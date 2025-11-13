Παρί - Βαλένθια 90-86: Επική ανατροπή και επιστροφή στις νίκες για την Παρί

Η Παρί επικράτησε της Βαλένθια στη Γαλλία με 90-86 για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Επέστρεψε στις νίκες η Παρί στο «θρίλερ» στη Γαλλία, επικρατώντας της Βαλένθια με 90-86.

Το ματς εξελίχθηκε σε «θρίλερ» στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με την Παρί να πραγματοποιεί ένα απίστευτο σερί 11-0 και να ολοκληρώνει μια απίστευτη ανατροπή.

Παρί - Βαλένθια: Ο αγώνας

Αμφότερες οι ομάδες ξεκίνησαν νευρικά το παιχνίδι με το σκορ να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της αστοχίας αλλά και των πολλών λαθών και των δύο (15-14, 10’) με 13 συνολικά λάθη.

Η Βαλένθια άρχισε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο που με επιμέρους σκορ (17-6) προηγήθηκε για πρώτη φορά και με διψήφια διαφορά (21-31) 15’. Στη συνέχεια έλεγξε τον ρυθμό, ήταν πιο εύστοχη και πήγε στα αποδυτήρια, έχοντας το προβάδισμα υπέρ της (37-49), πετυχαίνοντας 35 πόντους στη δεύτερη περίοδο.

 

Ο Ναντίρ Ιφί, βρήκε το πρώτο του εύστοχο σουτ εντός παιδιάς μετά από επτά άστοχες προσπάθειες και με πέντε συνεχόμενους πόνους πλησίασε για την Παρί στους 9 (41-52), 23’. Οι φιλοξενούμενοι, έδειξαν χαρακτήρα και με τρία συνεχόμενα τρίποντα έστειλαν εκ νέου τη διαφορά στους 15 (46-61) 25’.
Οι «Παριζιάνοι», έβγαλαν νέα αντίδραση και με τον Ντέρεκ Γουίλις πρωταγωνιστή μείωσαν μέχρι και στους τέσσερις (67-71) 30’.

Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου οι «γηπεδούχοι», συνέχισαν το επιθετικό τους κρεσέντο και πίεσαν ακόμα περισσότερο τη Βαλένθια, μειώνοντας μέχρι και στους τρεις (74-77) 34’.

Το φινάλε του παιχνιδιού εξελίχθηκε «θρίλερ», με τη Βαλένθια να μην χάνει το προβάδισμα και η Παρί με ένα σερί 5-0, μείωσε στο καλάθι (84-86) 38’.

Ο Ερέρα με μια τρίποντη «βόμβα» έκρινε το αποτέλεσμα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ 90-86, δίνοντας στην Παρί τη νίκη, ολοκληρώνοντας μια επική ανατροπή και διευρύνοντας το σερί της ομάδας του 11-0 στα τελευταία δύο λεπτά.

MVP Ο…: Ναντίρ Ιφί με 17 πόντους (1/7 δίποντα 3/8 τρίποντα 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…: Κάμερον Τέιλορ που τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…: Τα 23 λάθη της Βαλένθια που της κόστισαν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: (15-14),(37-49),(67-71),(90-86)

Paris Basketball2FG3FGFTREB
Head coach: Francesco TabelliniMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
#Players
2N. Hifi *23:51171/714.3%3/837.5%6/6100%2355160216
4L. Cavaliere08:4421/1100%0/00%0/00%011001012
5J. Robinson16:0921/520%0/40%0/00%02252405-4
7S. Herrera20:33131/250%3/560%2/2100%1340121112
11J. Ayayi05:2742/2100%0/20%0/00%303210008
13A. Dokossi12:0542/366.7%0/00%0/00%101211033
15M. Faye *19:1184/4100%0/00%0/00%2460001412
20J. Morgan *21:2351/250%1/333.3%0/00%112233058
22A. M'baye *18:5670/10%1/425%4/4100%01111103-2
24Y. Ouattara15:5521/333.3%0/20%0/10%0221000213
34D. Hommes *16:42112/2100%1/333.3%4/580%0115000222
35D. Willis21:04152/366.7%3/475%2/2100%213000006
TOTAL200:009018/3551.4%12/3534.3%18/2090%152237251018227100

Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Pedro MartinezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0B. Badio14:5660/00%0/00%2/450%0/00%0000231000
1K. Taylor *24:40133/560%0/20%2/450%1/250%055213201515
2J. Puerto17:25110/10%0/00%3/475%2/2100%101322001111
3N. Reuvers *21:25100/10%0/00%1/425%7/887.5%033031111010
4J. Pradilla *26:5900/20%0/00%0/10%0/00%34724302-1-1
7B. Key13:0142/450%2/450%0/00%0/00%0111232044
8J. Montero17:1272/450%1/425%1/425%0/00%044421011111
10O. Moore19:2691/250%1/333.3%1/333.3%4/4100%0001211066
12N. Sako09:4852/366.7%2/366.7%0/00%1/616.7%1340111066
13D. Thompson *21:10131/250%3/742.9%3/742.9%2/366.7%2134211066
32I. Nogues *05:1100/10%0/00%0/00%0/00%1230010000
77Y. Sima08:4782/450%1/1100%1/1100%1/250%5160000044
Team/Coaches1526411725
TOTAL2008613/2944.8%14/3342.4%13/2944.8%18/2766.7%1526411725239288
     

