Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχθηκε τη Μονακό για την 11η αγωνιστική της EuroLeague στο Βελιγράδι. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς υποχρέωσε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στη δεύτερη ήττα του στη «διαβολοβδομάδα» επικρατώντας με 91-79.

Ερυθρός Αστέρας - Μονακό: Το ματς

Αν κάπως μπορούσε να χαρακτηριστεί η αναμέτρηση αυτό είναι «αίμα κι άμμος» με τη Μονακό να παίρνει το προβάδισμα στο ξεκίνημα του ματς, ωστόσο οι γηπεδούχοι με Οτζελέγιε και Ντόμπριτς μπόρεσαν να περάσουν μπροστά για το 11-7. Ο Τζέιμς ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά στη συνέχεια για τους Μονεγάσκους με το παιχνίδι να γίνεται roller-coaster και το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια.

Με ένα 0-8 σερι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχιζε να διευρύνει την διαφορά της (24-31) φτάνοντάς τη και στους 9 πόντους με τη συνεισφορά του Οκόμπο για το 28-37, εκεί όμως με ένα 9-0 σερί από τον Ερυθρό ήρθε η ισορροπία στην αναμέτρηση (37-37) πριν βγει μπροστά ο Τζέιμς και ο Τάις για να βάλουν τη Μονακό μπροστά πριν την ανάπαυλα (42-46).

Στο δεύτερο μέρος, οι ΜακΙντάιρ και Ντόμπριτς είχαν τις απαντήσεις και μείωσαν στον πόντο (56-57) και ο δεύτερος με 4/4 τρίποντα γύρισε και πάλι το ματς για το 59-57. Το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια και ήταν στον πόντο. Στην τελευταία περίοδο ο Μπάτλερ διατηρούσε τον Ερυθρό Αστέρα σε θέση οδηγού (73-68), όμως οι Οκόμπο και Στραζέλ ανέτρεψαν και πάλι το προβάδισμα (74-75). Ο Μπάτλερ που ήταν σε δαιμωνιώδη φόρμα κι έβρισκε κάθε φροά τη λύση για να περνάει μπροστά η ομάδα του κόουτς Ομπράντοβιτς. Μάλιστα, ξέφυγαν οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου και κατέληξαν να πάρουν τη νίκη και με διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-46, 65-64, 91-79

Ο MVP... ήταν ο Ντόμπριτς με 20 πόντους (4/5 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ, μαζί του ο Μπάτλερ με 20 πόντους (3/4 τρίποντα) και ο ΜακΙντάιρ με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μάικ Τζέιμς με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 64.7% από την περιφέρεια του Ερυθρού Αστέρα με 11/17 τρίποντα.

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 C. Miller-Mcintyre * 33:51 12 2/5 40.0% 2/4 50.0% 2/4 50.0% 2 4 6 10 4 5 0 6 21 1 U. Plavsic 13:53 5 2/5 40.0% 0/0 0.0% 1/4 25.0% 4 2 6 2 1 0 0 4 8 2 S. Miljenovic 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 J. Butler 18:14 20 4/7 57.1% 3/4 75.0% 3/4 75.0% 0 1 1 1 0 1 0 5 15 7 D. Davidovac 19:15 2 0/2 0.0% 0/1 0.0% 2/3 66.7% 1 1 2 0 1 0 0 6 -1 12 N. Kalinic * 35:17 11 4/7 57.1% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 2 5 7 4 0 1 0 5 19 13 O. Dobric * 24:38 22 3/4 75.0% 4/5 80.0% 4/4 100.0% 1 3 4 0 1 0 0 5 26 17 L. Stojkovic 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 D. Motiejunas * 15:31 2 0/2 0.0% 0/0 0.0% 2/6 33.3% 0 1 1 1 0 0 0 7 -1 37 S. Ojeleye * 31:25 14 5/9 55.6% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 1 4 5 2 0 3 1 5 12 44 O. Radosic 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 99 Y. Dos Santos 07:56 3 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Team/Coaches 0 1 1 0 1 TOTAL 200 91 20/42 47.6% 12/18 66.7% 15/27 55.6% 11 22 33 20 7 11 1 20 100