσα από τις επιλογές απελπισίας και των δύο ομάδων (14-13, 13’). Παρέμεινε η σκληράδα και το ξύλο κάτω από τις ρακέτες. Καθώς η Φενέρ πνιγόταν στα… νερά του Βοσπόρου, ο Βασίλιε Μίτσιτς ανέλαβε πρωτοβουλίες χτίζοντας μια διαφορά επτά πόντων (14-21) για τη Χάποελ. Αναζητώντας απελπισμένα τον παίκτη που θα έδινε ενέργεια, ο Γιασικεβίτσιους έριξε στο παρκέ τον Μπιτίμ κι αυτός έδωσε ενέργεια και κατοχές στην ομάδα του. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μια τάπα του Μπάλντγουιν στον Μπράιαντ και με σκορ μιας άλλης δεκαετίας (27-28) στη μακρόχρονη ιστορία του αθλήματος.

Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε εντυπωσιακά στο δεύτερο ημίχρονο (38-28, 23'). Μαζί με τους διαδοχικούς πόντους στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έκανε σερί 17-0! Έστω καθυστερημένα, η Χαποέλ έδειξε αντανακλαστικά όταν βρέθηκε στο -11 (41-30) καθώς απάντησε με 0-9 σερί και πρωταγωνιστές τους Μόντλεϊ, Μπράιαντ. Εκεί ο Κόλσον έδωσε δύο διαδοχικά μακρινά σουτ ανεβάζοντας εκ νέου τη διαφορά στα επίπεδα των εννιά πόντων (50-41).

Η επιχείρηση... αντεπίθεση από την πλευρά της Χαποέλ ήταν αναμενόμενη, ειδικά από τη στιγμή που βρήκε 1-2 μικρούς πρωταγωνιστές (58-52, 32:30). Η Φενέρ άλλαξε λογική στην επίθεση σημαδεύοντας τα μις ματς καθώς πήγε σε διεισδύσεις παίρνοντας σκορ από τη γραμμή των βολών. Μπιμπέροβιτς και Μπράιαντ... αντάλλαξαν καλάθια με την είσοδο του αγώνα στα τελευταία πέντε λεπτά (66-61) καθώς ο Κρις Τζόουνς έδωσε καλύτερη κατεύθυνση στο παιχνίδι της Χαποέλ έχοντας την ευθύνη της οργάνωσης.

Κι εκεί ο Ονουράλπ Μπιτίμ, μάλλον ανέλπιστα, εξελίχθηκε σε παίκτης-κλειδί για τη Φενέρ (70-61, 37'). Η Χαποέλ αρνήθηκε να παραδοθεί και για την ακρίβεια, ο Βασίλιε Μίσιτς δεν είχε αυτόν τον σκοπό βάζοντας πέντε σερί πόντους. Έχασε όμως και μία από τις κρισιμότερες επιθέσεις του αγώνα, 85'' πριν το τέλος.

Ο Γιασικεβίτσιους πήγε με χαμηλό σχήμα στα τελευταία δύο λεπτά. Δεν του βγήκε επιθετικά, είχε όμως σφυγμό στην άμυνα. 30'' πριν το τέλος και με το σκορ 70-66 ο Χόρτον Τάκερ βγήκε νικητής από το σπουδαιότερο τζάμπολ του αγώνα και μάλιστα έδωσε και ασίστ στον Χολ στον αιφνιδιασμό. Οι δύο βολές του τελευταίου έδωσαν αέρα έξι πόντων (72-66). Ένα καλάθι του Μόντλεϊ δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι...

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 27-28, 54-44, 74-68

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Φενέρ ήταν πιο σκληρή σ' ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην προσωπική μονομαχία και στο μπασκετικό ξύλο. Από τη στιγμή που ξέφυγε με διψήφια διαφορά, έδειξε πολύ δυνατή για να τη χάσει. Ανάγκασε μια ομάδα 92 πόντων ανά αγώνα να περιοριστεί στους 68.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… Χόρτον Τάκερ ο οποίος βγήκε νικητής και από το κρίσιμο τζάμπολ 30'' πριν το τέλος.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ… Μπιμπέροβιτς, Χολ, Κόλσον, κυρίως όμως ο Μπιτίμ ο οποίος ήταν παράγοντας του αγώνα.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… ο Μπλέικνι ήταν άστοχος, ενώ ο Κρις Τζόουνς έδωσε σωστή κατεύθυνση σε λίγες επιθέσεις. Ο Μίσιτς τελείωσε τον αγώνα με 4/13 σουτ

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ελάιζα Μπράιαντ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι για τη Χαποέλ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η ένταση του παιχνιδιού. Ποιοτικά δεν πήρε καλό βαθμό αλλά είχε σκληρές μονομαχίες και εναλλαγή συναισθημάτων.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… το πρώτο ημίχρονο στο οποίο οι δύο ομάδες κακοποίησαν το άθλημα παίζοντας μόνο ξύλο.

Player 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR +/- Johnathan Motley 4/6 0/0 3/4 6 1 1 2 0 2 14 -6 Nigel Hayes-Davis 3/6 1/4 4/4 5 2 2 1 1 1 16 +4 Marko Guduric 2/5 1/3 2/2 3 4 0 2 0 3 9 -3 Scottie Wilbekin 3/7 2/8 2/2 2 3 1 1 0 1 13 +1 Nick Calathes 1/3 0/2 0/0 5 8 1 3 0 2 10 +7 Tarik Biberovic 2/3 2/5 0/0 3 0 0 0 0 1 8 +9 Sertac Sanli 3/4 0/0 0/0 4 1 0 1 1 2 8 -2 Dyshawn Pierre 2/3 1/2 2/2 2 1 0 1 0 1 8 +6