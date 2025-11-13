Ερυθρός Αστέρας - Μονακό 91-79: Την πάτησε από τον άλλον... Ομπράντοβιτς η ομάδα του Σπανούλη!

Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Βασίλης Σπανούλης
Ο Ερυθρός Αστέρας σε ένα ματς... άιμα κι άμμος βρήκε τον τρόπο να ρίξει στο... καναβάτσο τη Μονακό επικρατώντας με 91-79 για να ολοκληρώσει με το 0/2 στη διαβολοβδομάδα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχθηκε τη Μονακό για την 11η αγωνιστική της EuroLeague στο Βελιγράδι. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς υποχρέωσε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στη δεύτερη ήττα του στη «διαβολοβδομάδα» επικρατώντας με 91-79.

Ερυθρός Αστέρας - Μονακό: Το ματς

Αν κάπως μπορούσε να χαρακτηριστεί η αναμέτρηση αυτό είναι «αίμα κι άμμος» με τη Μονακό να παίρνει το προβάδισμα στο ξεκίνημα του ματς, ωστόσο οι γηπεδούχοι με Οτζελέγιε και Ντόμπριτς μπόρεσαν να περάσουν μπροστά για το 11-7. Ο Τζέιμς ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά στη συνέχεια για τους Μονεγάσκους με το παιχνίδι να γίνεται roller-coaster και το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια.

Με ένα 0-8 σερι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχιζε να διευρύνει την διαφορά της (24-31) φτάνοντάς τη και στους 9 πόντους με τη συνεισφορά του Οκόμπο για το 28-37, εκεί όμως με ένα 9-0 σερί από τον Ερυθρό ήρθε η ισορροπία στην αναμέτρηση (37-37) πριν βγει μπροστά ο Τζέιμς και ο Τάις για να βάλουν τη Μονακό μπροστά πριν την ανάπαυλα (42-46).

Στο δεύτερο μέρος, οι ΜακΙντάιρ και Ντόμπριτς είχαν τις απαντήσεις και μείωσαν στον πόντο (56-57) και ο δεύτερος με 4/4 τρίποντα γύρισε και πάλι το ματς για το 59-57. Το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια και ήταν στον πόντο. Στην τελευταία περίοδο ο Μπάτλερ διατηρούσε τον Ερυθρό Αστέρα σε θέση οδηγού (73-68), όμως οι Οκόμπο και Στραζέλ ανέτρεψαν και πάλι το προβάδισμα (74-75). Ο Μπάτλερ που ήταν σε δαιμωνιώδη φόρμα κι έβρισκε κάθε φροά τη λύση για να περνάει μπροστά η ομάδα του κόουτς Ομπράντοβιτς. Μάλιστα, ξέφυγαν οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου και κατέληξαν να πάρουν τη νίκη και με διαφορά.

 

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 42-46, 65-64, 91-79

Ο MVP... ήταν ο Ντόμπριτς με 20 πόντους (4/5 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ, μαζί του ο Μπάτλερ με 20 πόντους (3/4 τρίποντα) και ο ΜακΙντάιρ με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μάικ Τζέιμς με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 64.7% από την περιφέρεια του Ερυθρού Αστέρα με 11/17 τρίποντα.

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0C. Miller-Mcintyre *33:51122/540.0%2/450.0%2/450.0%24610450621
1U. Plavsic13:5352/540.0%0/00.0%1/425.0%426210048
2S. Miljenovic00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
6J. Butler18:14204/757.1%3/475.0%3/475.0%0111010515
7D. Davidovac19:1520/20.0%0/10.0%2/366.7%11201006-1
12N. Kalinic *35:17114/757.1%1/1100.0%0/00.0%2574010519
13O. Dobric *24:38223/475.0%4/580.0%4/4100.0%1340100526
17L. Stojkovic00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
20D. Motiejunas *15:3120/20.0%0/00.0%2/633.3%01110007-1
37S. Ojeleye *31:25145/955.6%1/250.0%1/250.0%1452031512
44O. Radosic00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000001000
99Y. Dos Santos07:5630/10.0%1/1100.0%0/00.0%000001010
Team/Coaches01101
TOTAL2009120/4247.6%12/1866.7%15/2755.6%11223320711120100

AS MonacoMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKFOULSPIR+/-
#PlayersM/A%M/A%M/A%ODTFACD
0E. Okobo25:35165/683.3%1/425.0%3/475.0%022200004516
4J. Blossomgame18:15113/560.0%1/250.0%2/2100.0%347001003112
5Y. Makoundou *00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
10D. Theis *25:2842/366.7%0/10.0%0/00.0%12301220512
11A. Diallo *27:2893/560.0%1/250.0%0/20.0%156123102211
13K. Hayes14:0242/2100.0%0/00.0%0/00.0%11210110315
22T. Tarpey04:2500/10.0%0/10.0%0/00.0%03300000100
23J. Begarin00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000000000
26N. Nedovic06:5000/00.0%0/10.0%0/00.0%10111110101
32M. Strazel *24:1490/30.0%3/3100.0%0/20.0%00040200215
33N. Mirotic18:4183/3100.0%0/20.0%2/450.0%12301100128
55M. James *35:02185/955.6%1/520.0%5/5100.0%022713013720
Team/Coaches0110010000
TOTAL200:007923/3762.2%7/2133.3%12/1963.2%822301661551252080
     

