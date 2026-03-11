Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη στην Euroleague μετά τη νίκη της Παρτίζαν επί της Βίρτους και πριν τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την 31η αγωνιστική.

Η Παρτίζαν, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 31ης αγωνιστικής, πήρε τη νίκη απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια με 82-88.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται αύριο (Πέμπτη 12/3) στη μάχη, με τους Ερυθρόλευκους να δοκιμάζονται στην έδρα της Μονακό και τους Πράσινους να υποδέχονται την Ζάλγκιρις.

H 31η αγωνιστική

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Ντουμπάι-Μπασκόνια

20:00 Μονακό- Ολυμπιακός

22:00 Παναθηναϊκός -Ζάλγκιρις

-Ζάλγκιρις 21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κατάταξη