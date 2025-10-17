Ο Κάρσεν Έντουαρντς έκανε ρεκόρ καριέρας στην Euroleague καθώς σημείωσε 36 πόντους και στην καταπληκτική βραδιά του η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε της Βιλερμπάν μέσα στο Αστρομπάλ με 83-90.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν χάρμα οφθαλμών. Έβαλε 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και διαδοχικούς στο τέλος του αγώνα οδηγώντας τη Βίρτους Μπολόνια στη σπουδαία νίκη μέσα στη Γαλλία επί της Βιλερμπάν. Μετά από ένα σημείο μάλιστα, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε προσωπική μονομαχία μεταξύ του βραχύσωμου γκαρντ με τον εξίσου εκπληκτικό Γκλίν Ουότσον της γαλλικής ομάδας, τον μοναδικό παίκτη της Βιλερμπάν που αρνήθηκε να παραδοθεί. Ο προπονητής της ιταλικής ομάδας, Ντούσκο Ιβάνοβιτς, χρησιμοποίησε κανονικά τον Λούκα Βιλντόζα παρά το σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Αργεντίνο γκαρντ. Πάντως, το σουτ του αγώνα, το έβαλε ο Παγιόλα ένα λεπτό πριν το φινάλε του αγώνα και από απόσταση οκτώ μέτρων!

Ο αγώνας

Ο γρήγορος ρυθμός οδήγησε σ’ ένα χορταστικό πρώτο δεκάλεπτο όπου η μεν Βιλερμπάν βασίστηκε στην επιθετική πολυφωνία της και η δε Βίρτους Μπολόνια στην ικανότητα του Κάρσεν Έντουαρντς. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ (14-15, 6’). Η ιταλική ομάδα είχε επιπλέον κατοχές μέσα από τα έξι επιθετικά ριμπάουντ, αντίστοιχος ήταν όμως και ο αριθμός των λαθών της.

Το προσωπικό show του Έντουαρντς συνεχίστηκε με διαδοχικά τρίποντα, αυτός ήταν και ο λόγος του προσπεράσματος των Ιταλών (31-33) στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Στη διάρκεια αυτής, οι δύο ομάδες δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικές στην επίθεση και πορεύτηκαν με μπόλική δόση επιπολαιότητας στα play’s τους. Εξαίρεση αποτέλεσε ο βραχύσωμος γκαρντ της Βίρτους ο οποίους σημείωσε 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με 7/14 σουτ (42-40ημ.).

Αναζητώντας συμπαραστάτες, ο Έντουαρντς είδε τον Παγιόλα να σκοράρει διαδοχικές φορές έξω από τα 6.75 (51-52, 25'). Η Βιλερμπάν είχε απαντήσεις (παρά τον τραυματισμό του Έντουιν Τζάκσον), προσπάθησε να χτίσει μια διαφορά (58-54, 27'), η Βίρτους έβγαλε αντίδραση με τον Σμάιλαγκιτς και μια εντυπωσιακή φάση με τον Καρίμ Τζάλοου στο τέλος της περιόδου (64-61).

Το σερί της ιταλικής ομάδας άρχισε από τα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου κι έπειτα από δυόμισι τελευταία στην τελευταία περίοδο έφτασε στο 0-13 (64-71). Έχοντας φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της (66-74, 34'), η Βίρτους ήθελε καλή διαχείριση. Ο Ουάτσον κράτησε τους γηπεδούχους εντός παιχνιδιού (71-74) και η Βιλερμπάν θα μπορούσε να είχε πλησιάσει περισσότερο αλλά ο Έντουαρντς σημείωσε οκτώ διαδοχικούς πόντους (75-82, 37'). Ο Ουότσον αρνήθηκε να παραδοθεί και το απέδειξε με (έμμεσο) τετράποντο.

Στα τελευταία δύο λεπτά, η άμυνα της Βιλερμπάν εστίασε στον Έντουαρντς αλλά η Βίρτους βρήκε δύο μεγάλα καλάθια, ειδικά ένα εύστοχο τρίποντο του Παγιόλα από τα οκτώ μέτρα. Σε συνδυασμό με μια καλή άμυνα, πανηγύρισε και τη σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 42-40, 64-61, 83-90

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Βίρτους έβαλε όλα τα μεγάλα σουτ και παράλληλα είχε σε καταπληκτική βραδιά τον Κάρσεν Έντουαρντς. Στην εξέλιξη του αγώνα, πολλά κρίθηκαν στο σημείο που έκανε 0-13 σερί.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… καταπληκτικός Κάρσεν Έντουαρντς. Το κοντέρ έγραψε 36 πόντους με 12/22 σουτ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σμάιλαγκιτς και Παγιόλα και ειδικά ο τελευταίος με το μεγάλο σουτ που έβαλε.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ… Σέλιας και Λάιτι.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γκλιν Ουότσον έκανε καταπληκτικό παιχνίδι.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… προφανώς οι καταπληκτικές εμφανίσεις των Έντουαρντς, Ουότσον αλλά και η ένταση του παιχνιδιού.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η απόδοση των διαιτητών καθώς υπέπεσαν σε αρκετά λάθη - δίχως να επηρεάσουν το αποτέλεσμα - μερικά εξ' αυτών μάλιστα αποκαταστάθηκαν έπειτα από τα challenge των προπονητών.