Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από το Basketball Development Center της Κωνσταντινούπολης, επικρατώντας της Αναντολού Εφές και φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες της regular season.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε ακόμα και με 21 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου στο Basketball Development Center και τελικά επικράτησε της Αναντολού Εφές με 81-95, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη.

Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-1 πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00), ενώ η ομάδα της Κωνσταντινούπολης υποχώρησε στο 2-3.

Αποτελέσματα-5η αγωνιστική

Πέμπτη 16/10

Παρασκευή 17/10

Κατάταξη

Παναθηναϊκός 4-1 Παρί 3-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1 Μονακό 3-2 Ζάλγκιρις 3-2 Μπαρτσελόνα 3-2 Ρεάλ Μαδρίτης 3-2 Ολυμπιακός 3-2 Ερυθρός Αστέρας 3-2 Dubai Basketball 3-2 Βίρτους Μπολόνια 3-2 Παρτίζαν 2-2 Αρμάνι Μιλάνο 2-3 Φενέρμπαχτσε 2-3 Βαλένθια 2-3 Αναντολού Εφές 2-3 Μπάγερν Μονάχου 2-3 Βιλερμπάν 1-4 Μακάμπι 1-4 Μπασκόνια 0-4

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Τετάρτη 22/10

21:05 Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης

Πέμπτη 23/10

20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια

22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια

Παρασκευή 24/10