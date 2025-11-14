Η Βιλερμπάν επικράτησε της Παρτιζάν με 88-87 για την 11η αγωνιστική της Euroleague, πετυχαίνοντας την τρίτη της νίκη.

Η ομάδα από τη Γαλλία βρήκε την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση, με τον Γουότσον να είναι αυτός που την οδήγησε, ευστοχώντας σε κρίσιμο τρίποντο 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα.

Βιλερμπάν - Παρτιζάν: Ο αγώνας:

Η Βιλερμπάν ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο το παιχνίδι, εκμεταλευόμενη τα πέντε λάθη της Παρτιζάν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και πήρε διψήφιο προβάδισμα από νωρίς (16-2) 4’. Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση με ένα επιμέρους σκορ 18-7 και μείωσαν μέχρι και στους 3 (23-20) 9’.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το ματς εξελίχθηκε αρκετά παρόμοια με το πρώτο, όμως με λιγότερη ευστοχία και για τις δύο ομάδες. Η Βιλερμπάν προσπαθούσε να ξεφύγει και η Παρτιζάν έβρισκε λύσεις και κρατούσε την επαφή με το σκορ. Ουάσιγκτον και τον Οσετκόφσκι είχαν αμφότεροι 11 πόντοι στο ημίχρονο, με την ομάδα τους να βρίσκεται στο -6 (42-36), 10’.



Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ευστόχησε σε τρίποντο και ισοφάρισε την αναμέτρηση στους 44 πόντους (22’)’. Η Βιλερμπάν όμως έβγαλε τη δική της αντίδραση και με ένα σερί 11-0 ξανά έστειλε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (55-44) 24’.

Η καλή κυκλοφορία στην επίθεση της Παρτιζάν ήταν το «κλειδί» που την έφερε ακόμα πιο κοντά στο σκορ και ένα τρίποντο του Μπράουν στο φινάλε του δεκαλέπτου έστειλε τη διαφορά στον πόντο (64-63) 29΄.

Στο καθοριστικό 4ο δεκάλεπτο, η Παρτιζάν κατάφερε και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (71-73) 35’, με τέσσερις συνεχόμενους πόνους του Μίλτον και ένα λέι απ του Μπράουν.



Στα τελευταία λεπτά το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ, όμως ο Γουότσον είχε την ψυχραιμία για να ευστοχήσει σε τριών πόντων, στέλνοντας τη Βιλερμπάν στο +4 (83-79) με 23 δευτερόλεπτα να απομένουν και να κρίνει την αναμέτρηση.

MVP…Ο: Γκλιν Γουότσον, με 18 πόντους (4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα,1/1 βολές), 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ…:

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ…: Ο Στέρλινγκ Μπράουν που τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 4 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…: Τα 17 λάθη της Παρτιζάν που της κόστισαν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα (26-20),(42-36),(66-63),(88-87).