Η Ντουμπάι ήταν η νικήτρια στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Ζάλγκιρις, καθώς μετά από ένα ματς με σασπένς και ανατροπές, πήρε τη νίκη με 95-89.

Η Ζάλγκιρις, η οποία μετά την ήττα στο ΣΕΦ, γνώρισε ακόμη μια και υποχώρησε στο 7-4, είχε βρεθεί ακόμη και στο +14 στο πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, όμως η Ντουμπάι έκανε την ανατροπή, πήρε τα ηνία, άντεξε στην αντεπίθεση των Λιθουανών στο τέλος και έφτασε στη νίκη.

Ντουμπάι - Ζάλγκιρις: Το ματς

Η Ζάλγκιρις μπήκε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση, με τους Λιθουανούς να παίρνουν τα ηνία, φτάνοντας ακόμη και στο +14 στο πρώτο δεκάλεπτο (10-24, 7'). Η περίοδος έκλεισε με το σκορ στο 24-34, με την Ντουμπάι όμως να μην έχει πει την τελευταία της λέξη.

Οι παίκτες του Γκόλεματς βελτιώθηκαν στην άμυνα και ροκάνισαν την διαφορά, πηγαίνοντας αρχικά στο ημίχρονο με το σκορ στο 45-48, ενώ στην συνέχεια οι «Άραβες» πήραν τα ηνία του αγώνα, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με το υπέρ τους 73-64!

Στο 33' το σκορ έγινε 82-69, όμως από εκείνο το σημείο και μετά η Ζάλγκιρις ανέβασε εκ νέου την απόδοσή της και έκανε ό,τι μπορούσε για να επιστρέψει. Μάλιστα η ομάδα του Κάουνας μείωσε ακόμη και στο τρίποντο (90-87, 39'), όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο, με την Ντουμπάι να ευστοχεί στις βολές και εν τέλει να παίρνει τη νίκη με 95-89.

Ο MVP: Ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 16 με 7 ασίστ πρόσθεσε ο Αβράμοβιτς και 14 ο Πετρούσεφ..

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Αζουόλας Τουμπέλις με 22 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Ζάλγκιρις, με τον Φρανσίσκο να προσθέτει 15 με 9 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 16-0 που έτρεξε η Ντουμπάι από το 24' μέχρι το 29 ήταν το σημείο που έφερε τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 24-34, 45-48, 73-64, 95-89

Dubai Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 2 N. Dangubic 27:47 12 5/11 45.5% 5/11 45.5% 0/1 0% 2/4 50% 0 5 5 1 4 4 0 1 +10 5 3 D. Bacon * 22:48 16 4/5 80% 4/5 80% 2/4 50% 2/2 100% 1 2 3 7 1 1 2 0 +9 27 4 A. Avramovic 23:54 8 2/2 100% 2/2 100% 1/1 100% 1/2 50% 0 3 3 2 2 0 0 0 +7 11 5 A. Abass 15:57 5 1/1 100% 1/1 100% 0/1 0% 3/3 100% 0 1 1 1 2 0 0 0 -13 5 7 K. Prepelic * 19:56 6 0/1 0% 0/1 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 3 3 0 2 0 0 0 +12 2 8 D. Bertans * 00:00 0 0/1 0% 0/1 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 B. Ellis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 K. Kondic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 M. Kabengele 27:24 21 7/12 58.3% 7/12 58.3% 1/3 33.3% 4/5 80% 4 6 10 1 3 1 2 0 +16 26 25 M. Wright IV * 29:34 9 2/6 33.3% 2/6 33.3% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 9 5 2 2 0 +5 12 30 F. Petrusev * 25:54 14 7/9 77.8% 7/9 77.8% 0/1 0% 0/2 0% 2 4 6 0 2 0 0 0 -1 17 34 K. Kamenjas * 6:46 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 -15 4 TOTAL 200:00 95 30/50 60% 30/50 60% 7/19 36.8% 14/20 70% 12 25 37 21 22 9 6 1 +30 111