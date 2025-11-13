Παρί - Βαλένθια 90-86: Επική ανατροπή και επιστροφή στις νίκες για την Παρί
Επέστρεψε στις νίκες η Παρί στο «θρίλερ» στη Γαλλία, επικρατώντας της Βαλένθια με 90-86.
Το ματς εξελίχθηκε σε «θρίλερ» στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με την Παρί να πραγματοποιεί ένα απίστευτο σερί 11-0 και να ολοκληρώνει μια απίστευτη ανατροπή.
Παρί - Βαλένθια: Ο αγώνας
Αμφότερες οι ομάδες ξεκίνησαν νευρικά το παιχνίδι με το σκορ να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της αστοχίας αλλά και των πολλών λαθών και των δύο (15-14, 10’) με 13 συνολικά λάθη.
Η Βαλένθια άρχισε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο που με επιμέρους σκορ (17-6) προηγήθηκε για πρώτη φορά και με διψήφια διαφορά (21-31) 15’. Στη συνέχεια έλεγξε τον ρυθμό, ήταν πιο εύστοχη και πήγε στα αποδυτήρια, έχοντας το προβάδισμα υπέρ της (37-49), πετυχαίνοντας 35 πόντους στη δεύτερη περίοδο.
Ο Ναντίρ Ιφί, βρήκε το πρώτο του εύστοχο σουτ εντός παιδιάς μετά από επτά άστοχες προσπάθειες και με πέντε συνεχόμενους πόνους πλησίασε για την Παρί στους 9 (41-52), 23’. Οι φιλοξενούμενοι, έδειξαν χαρακτήρα και με τρία συνεχόμενα τρίποντα έστειλαν εκ νέου τη διαφορά στους 15 (46-61) 25’.
Οι «Παριζιάνοι», έβγαλαν νέα αντίδραση και με τον Ντέρεκ Γουίλις πρωταγωνιστή μείωσαν μέχρι και στους τέσσερις (67-71) 30’.
Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου οι «γηπεδούχοι», συνέχισαν το επιθετικό τους κρεσέντο και πίεσαν ακόμα περισσότερο τη Βαλένθια, μειώνοντας μέχρι και στους τρεις (74-77) 34’.
Το φινάλε του παιχνιδιού εξελίχθηκε «θρίλερ», με τη Βαλένθια να μην χάνει το προβάδισμα και η Παρί με ένα σερί 5-0, μείωσε στο καλάθι (84-86) 38’.
Ο Ερέρα με μια τρίποντη «βόμβα» έκρινε το αποτέλεσμα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ 90-86, δίνοντας στην Παρί τη νίκη, ολοκληρώνοντας μια επική ανατροπή και διευρύνοντας το σερί της ομάδας του 11-0 στα τελευταία δύο λεπτά.
MVP Ο…: Ναντίρ Ιφί με 17 πόντους (1/7 δίποντα 3/8 τρίποντα 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…: Κάμερον Τέιλορ που τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…: Τα 23 λάθη της Βαλένθια που της κόστισαν τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: (15-14),(37-49),(67-71),(90-86)
|Paris Basketball
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|Head coach: Francesco Tabellini
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|#
|Players
|2
|N. Hifi *
|23:51
|17
|1/7
|14.3%
|3/8
|37.5%
|6/6
|100%
|2
|3
|5
|5
|1
|6
|0
|2
|16
|4
|L. Cavaliere
|08:44
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|5
|J. Robinson
|16:09
|2
|1/5
|20%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|5
|2
|4
|0
|5
|-4
|7
|S. Herrera
|20:33
|13
|1/2
|50%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|1
|2
|1
|1
|12
|11
|J. Ayayi
|05:27
|4
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|8
|13
|A. Dokossi
|12:05
|4
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|0
|3
|3
|15
|M. Faye *
|19:11
|8
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|0
|0
|0
|1
|4
|12
|20
|J. Morgan *
|21:23
|5
|1/2
|50%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|3
|3
|0
|5
|8
|22
|A. M'baye *
|18:56
|7
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|-2
|24
|Y. Ouattara
|15:55
|2
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|13
|34
|D. Hommes *
|16:42
|11
|2/2
|100%
|1/3
|33.3%
|4/5
|80%
|0
|1
|1
|5
|0
|0
|0
|2
|22
|35
|D. Willis
|21:04
|15
|2/3
|66.7%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|TOTAL
|200:00
|90
|18/35
|51.4%
|12/35
|34.3%
|18/20
|90%
|15
|22
|37
|25
|10
|18
|2
|27
|100
|Valencia Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Pedro Martinez
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|B. Badio
|14:56
|6
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|K. Taylor *
|24:40
|13
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0
|5
|5
|2
|1
|3
|2
|0
|15
|15
|2
|J. Puerto
|17:25
|11
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|3
|2
|2
|0
|0
|11
|11
|3
|N. Reuvers *
|21:25
|10
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|7/8
|87.5%
|0
|3
|3
|0
|3
|1
|1
|1
|10
|10
|4
|J. Pradilla *
|26:59
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3
|4
|7
|2
|4
|3
|0
|2
|-1
|-1
|7
|B. Key
|13:01
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|3
|2
|0
|4
|4
|8
|J. Montero
|17:12
|7
|2/4
|50%
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|4
|2
|1
|0
|1
|11
|11
|10
|O. Moore
|19:26
|9
|1/2
|50%
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|1
|0
|6
|6
|12
|N. Sako
|09:48
|5
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1/6
|16.7%
|1
|3
|4
|0
|1
|1
|1
|0
|6
|6
|13
|D. Thompson *
|21:10
|13
|1/2
|50%
|3/7
|42.9%
|3/7
|42.9%
|2/3
|66.7%
|2
|1
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|6
|6
|32
|I. Nogues *
|05:11
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|77
|Y. Sima
|08:47
|8
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|5
|1
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|Team/Coaches
|15
|26
|41
|17
|25
|TOTAL
|200
|86
|13/29
|44.8%
|14/33
|42.4%
|13/29
|44.8%
|18/27
|66.7%
|15
|26
|41
|17
|25
|23
|9
|2
|88
