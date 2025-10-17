Η Παρτίζαν έφυγε με το διπλό από τη Βιτόρια, επικρατώντας της Μπασκόνια με 79-91 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-2, αφήνοντας τους Βάσκους χωρίς νίκη έπειτα από πέντε αγωνιστικές στη regular season.

H Παρτίζαν επιβλήθηκε της Μπασκόνια με 79-91, κάνοντας επιμέρους σκορ 25-15 στην τέταρτη περίοδο. Οι Σέρβοι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ρίχνοντας τους γηπεδούχους στο 0-5 στην κατάταξη.

Μπασκόνια-Παρτίζαν: Ο αγώνας

Η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ της 40-48. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρήκε λύσεις στην επίθεση με τους Μπόνγκα (9π.), Γουάσινγκτον (9π.) και Οσετκόφσκι (8π.), σουτάροντας 7/11 τρίποντα (63.6%) και κατεβάζοντας 10 επιθετικά ριμπάουντ στο διάστημα αυτό, ενώ μοίρασε εννέα ασίστ για τρία λάθη. Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μ., με 3/11 τρίποντα, στηριζόμενη κυρίως στις πρωτοβουλίες των Ντιαλό (9π.), Λουαού-Καμπαρό (8π.) και Σάμανιτς (8π.).

Οι Βάσκοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 64-66 στο 30’. Μάλιστα, ο Τάντας Σεντκέρσκις έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 68-68 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου! Οι γηπεδούχοι πίεσαν όμως ο Στέρλινγκ Μπράουν έκανε το 77-82 με γκολ-φάουλ ενώ ο Γουάσινγκτον ευστόχησε σε τρίποντο, κάνοντας το 79-85 στα 46" για το φινάλε. Η Παρτίζαν κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 79-91.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 40-48, 64-66, 79-91.

Ο MVP: Ο Κάρλικ Τζόουνς σημείωσε 18 πόντους, 7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 10 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 35:47.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντιαλό σημείωσε 24 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 27:26.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 10/18 τρίποντα των Σέρβων (55.6%).

Baskonia Vitoria-Gasteiz 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR +/- # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF PIR +/- 1 M. Diakite * 07:11 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2 0 2 0 1 1 0 2 -1 3 M. Nowell * 26:46 3 0/2 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 1 1 7 1 1 0 2 4 4 R. Villar 02:40 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 6 H. Diallo 27:26 20 6/8 75.0% 1/3 33.3% 5/6 83.3% 0 3 3 6 0 3 1 4 24 8 T. Sedekerskis * 28:14 5 1/1 100.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 6 9 T. Luwawu-Cabarrot * 35:02 19 4/8 50.0% 3/10 30.0% 2/2 100.0% 0 4 4 4 1 3 1 4 15 10 M. Spagnolo 15:15 7 2/3 66.7% 0/0 0.0% 3/3 100.0% 0 1 1 1 0 1 1 1 10 14 J. Querejeta 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 K. Diop 18:56 4 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 0 1 2 3 4 5 25 C. Frisch 21:29 8 1/3 33.3% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 5 77 S. Joksimovic * 03:17 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 L. Samanic 13:44 13 4/4 100.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 1 3 4 0 0 1 1 2 16 Team/Coaches 3 1 4 0 TOTAL 200:00 79 20/32 62.5% 9/28 32.1% 12/13 92.3% 8 21 29 18 4 12 7 20 87