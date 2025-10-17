Βαθμολογία, Παναθηναϊκός: Η κατάταξη και το πρόγραμμα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Εφές
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε ακόμα και με 21 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου στο Basketball Development Center και τελικά επικράτησε της Αναντολού Εφές με 81-95, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη.
Έτσι, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-1 πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00), ενώ η ομάδα της Κωνσταντινούπολης υποχώρησε στο 2-3.
Αποτελέσματα-5η αγωνιστική
Πέμπτη 16/10
- Dubai Basketball-Μπαρτσελόνα 83-78
- Ζάλγκιρις-Αρμάνι Μιλάνο 78-89
- Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Μονάχου 88-73
- Μακάμπι-Ολυμπιακός 94-95
Παρασκευή 17/10
- Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης 90-75
- Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός 81-95
- Μονακό-Βαλένθια 90-84
- Βιλερμπάν-Βίρτους 83-90
- 21:45 Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Μπασκόνια-Παρτίζαν
Κατάταξη
- Παναθηναϊκός 4-1
- Παρί 3-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
- Μονακό 3-2
- Ζάλγκιρις 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-2
- Ολυμπιακός 3-2
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- Dubai Basketball 3-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Παρτίζαν 2-2
- Αρμάνι Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Βαλένθια 2-3
- Αναντολού Εφές 2-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Βιλερμπάν 1-4
- Μακάμπι 1-4
- Μπασκόνια 0-4
Επόμενη αγωνιστική (6η)
Τετάρτη 22/10
- 21:05 Μακάμπι-Ρεάλ Μαδρίτης
Πέμπτη 23/10
- 20:30 Βιλερμπάν-Dubai Basketball
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια
- 22:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια
Παρασκευή 24/10
- 20:30 Αναντολού Εφές-Φενέρμπαχτσε
- 21:00 Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός
- 21:30 Παρτίζαν-Παρί
- 21:45 Μπάγερν Μονάχου-Ολυμπιακός
