Μπαρτσελόνα-Βίρτους 88-81: Έκανε τη δουλειά με Πάντερ

Γιάννης Πάλλας
Παντερ
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε (88-81) της Βίρτους Μπολόνια στη Βαρκελώνη στο τελευταίο παιχνίδι πριν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Τσάβι Πασκουάλ.

Η Μπαρτσελόνα ζορίστηκε αρκετά να κάμψει την αντίσταση (88-81) της Βίρτους Μπολόνια για την 11η αγωνιστική της Euroleague έχοντας τον Κέβιν Πάντερ σε ρόλο ρυθμιστή της αναμέτρησης και τους Κλάιμπερν, Λαπροβίτολα και Σενγκέλια να συμβάλλουν επιθετικά.

Την ίδια στιγμή η Βίρτους είχε σκοράρισμα από τους Μάθιου Μόργκαν και Καρίμ Τζάλοου, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να τους δώσει τη νίκη.
Η Μπαρτσελόνα που αγωνίστηκε για τελευταία φορά χωρίς τον Τσάβι Πασκουάλ που ανέλαβε την ομάδα έχει ρεκόρ 7-4, ενώ οι Ιταλοί 5-6.

Μπαρτσελόνα-Βίρτους: Ο αγώνας

Η Μπαρτσελόνα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο (20-19 στο 10’), όμως δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από την Βίρτους Μπολόνια. Ο Κέβιν Πάντερ και ο Νίκολας Λαπροβίτολα έδιναν λύσεις και με 12 ασίστ στο πρώτο 20λεπτο οι γηπεδούχοι έδειχναν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους.

Παρότι σούταραν με το εντυπωσιακό 66.7% στα τρίποντα (8/12) οι παίκτες του Όσκαρ Ορελάνα που βρέθηκε στην άκρη του πάγκου, πριν αναλάβει τα «ηνία» ο Τσάβι Πασκουάλ δεν μπόρεσαν να «χτίσουν» μια διαφορά καθώς οι Ιταλοί είχαν τον τρόπο και σκόραραν με τους Καρίμ Τζάλοου και Κάρσεν Έντουαρντς, ενώ υπερείχαν και στα ριμπάουντ έχοντας 22 έναντι μόλις 12 των γηπεδούχων.

 

Αυτό είχε ως συνέπεια να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο με τους παίκτες της Μπαρτσελόνα να πάνε στα αποδυτήρια με το +2 (45-43 στο 20’) που επιτεύχθηκε από ένα τρίποντο του Κέβιν Πάντερ με τη λήξη και τον ίδιο να έχει πετύχει 4/4 τρίποντα.

Στο δεύτερο μέρος, οι Ιταλοί μπήκαν με διάθεση να πιέσουν περισσότερο και η έλλειψη λύσεων των γηπεδούχων οδήγησε τη Βίρτους μπροστά στο σκορ (59-60 στο 27.30’’), ενώ το τρίτο 10λεπτο ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στο +6 (61-67 στο 30’) για την ιταλική ομάδα.

Στην τελευταία περίοδο, η Μπαρτσελόνα με εξαιρετική άμυνα και επιμέρους σκορ 27-14 έφτασε στη νίκη με τους Πάντερ, Βέσελι, Λαπροβίτολα, Κλάιμπερν και Σενγκέλια να αποτελούν σημείο αναφοράς. Την ίδια στιγμή η Βίρτους έμεινε από... βενζίνη και δεν είχε τις απαιτούμενες λύσεις για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-43, 61-67, 88-81.

Ο MVP: Ο Γιάν Βέσελι είχε 12 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 5/10 δίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα σε 23:23 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μάθιου Μόργκαν είχε 17 πόντους σε 19:54 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 14 επιθετικά ριμπάουντ της Μπαρτσελόνα.

FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0K. Punter *21:05176/1154.5%1/520%5/683.3%0/10%2132221013
2J. Marcos02:2500/00%0/00%0/00%0/00%000100001
3M. Cale *12:0321/1100%1/1100%0/00%0/00%011040203
5M. Norris00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
6J. Vesely *23:23125/1050%5/1050%0/00%2/2100%2461010116
8D. Brizuela18:2960/10%0/10%2/540%0/00%011111107
13T. Satoransky *20:4730/10%0/10%1/250%0/00%1236312010
14W. Hernangomez15:1973/560%3/560%0/00%1/250%033011009
20N. Laprovittola19:17102/366.7%2/366.7%2/825%0/00%000440105
21W. Clyburn22:09135/862.5%5/862.5%1/333.3%0/00%1122131013
23T. Shengelia *24:22101/425%1/425%1/425%5/683.3%437043018
44J. Parra20:4181/250%0/10%2/540%0/00%011310007
Team / Coaches426000006
TOTAL2008833/7245.8%19/3948.7%14/3342.4%8/1172.7%141933202098398
Virtus BolognaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1L. Vildoza *22:5761/1100%1/1100%0/00%0/00%0334131001212
3C. Edwards *20:06135/771.4%4/666.7%1/1100%0/00%0111212101111
6A. Pajola17:0321/1100%1/1100%0/00%0/00%0115210033
7S. Niang21:1642/450%2/450%0/00%0/00%336430111010
9A. Smailagic *17:3751/333.3%1/333.3%0/00%0/00%1232210033
11B. Taylor00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
21D. Alston Jr. *07:1921/250%1/250%0/00%0/00%1120100022
23D. Hackett08:0530/00%0/00%0/00%0/00%1010010011
30M. Morgan19:54171/1100%1/1100%0/00%9/9100%246322011515
31A. Diarra10:5552/540%1/333.3%1/250%0/00%246011001212
34K. Jallow28:01134/666.7%4/666.7%0/00%2/540%235130001010
35M. Diouf *26:47115/862.5%5/862.5%0/00%1/250%156430011313
TOTAL2008123/3860.5%18/3158.1%7/2035.0%14/2070.0%1125361918137395
     

