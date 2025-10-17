Μπασκόνια-Παρτίζαν 79-91: Βύθισε κι αλλο τους Βάσκους που παραμένουν χωρίς νίκη

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Παρτίζαν έφυγε με το διπλό από τη Βιτόρια, επικρατώντας της Μπασκόνια με 79-91 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-2, αφήνοντας τους Βάσκους χωρίς νίκη έπειτα από πέντε αγωνιστικές στη regular season.

H Παρτίζαν επιβλήθηκε της Μπασκόνια με 79-91, κάνοντας επιμέρους σκορ 25-15 στην τέταρτη περίοδο. Οι Σέρβοι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ρίχνοντας τους γηπεδούχους στο 0-5 στην κατάταξη.

Μπασκόνια-Παρτίζαν: Ο αγώνας

Η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ της 40-48. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρήκε λύσεις στην επίθεση με τους Μπόνγκα (9π.), Γουάσινγκτον (9π.) και Οσετκόφσκι (8π.), σουτάροντας 7/11 τρίποντα (63.6%) και κατεβάζοντας 10 επιθετικά ριμπάουντ στο διάστημα αυτό, ενώ μοίρασε εννέα ασίστ για τρία λάθη. Από την άλλη πλευρά, η Μπασκόνια ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μ., με 3/11 τρίποντα, στηριζόμενη κυρίως στις πρωτοβουλίες των Ντιαλό (9π.), Λουαού-Καμπαρό (8π.) και Σάμανιτς (8π.).

Οι Βάσκοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 64-66 στο 30’. Μάλιστα, ο Τάντας Σεντκέρσκις έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 68-68 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου! Οι γηπεδούχοι πίεσαν όμως ο Στέρλινγκ Μπράουν έκανε το 77-82 με γκολ-φάουλ ενώ ο Γουάσινγκτον ευστόχησε σε τρίποντο, κάνοντας το 79-85 στα 46" για το φινάλε. Η Παρτίζαν κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με 79-91.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 40-48, 64-66, 79-91.

 

Ο MVP: Ο Κάρλικ Τζόουνς σημείωσε 18 πόντους, 7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 10 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 35:47.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντιαλό σημείωσε 24 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 27:26.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 10/18 τρίποντα των Σέρβων (55.6%).

Baskonia Vitoria-Gasteiz2PT FG3PT FGFTREBASTSTLTOBLKPFPIR+/-
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPFPIR+/-
1M. Diakite *07:1100/10.0%0/10.0%0/00.0%20201102-1
3M. Nowell *26:4630/20.0%1/333.3%0/00.0%011711024
4R. Villar02:4000/00.0%0/00.0%0/00.0%00000001-1
6H. Diallo27:26206/875.0%1/333.3%5/683.3%0336031424
8T. Sedekerskis *28:1451/1100.0%1/520.0%0/00.0%055000006
9T. Luwawu-Cabarrot *35:02194/850.0%3/1030.0%2/2100.0%0444131415
10M. Spagnolo15:1572/366.7%0/00.0%3/3100.0%0111011110
14J. Querejeta00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
18K. Diop18:5642/2100.0%0/00.0%0/00.0%213012345
25C. Frisch21:2981/333.3%2/450.0%0/00.0%022000015
77S. Joksimovic *03:1700/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
99L. Samanic13:44134/4100.0%1/250.0%2/2100.0%1340011216
Team/Coaches3140
TOTAL200:007920/3262.5%9/2832.1%12/1392.3%821291841272087
Partizan Mozzart Bet Belgrade2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Zeljko ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOBLKPF+/-PIR
1C. Jones *35:47187/1163.6%1/250%1/250%10110031323
3M. Muurinen03:3510/00%0/00%1/250%000000022
4D. Washington23:38174/666.7%2/450%3/3100%0333010317
5D. Osetkowski12:4781/1100%2/2100%0/00%000000008
8M. Bosnjakovic00:0000/00%0/00%0/00%000000000
9V. Marinkovic *17:0990/10%3/560%0/00%011021026
11A. Pokusevski00:0000/00%0/00%0/00%000000000
12S. Brown *24:0272/540%1/1100%0/10%134300026
17I. Bonga *23:1070/20%1/1100%4/4100%213101019
19A. Lakic00:0000/00%0/00%0/00%000000000
22J. Parker *31:22147/1546.7%0/30%0/00%459001139
88T. Jones *28:30105/1050%0/00%0/00%1672110215
Team/Coaches4480000
TOTAL2009126/5151%10/1855.6%9/1275%1323361938216103
     

