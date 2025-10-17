Μονακό - Βαλένθια 90-84: Άνετα οι Μονεγάσκοι

Newsroom
Άλφα Ντιαλό
Η Μονακό δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντι στην Βαλένθια, πήρε τη νίκη με 90-84 και ανέβηκε στο 3-2 μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές της EuroLeague.

Η Μονακό έδειξε αντίδραση μετά το κακό ματς με την Βίρτους και επικράτησε της Βαλένθια με 90-84.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε από την αρχή τον έλεγχο και τον κράτησε μέχρι το τέλος, φτάνοντας στην τρίτη νίκη της μετά από 5 αγώνες.

Μονακό - Βαλένθια: Το ματς

Η Μονακό μπήκε δυναμικά στο ματς και πήρε το προβάδισμα, όμως η Βαλένθια δεν της επέτρεψε να ξεφύγει στο σκορ. Μετά το 14-6 (4'), η ισπανική ομάδα γκάζωσε και μείωσε (16-14, 5'), όμως δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 27-22, με την συνέχεια να ανήκει απόλυτα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Με ένα επιμέρους 30-15 η διαφορά εκτοξεύτηκε και το ημίχρονο έκλεισε στο 57-37, με την Μονακό να ελέγχει πλέον απόλυτα την αναμέτρηση. Η Βαλένθια στο δεύτεροπ μισό ανέβασε την απόδοσή της, εκμεταλλευόμενη το γεγονός πως η Μονακό χαλάρωσε. Διαφορά έφτασε και στους 6, όμως στην συνέχεια η Μονακό βρήκε τον τρόπο να βρει σκορ και στο 30' ο πίνακας έγραφε Μονακό - Βαλένθια 71-62.

 

Ο Νέντοβιτς έστειλε την διαφορά στους 11 (76-65, 32'), με την Μονακό να ελέγχει το ματς στην συνέχεια και να φτάνει έτσι στη νίκη με 90-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 57-37, 71-62, 90-84

MVP: Ο Ντιάλο έκανε καλή δουλειά για ακόμη μια φορά, έονρτας 16 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από κοντά ο Μίροτιτς με 15 πόντους, ο Στράζελ με 14 και ο Τάις με 10.
Ο καλύτερος των ηττημένων: Ο Ρίβερς με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ έκανε καλή δουλειά για τους Ισπανούς.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Η Μονακό πήγε πολύ συγκαταβατικά, χτυπώντας από μέσα, όπως φαίνετια από τα 52 δίποντα που εκτέλεσε.

AS MonacoFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head coach: Vassilis SpanoulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
0E. Okobo24:0242/825.0%0/20.0%0/00.0%022641103
4J. Blossomgame21:0684/1040.0%0/00.0%0/00.0%437031009
10D. Theis *23:03103/3100.0%1/1100.0%1/1100.0%1342610114
11A. Diallo *31:46166/875.0%1/250.0%1/1100.0%1451210117
13K. Hayes *16:5763/475.0%0/00.0%0/00.0%112020026
15N. Calathes00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
22T. Tarpey04:2600/00.0%0/00.0%0/00.0%112010102
23J. Begarin00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
26N. Nedovic11:5681/250.0%1/1100.0%3/475.0%000150006
32M. Strazel *19:06141/333.3%3/475.0%3/475.0%1233820117
33N. Mirotic *17:37154/757.1%1/333.3%4/580.0%2240924018
55M. James *30:0192/728.6%0/60.0%5/5100.0%033862117
Team/Coaches23500100
TOTAL2009026/5250.0%7/1936.8%17/2085.0%13243721221174103

Valencia Basket2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKFOULSPIR+/-
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOFACDPIR+/-
0B. Badio20:10185/5100%2/825%2/2100%00010300219
1K. Taylor *18:3660/10%2/540%0/00%22431211228
2J. Puerto *18:45131/333.3%3/742.9%2/2100%044020110215
3N. Reuvers *21:29105/5100%0/30%0/00%3710010102320
4J. Pradilla *17:5451/425%1/250%0/00%03311100115
5S. De Larrea *11:2072/2100%1/1100%0/00%11232200518
6X. Lopez-Arostegui00:0000/00%0/00%0/00%00000000000
8J. Montero11:2041/425%0/20%2/2100%21310200221
10O. Moore *19:1620/20%0/10%2/2100%20210212121-3
12N. Sako17:5730/80%0/00%3/650%516101004417
13D. Thompson21:24103/475%0/10%4/4100%011621002317
24M. Costello21:4960/10%2/366.7%0/00%145200203010
Team/Coaches314000
TOTAL200:008418/3946.2%11/3333.3%15/1883.3%1925441991464242195

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     