H Παρτίζαν επιβλήθηκε της Μπασκόνια με 79-91, κάνοντας επιμέρους σκορ 25-15 στην τέταρτη περίοδο. Οι Σέρβοι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ρίχνοντας τους γηπεδούχους στο 0-5 στην κατάταξη.
Μπασκόνια-Παρτίζαν: Ο αγώνας
Η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ της 40-48. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρήκε λύσεις στην επίθεση με τους Μπόνγκα (9π.), Γουάσινγκτον (9π.) και Οσετκόφσκι (8π.), σουτάροντας 7/11 τρίποντα (63.6%) και κατεβάζοντας 10 επιθετικά ριμπάουντ στο διάστημα αυτό, ενώ μοίρασε εννέα ασίστ για τρία λάθη. Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μ., με 3/11 τρίποντα, στηριζόμενη κυρίως στις πρωτοβουλίες των Ντιαλό (9π.), Λουαού-Καμπαρό (8π.) και Σάμανιτς (8π.).
Οι Βάσκοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 64-66 στο 30’. Μάλιστα, ο Τάντας Σεντκέρσκις έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 68-68 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου! Οι γηπεδούχοι πίεσαν όμως ο Στέρλινγκ Μπράουν έκανε το 77-82 με γκολ-φάουλ ενώ ο Γουάσινγκτον ευστόχησε σε τρίποντο, κάνοντας το 79-85 στα 46" για το φινάλε. Η Παρτίζαν κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 79-91.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 40-48, 64-66, 79-91.
Ο MVP: Ο Κάρλικ Τζόουνς σημείωσε 18 πόντους, 7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 10 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 35:47.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντιαλό σημείωσε 24 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 27:26.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 10/18 τρίποντα των Σέρβων (55.6%).
|Baskonia Vitoria-Gasteiz
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|+/-
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|+/-
|1
|M. Diakite *
|07:11
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-1
|3
|M. Nowell *
|26:46
|3
|0/2
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|7
|1
|1
|0
|2
|4
|4
|R. Villar
|02:40
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|6
|H. Diallo
|27:26
|20
|6/8
|75.0%
|1/3
|33.3%
|5/6
|83.3%
|0
|3
|3
|6
|0
|3
|1
|4
|24
|8
|T. Sedekerskis *
|28:14
|5
|1/1
|100.0%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0.0%
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|9
|T. Luwawu-Cabarrot *
|35:02
|19
|4/8
|50.0%
|3/10
|30.0%
|2/2
|100.0%
|0
|4
|4
|4
|1
|3
|1
|4
|15
|10
|M. Spagnolo
|15:15
|7
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|3/3
|100.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|10
|14
|J. Querejeta
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|K. Diop
|18:56
|4
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|25
|C. Frisch
|21:29
|8
|1/3
|33.3%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|77
|S. Joksimovic *
|03:17
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|99
|L. Samanic
|13:44
|13
|4/4
|100.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|1
|3
|4
|0
|0
|1
|1
|2
|16
|Team/Coaches
|3
|1
|4
|0
|TOTAL
|200:00
|79
|20/32
|62.5%
|9/28
|32.1%
|12/13
|92.3%
|8
|21
|29
|18
|4
|12
|7
|20
|87
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Zeljko Obradovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|1
|C. Jones *
|35:47
|18
|7/11
|63.6%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|10
|0
|3
|1
|3
|23
|3
|M. Muurinen
|03:35
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|4
|D. Washington
|23:38
|17
|4/6
|66.7%
|2/4
|50%
|3/3
|100%
|0
|3
|3
|3
|0
|1
|0
|3
|17
|5
|D. Osetkowski
|12:47
|8
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|8
|M. Bosnjakovic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|V. Marinkovic *
|17:09
|9
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|2
|6
|11
|A. Pokusevski
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|S. Brown *
|24:02
|7
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|1
|3
|4
|3
|0
|0
|0
|2
|6
|17
|I. Bonga *
|23:10
|7
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|4/4
|100%
|2
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|1
|9
|19
|A. Lakic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|J. Parker *
|31:22
|14
|7/15
|46.7%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|4
|5
|9
|0
|0
|1
|1
|3
|9
|88
|T. Jones *
|28:30
|10
|5/10
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|2
|1
|1
|0
|2
|15
|Team/Coaches
|4
|4
|8
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|91
|26/51
|51%
|10/18
|55.6%
|9/12
|75%
|13
|23
|36
|19
|3
|8
|2
|16
|103
