Βαθμολογία EuroLeague: Έτσι διαμορφώθηκε πριν τις μάχες των Αιωνίων για την 31η αγωνιστική
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη στην Euroleague μετά τη νίκη της Παρτίζαν επί της Βίρτους και πριν τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την 31η αγωνιστική.
Η Παρτίζαν, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 31ης αγωνιστικής, πήρε τη νίκη απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια με 82-88.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται αύριο (Πέμπτη 12/3) στη μάχη, με τους Ερυθρόλευκους να δοκιμάζονται στην έδρα της Μονακό και τους Πράσινους να υποδέχονται την Ζάλγκιρις.
H 31η αγωνιστική
Τετάρτη 11 Μαρτίου
Πέμπτη 12 Μαρτίου
- 19:00 Ντουμπάι-Μπασκόνια
- 20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
- 22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
- 21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
- 22:00 Παρί-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13 Μαρτίου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Ολυμπιακός 20-10
- Βαλένθια 20-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ζάλγκιρις 17-13
- Ερυθρός Αστέρας 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Μονακό 16-14
- Παναθηναϊκός 16-14
- Ντουμπάι 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Μπάγερν Μονάχου 13-17
- Βίρτους Μπολόνια 13-18
- Παρί 11-19
- Παρτίζαν 10-20
- Μπασκόνια 9-21
- Αναντολού Εφές 9-21
- Βιλερμπάν 8-22
