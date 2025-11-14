Ντουμπάι - Ζάλγκιρις 95-89: Ανατροπή και 2/2 για τους Άραβες

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Η Ντουμπάι ήταν η νικήτρια στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Ζάλγκιρις, καθώς μετά από ένα ματς με σασπένς και ανατροπές, πήρε τη νίκη με 95-89.

Η Ντουμπάι, μετά από ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο σασπένς και ανατροπές στο σκορ, πήρε τη νίκη κόντρα στην Ζάλγκιρις με και ανέβηκε στο 5-6.

Η Ζάλγκιρις, η οποία μετά την ήττα στο ΣΕΦ, γνώρισε ακόμη μια και υποχώρησε στο 7-4, είχε βρεθεί ακόμη και στο +14 στο πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, όμως η Ντουμπάι έκανε την ανατροπή, πήρε τα ηνία, άντεξε στην αντεπίθεση των Λιθουανών στο τέλος και έφτασε στη νίκη.

Ντουμπάι - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Ζάλγκιρις μπήκε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση, με τους Λιθουανούς να παίρνουν τα ηνία, φτάνοντας ακόμη και στο +14 στο πρώτο δεκάλεπτο (10-24, 7'). Η περίοδος έκλεισε με το σκορ στο 24-34, με την Ντουμπάι όμως να μην έχει πει την τελευταία της λέξη.

 

Οι παίκτες του Γκόλεματς βελτιώθηκαν στην άμυνα και ροκάνισαν την διαφορά, πηγαίνοντας αρχικά στο ημίχρονο με το σκορ στο 45-48, ενώ στην συνέχεια οι «Άραβες» πήραν τα ηνία του αγώνα, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με το υπέρ τους 73-64!

Στο 33' το σκορ έγινε 82-69, όμως από εκείνο το σημείο και μετά η Ζάλγκιρις ανέβασε εκ νέου την απόδοσή της και έκανε ό,τι μπορούσε για να επιστρέψει. Μάλιστα η ομάδα του Κάουνας μείωσε ακόμη και στο τρίποντο (90-87, 39'), όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο, με την Ντουμπάι να ευστοχεί στις βολές και εν τέλει να παίρνει τη νίκη με 95-89.

Ο MVP: Ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 16 με 7 ασίστ πρόσθεσε ο Αβράμοβιτς και 14 ο Πετρούσεφ..

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Αζουόλας Τουμπέλις με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Ζάλγκιρις, με τον Φρανσίσκο να προσθέτει 15 με 9 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 16-0 που έτρεξε η Ντουμπάι από το 24' μέχρι το 29 ήταν το σημείο που έφερε τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 24-34, 45-48, 73-64, 95-89

Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2N. Dangubic27:47125/1145.5%5/1145.5%0/10%2/450%05514401+105
3D. Bacon *22:48164/580%4/580%2/450%2/2100%12371120+927
4A. Avramovic23:5482/2100%2/2100%1/1100%1/250%03322000+711
5A. Abass15:5751/1100%1/1100%0/10%3/3100%01112000-135
7K. Prepelic *19:5660/10%0/10%2/633.3%0/00%03302000+122
8D. Bertans *00:0000/10%0/10%2/633.3%0/00%000000000
9B. Ellis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11K. Kondic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17M. Kabengele27:24217/1258.3%7/1258.3%1/333.3%4/580%461013120+1626
25M. Wright IV *29:3492/633.3%2/633.3%1/250%2/2100%11295220+512
30F. Petrusev *25:54147/977.8%7/977.8%0/10%0/20%24602000-117
34K. Kamenjas *6:4642/366.7%2/366.7%0/00%0/00%10101000-154
TOTAL200:009530/5060%30/5060%7/1936.8%14/2070%1225372122961+30111

Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3S. Francisco *27:30155/1435.7%2/540%3/933.3%2/450%13491200+521
4K. Mikalauskas00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
7M. Wright19:23104/666.7%4/666.7%0/00%2/450%32501400-158
8I. Brazdeikis09:4300/40%0/40%0/00%0/00%00000010-12-3
10A. Tubelis *24:26228/1172.7%8/988.9%1/250%3/3100%14504110-624
12M. Lo15:5510/60%0/20%0/40%1/250%10102201-15-8
14D. Sleva17:0683/560%3/560%0/00%2/2100%30325200-15
15L. Birutis *06:1042/2100%2/2100%0/00%0/00%00001001+144
17M. Rubstavicius00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
51A. Butkevicius *32:33111/333.3%1/333.3%3/650%0/00%16762010+121
91D. Sirvydis *30:10122/540%2/540%2/450%2/2100%12333000+611
92E. Ulanovas *17:0462/450%2/450%0/10%2/2100%11212100-75
Team/Coaches235005
TOTAL2008933/7146.5%24/4553.3%9/2634.6%14/1973.7%14213521211231-3093

     

