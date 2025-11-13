Η Παρί επικράτησε της Βαλένθια στη Γαλλία με 90-86 για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Επέστρεψε στις νίκες η Παρί στο «θρίλερ» στη Γαλλία, επικρατώντας της Βαλένθια με 90-86.

Το ματς εξελίχθηκε σε «θρίλερ» στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με την Παρί να πραγματοποιεί ένα απίστευτο σερί 11-0 και να ολοκληρώνει μια απίστευτη ανατροπή.

Παρί - Βαλένθια: Ο αγώνας

Αμφότερες οι ομάδες ξεκίνησαν νευρικά το παιχνίδι με το σκορ να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της αστοχίας αλλά και των πολλών λαθών και των δύο (15-14, 10’) με 13 συνολικά λάθη.

Η Βαλένθια άρχισε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο που με επιμέρους σκορ (17-6) προηγήθηκε για πρώτη φορά και με διψήφια διαφορά (21-31) 15’. Στη συνέχεια έλεγξε τον ρυθμό, ήταν πιο εύστοχη και πήγε στα αποδυτήρια, έχοντας το προβάδισμα υπέρ της (37-49), πετυχαίνοντας 35 πόντους στη δεύτερη περίοδο.

Ο Ναντίρ Ιφί, βρήκε το πρώτο του εύστοχο σουτ εντός παιδιάς μετά από επτά άστοχες προσπάθειες και με πέντε συνεχόμενους πόνους πλησίασε για την Παρί στους 9 (41-52), 23’. Οι φιλοξενούμενοι, έδειξαν χαρακτήρα και με τρία συνεχόμενα τρίποντα έστειλαν εκ νέου τη διαφορά στους 15 (46-61) 25’.

Οι «Παριζιάνοι», έβγαλαν νέα αντίδραση και με τον Ντέρεκ Γουίλις πρωταγωνιστή μείωσαν μέχρι και στους τέσσερις (67-71) 30’.

Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου οι «γηπεδούχοι», συνέχισαν το επιθετικό τους κρεσέντο και πίεσαν ακόμα περισσότερο τη Βαλένθια, μειώνοντας μέχρι και στους τρεις (74-77) 34’.

Το φινάλε του παιχνιδιού εξελίχθηκε «θρίλερ», με τη Βαλένθια να μην χάνει το προβάδισμα και η Παρί με ένα σερί 5-0, μείωσε στο καλάθι (84-86) 38’.

Ο Ερέρα με μια τρίποντη «βόμβα» έκρινε το αποτέλεσμα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ 90-86, δίνοντας στην Παρί τη νίκη, ολοκληρώνοντας μια επική ανατροπή και διευρύνοντας το σερί της ομάδας του 11-0 στα τελευταία δύο λεπτά.

MVP Ο…: Ναντίρ Ιφί με 17 πόντους (1/7 δίποντα 3/8 τρίποντα 6/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο…: Κάμερον Τέιλορ που τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…: Τα 23 λάθη της Βαλένθια που της κόστισαν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: (15-14),(37-49),(67-71),(90-86)

Paris Basketball 2FG 3FG FT REB Head coach: Francesco Tabellini MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players 2 N. Hifi * 23:51 17 1/7 14.3% 3/8 37.5% 6/6 100% 2 3 5 5 1 6 0 2 16 4 L. Cavaliere 08:44 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 1 2 5 J. Robinson 16:09 2 1/5 20% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 5 2 4 0 5 -4 7 S. Herrera 20:33 13 1/2 50% 3/5 60% 2/2 100% 1 3 4 0 1 2 1 1 12 11 J. Ayayi 05:27 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 3 0 3 2 1 0 0 0 8 13 A. Dokossi 12:05 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 1 0 3 3 15 M. Faye * 19:11 8 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 6 0 0 0 1 4 12 20 J. Morgan * 21:23 5 1/2 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 1 2 2 3 3 0 5 8 22 A. M'baye * 18:56 7 0/1 0% 1/4 25% 4/4 100% 0 1 1 1 1 1 0 3 -2 24 Y. Ouattara 15:55 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/1 0% 0 2 2 1 0 0 0 2 13 34 D. Hommes * 16:42 11 2/2 100% 1/3 33.3% 4/5 80% 0 1 1 5 0 0 0 2 22 35 D. Willis 21:04 15 2/3 66.7% 3/4 75% 2/2 100% 2 1 3 0 0 0 0 0 6 TOTAL 200:00 90 18/35 51.4% 12/35 34.3% 18/20 90% 15 22 37 25 10 18 2 27 100