Μονακό - Βαλένθια 90-84: Άνετα οι Μονεγάσκοι
Η Μονακό έδειξε αντίδραση μετά το κακό ματς με την Βίρτους και επικράτησε της Βαλένθια με 90-84.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε από την αρχή τον έλεγχο και τον κράτησε μέχρι το τέλος, φτάνοντας στην τρίτη νίκη της μετά από 5 αγώνες.
Μονακό - Βαλένθια: Το ματς
Η Μονακό μπήκε δυναμικά στο ματς και πήρε το προβάδισμα, όμως η Βαλένθια δεν της επέτρεψε να ξεφύγει στο σκορ. Μετά το 14-6 (4'), η ισπανική ομάδα γκάζωσε και μείωσε (16-14, 5'), όμως δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 27-22, με την συνέχεια να ανήκει απόλυτα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Με ένα επιμέρους 30-15 η διαφορά εκτοξεύτηκε και το ημίχρονο έκλεισε στο 57-37, με την Μονακό να ελέγχει πλέον απόλυτα την αναμέτρηση. Η Βαλένθια στο δεύτεροπ μισό ανέβασε την απόδοσή της, εκμεταλλευόμενη το γεγονός πως η Μονακό χαλάρωσε. Διαφορά έφτασε και στους 6, όμως στην συνέχεια η Μονακό βρήκε τον τρόπο να βρει σκορ και στο 30' ο πίνακας έγραφε Μονακό - Βαλένθια 71-62.
Ο Νέντοβιτς έστειλε την διαφορά στους 11 (76-65, 32'), με την Μονακό να ελέγχει το ματς στην συνέχεια και να φτάνει έτσι στη νίκη με 90-84.
Τα δεκάλεπτα: 27-22, 57-37, 71-62, 90-84
MVP: Ο Ντιάλο έκανε καλή δουλειά για ακόμη μια φορά, έονρτας 16 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από κοντά ο Μίροτιτς με 15 πόντους, ο Στράζελ με 14 και ο Τάις με 10.
Ο καλύτερος των ηττημένων: Ο Ρίβερς με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ έκανε καλή δουλειά για τους Ισπανούς.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Η Μονακό πήγε πολύ συγκαταβατικά, χτυπώντας από μέσα, όπως φαίνετια από τα 52 δίποντα που εκτέλεσε.
|AS Monaco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|Head coach: Vassilis Spanoulis
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|0
|E. Okobo
|24:02
|4
|2/8
|25.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|6
|4
|1
|1
|0
|3
|4
|J. Blossomgame
|21:06
|8
|4/10
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|4
|3
|7
|0
|3
|1
|0
|0
|9
|10
|D. Theis *
|23:03
|10
|3/3
|100.0%
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|1
|3
|4
|2
|6
|1
|0
|1
|14
|11
|A. Diallo *
|31:46
|16
|6/8
|75.0%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|1
|4
|5
|1
|2
|1
|0
|1
|17
|13
|K. Hayes *
|16:57
|6
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|6
|15
|N. Calathes
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|T. Tarpey
|04:26
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|23
|J. Begarin
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|N. Nedovic
|11:56
|8
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|3/4
|75.0%
|0
|0
|0
|1
|5
|0
|0
|0
|6
|32
|M. Strazel *
|19:06
|14
|1/3
|33.3%
|3/4
|75.0%
|3/4
|75.0%
|1
|2
|3
|3
|8
|2
|0
|1
|17
|33
|N. Mirotic *
|17:37
|15
|4/7
|57.1%
|1/3
|33.3%
|4/5
|80.0%
|2
|2
|4
|0
|9
|2
|4
|0
|18
|55
|M. James *
|30:01
|9
|2/7
|28.6%
|0/6
|0.0%
|5/5
|100.0%
|0
|3
|3
|8
|6
|2
|1
|1
|7
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|TOTAL
|200
|90
|26/52
|50.0%
|7/19
|36.8%
|17/20
|85.0%
|13
|24
|37
|21
|22
|11
|7
|4
|103
|Valencia Basket
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|FOULS
|PIR
|+/-
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|0
|B. Badio
|20:10
|18
|5/5
|100%
|2/8
|25%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|2
|1
|9
|1
|K. Taylor *
|18:36
|6
|0/1
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|3
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|8
|2
|J. Puerto *
|18:45
|13
|1/3
|33.3%
|3/7
|42.9%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|15
|3
|N. Reuvers *
|21:29
|10
|5/5
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|3
|7
|10
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|3
|20
|4
|J. Pradilla *
|17:54
|5
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|5
|S. De Larrea *
|11:20
|7
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|3
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|8
|6
|X. Lopez-Arostegui
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|J. Montero
|11:20
|4
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|1
|10
|O. Moore *
|19:16
|2
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|2
|0
|2
|1
|0
|2
|1
|2
|1
|2
|1
|-3
|12
|N. Sako
|17:57
|3
|0/8
|0%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|5
|1
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|4
|17
|13
|D. Thompson
|21:24
|10
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|6
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|17
|24
|M. Costello
|21:49
|6
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|0
|10
|Team/Coaches
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|84
|18/39
|46.2%
|11/33
|33.3%
|15/18
|83.3%
|19
|25
|44
|19
|9
|14
|6
|4
|24
|21
|95
