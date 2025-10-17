Η Μονακό δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντι στην Βαλένθια, πήρε τη νίκη με 90-84 και ανέβηκε στο 3-2 μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές της EuroLeague.

Η Μονακό έδειξε αντίδραση μετά το κακό ματς με την Βίρτους και επικράτησε της Βαλένθια με 90-84.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε από την αρχή τον έλεγχο και τον κράτησε μέχρι το τέλος, φτάνοντας στην τρίτη νίκη της μετά από 5 αγώνες.

Μονακό - Βαλένθια: Το ματς

Η Μονακό μπήκε δυναμικά στο ματς και πήρε το προβάδισμα, όμως η Βαλένθια δεν της επέτρεψε να ξεφύγει στο σκορ. Μετά το 14-6 (4'), η ισπανική ομάδα γκάζωσε και μείωσε (16-14, 5'), όμως δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 27-22, με την συνέχεια να ανήκει απόλυτα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Με ένα επιμέρους 30-15 η διαφορά εκτοξεύτηκε και το ημίχρονο έκλεισε στο 57-37, με την Μονακό να ελέγχει πλέον απόλυτα την αναμέτρηση. Η Βαλένθια στο δεύτεροπ μισό ανέβασε την απόδοσή της, εκμεταλλευόμενη το γεγονός πως η Μονακό χαλάρωσε. Διαφορά έφτασε και στους 6, όμως στην συνέχεια η Μονακό βρήκε τον τρόπο να βρει σκορ και στο 30' ο πίνακας έγραφε Μονακό - Βαλένθια 71-62.

Ο Νέντοβιτς έστειλε την διαφορά στους 11 (76-65, 32'), με την Μονακό να ελέγχει το ματς στην συνέχεια και να φτάνει έτσι στη νίκη με 90-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 57-37, 71-62, 90-84

MVP: Ο Ντιάλο έκανε καλή δουλειά για ακόμη μια φορά, έονρτας 16 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από κοντά ο Μίροτιτς με 15 πόντους, ο Στράζελ με 14 και ο Τάις με 10.

Ο καλύτερος των ηττημένων: Ο Ρίβερς με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ έκανε καλή δουλειά για τους Ισπανούς.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Η Μονακό πήγε πολύ συγκαταβατικά, χτυπώντας από μέσα, όπως φαίνετια από τα 52 δίποντα που εκτέλεσε.

AS Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head coach: Vassilis Spanoulis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 0 E. Okobo 24:02 4 2/8 25.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 6 4 1 1 0 3 4 J. Blossomgame 21:06 8 4/10 40.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 3 7 0 3 1 0 0 9 10 D. Theis * 23:03 10 3/3 100.0% 1/1 100.0% 1/1 100.0% 1 3 4 2 6 1 0 1 14 11 A. Diallo * 31:46 16 6/8 75.0% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 1 4 5 1 2 1 0 1 17 13 K. Hayes * 16:57 6 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 2 6 15 N. Calathes 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 T. Tarpey 04:26 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 2 23 J. Begarin 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 N. Nedovic 11:56 8 1/2 50.0% 1/1 100.0% 3/4 75.0% 0 0 0 1 5 0 0 0 6 32 M. Strazel * 19:06 14 1/3 33.3% 3/4 75.0% 3/4 75.0% 1 2 3 3 8 2 0 1 17 33 N. Mirotic * 17:37 15 4/7 57.1% 1/3 33.3% 4/5 80.0% 2 2 4 0 9 2 4 0 18 55 M. James * 30:01 9 2/7 28.6% 0/6 0.0% 5/5 100.0% 0 3 3 8 6 2 1 1 7 Team/Coaches 2 3 5 0 0 1 0 0 TOTAL 200 90 26/52 50.0% 7/19 36.8% 17/20 85.0% 13 24 37 21 22 11 7 4 103